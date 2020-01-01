發文轉貼訊息遭NCC偵訊　民眾掩面痛哭：很害怕出不來

記者羅婉庭／台北報導

國民黨1日上午召開「我被約談了」記者會，由前台北縣長周錫瑋與文傳會副主委兼發言人王鴻薇主持，請來三名民眾因為「社維法」被偵訊，出面說明被約談的過程，一名65歲陳姓女士當場掩面痛哭，直說自己到NCC應訊時心裡非常很害怕「會出不來」。國民黨點名總統蔡英文、行政院長蘇貞昌，應出面說明政府究竟如何恐嚇、箝制人民言論自由。

65歲陳姓女士因轉貼高金素梅委員於立法院質詢畫面，遭控違反農業金控法，陳女士表示，要求偵訊的信中寫她是籠樂金控的嫌犯之一，她邊哭邊說「我覺得很害怕、很丟臉.....所以只能去應訊，到那個地方時很害怕」，那天她進入NCC時先打給友人，說「假如我沒有出來的話，請和我兒子說我被關起來了」。她也表示，偵訊過程遭詢問為什麼轉傳已澄清訊息、何時加入韓粉？等問題，她強調，五月底退休後六月才加入，轉傳時間是四月當時尚未加入韓粉群組，也僅為個人意願發文。

教育工作者李小姐則以母親案例表示，母親承受極大壓力，已將臉書關閉，她代為陳述事情經過與事發感受，她強調，可以證明「這一切都是真的」，並指母親於臉書發文轉貼並非近期開始，從李登輝、陳水扁、馬英九時期都如此，但沒想到竟於「強調人權的蔡英文政府時期」被約談，進入警局前無法確知被列罪犯緣由，於警局現場已將所有政治性貼文刪除並道歉。

李小姐不解表示，分享內容就如中選會新聞，提醒民眾將印泥吹乾，就算傳遞資訊錯誤，有事實查核能力的政府與媒體，難道這些具有澄清能力的權威單位，從來沒犯錯嗎？依此標準，難道「不投蔡英文，以後沒選舉」等相關言論不算破壞社會安寧嗎？

她質疑「一堆韓粉認真吹乾印泥，看起來很傻，但有必要用社會秩序維護法約談移送嗎?」她也查詢司法院確定判決書案例，違反社會秩序維護法案件數量，竟已超越蔡英文上任前17年案件總數，她強調，這非個案，不滿政府處理過程，社會秩序維護法不應如此實踐，民進黨在野時也說該廢除的法條，完全執政後卻用以處理無辜民眾?

另一名朱女士則是於line群組轉傳林飛帆與王立強同桌照遭舉發，以雙掛號要求應訊。「台灣不是一個自由民主國家嗎？」中國大陸是被箝制自由，蔡英文政府以此手段，讓人民基本人權受到威脅，朱女士說，「這種政權如何團結人民？」

陪同召開記者會的周錫瑋則質疑，立法委員質詢有會議記錄，轉貼質詢畫面竟違法？且偵訊地點在信義路三段111巷18號，查詢為NCC電子警察隊，現場地點未有清楚標示，偵訊過程更為荒謬，直接詢問「是否為韓粉？」並要求加入一個無法主動查詢到的「麥擱騙｜真人查證｜MyGoPen」群組，該群組僅有被偵訊者可以加入，且要求將所有資訊傳入該群組，「這是釣魚、非法監聽監看，陷你入罪!」該群組有三萬多人。

王鴻薇也補充指出，民眾於個人臉書提及網傳中選會欲使用油性印泥，提醒需吹乾再折疊，避免無效票，且僅四人按讚，竟也以違反社會秩序維護法被移送！今日到場3名受害人，便有2位應訊時沒有律師陪同，她問「這是保障人民人權嗎?」受相關情事辦理者仍有許多，綠色恐怖鋪天蓋地，選前檢調全省跨轄區搶案、辦案，她也質疑，現在是言論戒嚴，大興古時文字獄嗎?

周錫瑋痛批，政府到底在做什麼？如果轉傳立法委員質詢畫面可以被認定為散播謠言、移送法院，國家還有言論自由嗎？「到底政府違法監看、監聽到什麼程度?」他強調，行政院今日應出來說明，政府有多少組織非法監聽、監看社群軟體，有無下令並計算積點、積分？他質疑，政府箝制人民言論自由，上頭一定有更高單位指導，蔡英文總統及行政院長蘇貞昌應該要出面說明！

▲被NCC約談民眾受邀出席國民黨記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨「OMG！我被約談了...」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）