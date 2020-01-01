快訊／蔡英文元旦談話：《反滲透法》不是反交流！拜媽祖、自由人權不受影響

記者蔣婕妤、陶本和／台北報導

2020元旦升旗典禮1日一早在總統府前登場，總統蔡英文隨後也在總統府內發表元旦談話。蔡英文談話中提到剛通過的《反滲透法》，她強調，反滲透不是反交流，正常的交流、拜媽祖也當然不會受到影響。

蔡英文表示，《反滲透法》已經在立法院通過。裡面規定的，都是國內法本來就規範、禁止的事項。只要不是接受中國大陸指示、委託或資助，來從事法律不許可的事，就不受《反滲透法》的規範。而且有沒有違法，不是行政機關或任何人說了算，它必須經過法院判決。

蔡英文強調，「我跟大家保證，《反滲透法》的通過，不會影響自由、不會侵犯人權，不會影響正常經貿交流，它只會讓台灣的民主自由更受保障。我再強調一次，我們是反滲透，不是反交流。兩岸之間的正常交流和往來，都不會被這個法案所影響。 所以，在中國的台商、台生、台師、台幹，各位的一切正常生活都可以照舊，不受影響。 」

針對藍營不斷提到的「媽祖變共諜」，蔡英文也正面回應，「拜媽祖的，或是拜其他神明的人，所有正常宗教交流活動，也不會受到影響。兩岸之間的觀光活動，旅行業者的正常生意，也絕對不會受到影響。」





▲總統蔡英文發表元旦談話。（圖／記者林敬旻攝）

其他人也看了這些...

►懶人包／誰是共諜？ 9個Q＆A、3張圖搞懂《反滲透法》

►全文／《反滲透法》三讀通過！配合「境外敵對勢力」干預選舉最重關5年、罰千萬

►反對《反滲透法》倉促立法！國民黨、親民黨醞釀提釋憲

更多熱門新聞...

►看懂反滲透法／台商、台生不會被罰！民進黨講清楚：罰的是「違法行為」非身分

►看懂反滲透法／倉促立法？民進黨還原真相：7個月前早提！國民黨「拒討論」

►看懂反滲透法／不只台灣！美國、英國、德國、加拿大...「民主國家都在反滲透」

►超越藍綠，就靠她了