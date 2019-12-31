于美人看反滲透法：為了抓一個邱毅　讓200萬台商不敢回家

▲于美人。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊亞璇／台北報導

立法院院會31日進行《反滲透法》草案討論，宋楚瑜競辦發言人于美人受訪表示，「為了抓一個邱毅，讓200萬台商不敢回家，這是很沒有道理的事情」，這部法律有太多法律不確定概念，每一個人都會非常的恐懼，人人自危，這是違憲的，每個人都害怕踩到紅線。

于美人說，我們擔心的是，第一 ，通過之後，到選舉投票之前，他會用這個法律來做政治攻防嗎？第二，如果民進黨這次萬一選輸，不是是他就可以說證明這次選舉就是被敵對勢力滲入？這次選舉是不是要民進黨大獲全勝，才能夠證明我們《反滲透法》成功？是這個邏輯嗎？

于美人強調，憲法保障人民有免於恐懼的自由，國家政府應該遵守憲法，民法第七十二條「法律行為，有背於公共秩序或善良風俗者，無效。」這個就是「不確定法律概念」， 我們常常覺得你罵人家這個會被判有罪，但是法院認為無罪；或是認為你罵那個應該無罪，但是法院判決有罪，所以這種不確定性法律概念，是非常危險的，尤其在《反滲透法》裡面。

于美更批評，服貿如果你覺得不夠滿意的話，反滲透法的程序正義跟服貿差得更遠，在程序上面是完全站不住腳的。

于美人強調，親民黨對反滲透法的的立場從未改變，我們太需要一部可以保護國土安全的反滲透法，所以從今年六月很多年輕人上街頭之後，就一直在期待這部法，但是立法的精神必須要符合程序正義，而這部反滲透法完全不符合程序正義。

于美人說，應該是法、理、情這樣的次序，用道理來說服我們，然後才可以訴諸感情，可是這部反滲透法先是講情，任何人只都不希望國家被滲透，但是最後拿出的確是沒有道理的一個法，在這樣情況之下，我們怎麼能忍受呢？

于美人認為，憲法保障人民有免於恐懼的自由，而這部法裡面有太多法律不確定概念，每一個人都會非常的恐懼，人人自危，這是違憲的，每個人都害怕踩到紅線，因為語意不清、定義不明，所以「今天為了抓一個邱毅，讓200萬台商不敢回家，這是很沒有道理的事情」。

于美人說，親民黨再一次的呼籲懸崖勒馬，但是眼看著是擋不住，只能盡量拚不分區的立委席次多一點，然後下一屆勇敢提出修正，我們需要可以保護國土安全的法，但是今天民進黨提出的這部反滲透法是程序不正義的，是模糊、讓人民恐懼的。

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