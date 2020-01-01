郝龍斌：讓國民黨立委過半　我們一定把反滲透法廢掉

▲郝龍斌、馬英九、賴士葆在靜心中小學元旦升旗。（圖／翻攝郝龍斌臉書粉專，下同）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨副主席郝龍斌、前總統馬英九，以及台北市第八選區國民黨立委候選人賴士葆1日上午在靜心中小學元旦升旗。針對《反滲透法》三讀通過，郝龍斌批評，總統蔡英文用綠色恐怖壓制人民，「1月11號讓國民黨勝選立委過半，我們一定把反滲透法廢掉！」

郝龍斌表示，前兩天在一個小吃店，聽到老闆娘跟先生講《反滲透法》過關後，要抓誰就抓誰、要關誰就關誰，以後做事情要小心，這就是民眾的心聲，蔡英文一再強調傾聽民眾心聲，實際上不但不聽，甚至用綠色恐怖來強制、壓制人民。

郝龍斌提到，與馬英九、賴士葆一同參加升旗典禮，現場民眾踴躍熱情，但言談中對《反滲透法》憂心，未來只要有《反滲透法》作梗，兩岸不會再互動，台商、台胞，台生會心生恐懼，不敢做兩岸合作或交流，因此，表面上講針對境外敵對勢力，事實上民進黨用這個法對付反對黨，對付台胞、台生，甚至台灣人民。

郝龍斌提及，國民黨的選戰目標是往國會過半努力，若立法院國民黨不過半，就算總統當選，未來也會被民進黨控制，以《反滲透法》為例，國民黨以前優勢過半時，處理重大法案，依舊尊重在野黨，任何事情有溝通協商；但民進黨過半時，刻意違反程序，不經協商就逕付二讀，「這種鴨霸行為，用多數暴力直接通過反滲透法，立法品質真是非常差」。

郝龍斌說，接連台中、高雄幾場大型活動，支持者踴躍站出來，讓人感覺韓流真的回來了，而且民眾討厭民進黨的心聲也出來了，未來選情，樂觀以對。

其他人也看了這些...

►懶人包／誰是共諜？ 9個Q＆A、3張圖搞懂《反滲透法》

►全文／《反滲透法》三讀通過！配合「境外敵對勢力」干預選舉最重關5年、罰千萬

►反對《反滲透法》倉促立法！國民黨、親民黨醞釀提釋憲

更多熱門新聞...

►看懂反滲透法／台商、台生不會被罰！民進黨講清楚：罰的是「違法行為」非身分

►看懂反滲透法／倉促立法？民進黨還原真相：7個月前早提！國民黨「拒討論」

►看懂反滲透法／不只台灣！美國、英國、德國、加拿大...「民主國家都在反滲透」

►超越藍綠，就靠她了