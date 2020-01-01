　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

發文轉貼訊息遭NCC偵訊　民眾掩面痛哭：很害怕出不來

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者羅婉庭／台北報導

國民黨1日上午召開「我被約談了」記者會，由前台北縣長周錫瑋與文傳會副主委兼發言人王鴻薇主持，請來三名民眾因為「社維法」被偵訊，出面說明被約談的過程，一名65歲陳姓女士當場掩面痛哭，直說自己到NCC應訊時心裡非常很害怕「會出不來」。國民黨點名總統蔡英文、行政院長蘇貞昌，應出面說明政府究竟如何恐嚇、箝制人民言論自由。

65歲陳姓女士因轉貼高金素梅委員於立法院質詢畫面，遭控違反農業金控法，陳女士表示，要求偵訊的信中寫她是籠樂金控的嫌犯之一，她邊哭邊說「我覺得很害怕、很丟臉.....所以只能去應訊，到那個地方時很害怕」，那天她進入NCC時先打給友人，說「假如我沒有出來的話，請和我兒子說我被關起來了」。她也表示，偵訊過程遭詢問為什麼轉傳已澄清訊息、何時加入韓粉？等問題，她強調，五月底退休後六月才加入，轉傳時間是四月當時尚未加入韓粉群組，也僅為個人意願發文。

教育工作者李小姐則以母親案例表示，母親承受極大壓力，已將臉書關閉，她代為陳述事情經過與事發感受，她強調，可以證明「這一切都是真的」，並指母親於臉書發文轉貼並非近期開始，從李登輝、陳水扁、馬英九時期都如此，但沒想到竟於「強調人權的蔡英文政府時期」被約談，進入警局前無法確知被列罪犯緣由，於警局現場已將所有政治性貼文刪除並道歉。

李小姐不解表示，分享內容就如中選會新聞，提醒民眾將印泥吹乾，就算傳遞資訊錯誤，有事實查核能力的政府與媒體，難道這些具有澄清能力的權威單位，從來沒犯錯嗎？依此標準，難道「不投蔡英文，以後沒選舉」等相關言論不算破壞社會安寧嗎？

她質疑「一堆韓粉認真吹乾印泥，看起來很傻，但有必要用社會秩序維護法約談移送嗎?」她也查詢司法院確定判決書案例，違反社會秩序維護法案件數量，竟已超越蔡英文上任前17年案件總數，她強調，這非個案，不滿政府處理過程，社會秩序維護法不應如此實踐，民進黨在野時也說該廢除的法條，完全執政後卻用以處理無辜民眾?

另一名朱女士則是於line群組轉傳林飛帆與王立強同桌照遭舉發，以雙掛號要求應訊。「台灣不是一個自由民主國家嗎？」中國大陸是被箝制自由，蔡英文政府以此手段，讓人民基本人權受到威脅，朱女士說，「這種政權如何團結人民？」

陪同召開記者會的周錫瑋則質疑，立法委員質詢有會議記錄，轉貼質詢畫面竟違法？且偵訊地點在信義路三段111巷18號，查詢為NCC電子警察隊，現場地點未有清楚標示，偵訊過程更為荒謬，直接詢問「是否為韓粉？」並要求加入一個無法主動查詢到的「麥擱騙｜真人查證｜MyGoPen」群組，該群組僅有被偵訊者可以加入，且要求將所有資訊傳入該群組，「這是釣魚、非法監聽監看，陷你入罪!」該群組有三萬多人。

王鴻薇也補充指出，民眾於個人臉書提及網傳中選會欲使用油性印泥，提醒需吹乾再折疊，避免無效票，且僅四人按讚，竟也以違反社會秩序維護法被移送！今日到場3名受害人，便有2位應訊時沒有律師陪同，她問「這是保障人民人權嗎?」受相關情事辦理者仍有許多，綠色恐怖鋪天蓋地，選前檢調全省跨轄區搶案、辦案，她也質疑，現在是言論戒嚴，大興古時文字獄嗎?

周錫瑋痛批，政府到底在做什麼？如果轉傳立法委員質詢畫面可以被認定為散播謠言、移送法院，國家還有言論自由嗎？「到底政府違法監看、監聽到什麼程度?」他強調，行政院今日應出來說明，政府有多少組織非法監聽、監看社群軟體，有無下令並計算積點、積分？他質疑，政府箝制人民言論自由，上頭一定有更高單位指導，蔡英文總統及行政院長蘇貞昌應該要出面說明！

▲▼國民黨「OMG！我被約談了...」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲被NCC約談民眾受邀出席國民黨記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼國民黨「OMG！我被約談了...」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼國民黨「OMG！我被約談了...」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨「OMG！我被約談了...」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

ET快訊
中職／中信兄弟宣布王建民接任二軍客座投手教練
LIVE／紐約時報廣場倒數2020！全球10億人關注跨年水晶
查到了！柯文哲爆楊蕙如鑽漏洞「1張發票核銷2單位」將送檢調
男大生騎車亂入跨年演唱原因曝光！與吳宗憲同台「尷尬站3分鐘」
浩子忍半年「跨年直接開酸外遇」：有人2019...　阿翔秒變
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文2日破天荒「站路口」拜票　維安升級！穿防彈背心、狙擊手戒備

辯論會事實查核結果出爐　韓國瑜錯誤訊息數32條、蔡英文3條

國民黨不再喊九二共識？　張善政動怒：不等於一國兩制啊！

韓國瑜競辦：綠營網軍造謠韓冰「大肚子」警察不敢辦？

查到了！柯文哲：楊蕙如鑽漏洞1張發票核銷2單位　將送檢調

郝龍斌：讓國民黨立委過半　我們一定把反滲透法廢掉

賴品妤控警查扣競選文宣企圖「維穩」　汐止警致歉：處置不周

唯一跨年雙主場！8秒、21字獲好評　盧秀燕：愛你愛你　呼哩太平

發文轉貼訊息遭NCC偵訊　民眾掩面痛哭：很害怕出不來

黃昭順約打賭「選輸跳蓮池潭」　韓國瑜大笑：你自己跳喔！

Jasper當爸面前說謊　陳小春怒踹米粉：別吃了！

狂！當鋪偷賣「近200萬名牌包」　老婆得知超淡定：再買新的啊～

五月天台北跨年打頭陣　《突然好想你》全場大合唱..超震撼

吳謹言第一次拍mv「太難了」　林俊傑公主抱小case：她太瘦了

天啊蔡桃貴上台了！！！！　蔡阿嘎台上開唱..他一臉懵超Ｑ

最棒相聚！暖姊帶萌嬤遠赴上海　「驚喜現身妹家」她秒展笑顏緊擁

蘇慧倫跨年飆神曲《Lemon tree+鴨子》　一看名單驚：我是唯一的長輩！

砸百萬買「國瑜原味夾克」原因曝！　她遊覽車上嗆：有錢人看不起弱勢

郭彥均遭爆「欺負新人」！　爆氣反擊「她就是沒做功課」

他勇敢公開與前女友分手原因 發現自己愛上男人：比較快樂

蔡英文2日破天荒「站路口」拜票　維安升級！穿防彈背心、狙擊手戒備

辯論會事實查核結果出爐　韓國瑜錯誤訊息數32條、蔡英文3條

國民黨不再喊九二共識？　張善政動怒：不等於一國兩制啊！

韓國瑜競辦：綠營網軍造謠韓冰「大肚子」警察不敢辦？

查到了！柯文哲：楊蕙如鑽漏洞1張發票核銷2單位　將送檢調

郝龍斌：讓國民黨立委過半　我們一定把反滲透法廢掉

賴品妤控警查扣競選文宣企圖「維穩」　汐止警致歉：處置不周

唯一跨年雙主場！8秒、21字獲好評　盧秀燕：愛你愛你　呼哩太平

發文轉貼訊息遭NCC偵訊　民眾掩面痛哭：很害怕出不來

黃昭順約打賭「選輸跳蓮池潭」　韓國瑜大笑：你自己跳喔！

中職／兄弟釋出林王啟瑋等3人　留下楊子亦、林丞軒

100間房子賣給200多人！建商、開發商輪流賣　民眾簽約後竟流落街頭

蔡英文2日破天荒「站路口」拜票　維安升級！穿防彈背心、狙擊手戒備

男大生騎車亂入跨年演唱！與吳宗憲同台「尷尬站3分鐘」　自曝原因：就帥而已啊

元旦健走迎新年　活力海巡齊向前

迎2020跨年！雲林三好國際酒店舉辦復古歡樂派對

中職／中信兄弟宣布　王建民接任二軍客座投手教練

墾丁元旦凌晨傳街頭鬥毆！警出動快打部隊壓制20人送辦

小S被催眠成功崩潰大哭　緊閉雙眼「我走不出去」：差點心悸

虎尾鎮公所首舉辦元旦升旗健走活動　湧入5000多人參加

政治熱門新聞

韓國瑜跨年晚會致詞　部分民眾：下台！

快訊／韓國瑜被爆與王小姐出國　王淺秋：團進團出的商業考察

一圖嚇壞英粉　藍高層喜孜孜預言逆轉

韓國瑜53秒致詞！官方帳號：新年需要新總統

韓國瑜元旦升旗！喊出2020代表字「爽」

柯P：楊蕙如鑽漏洞1張發票核銷2單位　將送檢調

韓國瑜：中華民國憲政史上恥辱的一天

LIVE／蔡英文8：30發表元旦談話

顏寬恒《反滲透法》投反對票　陳柏惟：我願意弄到你懂

藍委讚韓旋風打法　高嘉瑜4分鐘嗆爆

LIVE／韓國瑜回高雄　二度市長身分元旦升旗

蔡英文：《反滲透法》不是反交流！拜媽祖、自由人權不受影響

《反滲透法》通過　《大師鏈》放棄台灣市場

汪志冰違規穿「H夾克」飆罵硬闖、吃屎哥喊「韓國瑜是騙子」遭架離

更多熱門

相關新聞

蔡英文2日將破天荒「站路口」拜票

蔡英文2日將破天荒「站路口」拜票

總統蔡英文連任辦公室2日將規劃「選前造勢暨全國同步站路口拜票」活動，總統蔡英文、副總統候選人賴清德，將破天荒在台北小巨蛋「站路口」，替北市立委候選人吳怡農拜票。

辯論會事實查核結果出爐！

辯論會事實查核結果出爐！

張善政動怒：九二共識不等於一國兩制啊！

張善政動怒：九二共識不等於一國兩制啊！

郝龍斌：讓國民黨立委過半　一定把反滲透法廢掉

郝龍斌：讓國民黨立委過半　一定把反滲透法廢掉

曾推廢票運動　李來希：國民黨不經打

曾推廢票運動　李來希：國民黨不經打

關鍵字：

2020總統選舉2020大選2020立委選舉國民黨

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高雄跨年倒數「3、2、1」沒煙火！派無人機出場

蔡依林央視「唱一半字幕消失」

謝金燕「騎恐龍」搬超大桶炸雞腿

偷吃弟弟食物被媽痛罵…17歲姐帶10歲妹「跳河雙亡」

超糗！歐陽娜娜「大陸跨年說錯話」

吳宗憲跨年唱一半「機車衝上台」傻住

人夫賀軍翔深夜「暗巷廝磨長髮妹」全被攝

韓國瑜跨年晚會致詞　部分民眾：下台！

48歲男歌手「跟老婆一起輕生離世」！留下年輕女兒

檢疫犬坐下20萬掰了？他嚇哭翻出M

女子墜13樓亡　男友要賠家屬63萬

賀軍翔假戲真做舌吻林依晨　不認愛撕破臉

陳小春吃飯問同桌：奶奶幾歲了？答案驚呆了

搭相親對象的車！正妹慘遭截肢

交往6年「女神收割機」老婆曝光！

更多

最夯影音

更多
Jasper當爸面前說謊　陳小春怒踹米粉：別吃了！

Jasper當爸面前說謊　陳小春怒踹米粉：別吃了！
狂！當鋪偷賣「近200萬名牌包」　老婆得知超淡定：再買新的啊～

狂！當鋪偷賣「近200萬名牌包」　老婆得知超淡定：再買新的啊～

五月天台北跨年打頭陣　《突然好想你》全場大合唱..超震撼

五月天台北跨年打頭陣　《突然好想你》全場大合唱..超震撼

吳謹言第一次拍mv「太難了」　林俊傑公主抱小case：她太瘦了

吳謹言第一次拍mv「太難了」　林俊傑公主抱小case：她太瘦了

天啊蔡桃貴上台了！！！！　蔡阿嘎台上開唱..他一臉懵超Ｑ

天啊蔡桃貴上台了！！！！　蔡阿嘎台上開唱..他一臉懵超Ｑ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面