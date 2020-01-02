馬英九站台傅大偉　肯定20年基層實力是立委好人選

▲▼馬英九為傅大偉站台並造訪好友林聰明砂鍋魚頭店東。（圖／傅大偉競選總部提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

前總統馬英九元旦傍晚，抵達國民黨嘉義市立委候選人傅大偉的競選總部加油打氣，馬英九抵達時，黨籍嘉義市立委候選人傅大偉、市長黃敏惠、市議員鄭光宏及陳家平等人到場迎接，馬與在場人士一一握手致意及慰勞總部工作人員的辛勞，也在文宣牆上簽名，在場人士爭相與他合照留念，展現超高人氣。

馬英九表示，傅大偉從政近二十年，最了解嘉義市民的需求，也是配合黃敏惠市長的最佳立委人選，他提出的「嘉義五幸福」政見及國家未發展方向，很不簡單，證明他絕非「池中之物」，值得大家支持。傅大偉表示，有馬總統的加持，他更有信心能打贏選戰。

馬英九說，認識傅大偉近二十年，他從里長，當到市議員，是真正從基層出發，一步一步，力爭上游。他指出， 傅所提出的「嘉義五幸福」政見，包括爭取鐵路高架化三十八億自籌款，中央全額負擔，推動環狀電動公車、環潭自行車道，建構圖書總館、西區國民運動中心及科學教育館，整治及綠美化北排、道將圳、牛稠溪及八溪等，能讓嘉義市展現不同的教育、文化及生活風貌。

他強調，傅大偉眷村出身，卻能提出宏觀城市建設藍圖及國家未來的發展方向，確實不簡單，證明了他絕非「池中之物」，大家要給他鼓勵，讓他當選，進入國會為人民發聲。

馬英九隨後在傅大偉及競選幹部陪同下，展開近一個小時的車隊掃街拜票，接著在文化路徒步掃街，還前往拜會他的老朋友林聰明，品嚐在地美食沙鍋魚頭及火雞肉飯，所到之處，都受到民眾熱烈歡迎。

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