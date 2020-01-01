曾推「廢票運動」讓國民黨2016年大敗　李來希：沒想到這麼不經打！





▲李來希接受廣播節目專訪。（圖／《POP撞新聞》提供，下同）

記者袁茵／台北報導

前陣子不斷發表挺國民黨總統候選人韓國瑜言論，甚至怒嗆親民黨總統候選人宋楚瑜的全國公務人員協會榮譽理事長李來希，1日接受廣播節目專訪時表示，自己曾在2014年發起廢票運動，卻導致國民黨2016年選舉大敗，「想不到國民黨這麼不經打！」此外，李來希也在節目中再度批評宋楚瑜。

曾推動廢票運動、不投票運動的李來希說，2014年因不滿馬英九執政時砍了退休軍公教人員年終慰問金，遂此發起廢票運動，導致國民黨選舉大敗，「當時只想給國民黨當頭棒喝，沒想到國民黨是這麼不經打」。

李來希表示，即使砍了退休軍公教人員年終慰問金，但國債問題仍存在，「表示這個國家的財政問題不是軍公教。」全世界國民財富都集中在壯年，用已經退休的資深公民所得，和剛進入職場的青年人去比，這個並不合理，民進黨所操弄的世代對立是為了改革不惜造世代對立，但這種對立是不必要的。

至於親民黨總統參選人宋楚瑜提出如當選將重新檢討年金改革政策，李來希表示，自己曾與宋楚瑜會面，但「點滴在心」，他更質疑宋楚瑜所言是空話，因為在監督年金改革行動聯盟發起7天7夜的絕食行動時，親民黨與宋楚瑜皆未有探視，「韓國瑜第一時間就來探視！」

李來希認為，民進黨粗暴地改年金制度，此議題是無法再對民進黨有期待。外界傳出「棄韓保宋」，他認為若棄韓保宋就是支持蔡英文，這個票就等同廢票。