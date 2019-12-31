　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

怒嗆《反滲透法》留下歷史汙名　邱毅：蔡英文敗選會拒交政權、宣布戒嚴

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者袁茵／台北報導

民進黨團力拚31日通過《反滲透法》，使立法院外圍一大早充斥抗議人群，新黨不分區立委候選人邱毅也在其中。邱毅痛批《反滲透法》如果通過，就會在歷史上留下絕對汙名，認為總統蔡英文居心叵測，若蔡英文2020年沒當選，會使用《反滲透法》興風作浪，接著宣布台灣進入緊急狀態，然後實施戒嚴，這樣2020年5月20日就不用交棒。

邱毅31日在立院外圍抗議，他表示，蔡英文居心叵測，這不叫《反滲透法》，是「東廠法」、「獨裁統治法」，今天是中華民國政治史上非常關鍵的一天，如果立院草草通過了《反滲透法》，這個《反滲透法》在歷史上就會留下絕對的汙名。

邱毅認為，《反滲透法》12個條文模糊不清，回憶29日辯論會那天，親民黨總統候選人宋楚瑜批評《反滲透法》，結果蔡英文回擊「不會犯到你！」而民進黨副秘書長林飛帆則說，要怕《反滲透法》的三個人，是退將吳斯懷、邱毅，以及「白狼」張安樂。

邱毅批評，《反滲透法》就是讓有權利的人想辦誰就辦誰，難道「蔡英文的巫婆棒一揮，揮到誰就要辦誰嗎？這個叫法律嗎？叫中華民國自由民主嗎？叫台灣價值嗎？」試問蔡英文這樣對得起施明德、鄭南榕這種曾為台灣民主流血奮鬥入黑牢的人嗎？

▲立法院外新黨邱毅抗議《反滲透法》。（圖／記者林敬旻攝）

邱毅說，蔡英文這麼急著通過《反滲透法》，就是因為做賊心虛，因為恐懼害怕不能連任，想用《反滲透法》來阻止很多在大陸的台商、台幹們回來投票。若讓蔡英文陰謀得逞，《反滲透法》就會成為獨裁者排除異己最好的工具，「過去靠網軍，將來準備靠《反滲透法》，多麼可怕！」

「一路從網軍走到《反滲透法》，蔡英文你在打什麼主意？」邱毅認為，如果蔡英文在2020大選中輸了，也別忘記對方2020年5月20日才卸任，加上若《反滲透法》通過了，那「她會不會在這4個月內用《反滲透法》來興風作浪？把台灣搞成綠色恐怖？製造衝突、製造恐懼、製造兩岸緊張，接著宣布台灣進入緊急狀態，戒嚴後選舉無效！」

最後，邱毅說，希望大家都要站出來，因為今天是歷史關鍵時刻，大家都在寫歷史，都會成為歷史人物。

▲立法院外新黨、統促黨抗議《反滲透法》，新黨不分區候選人邱毅。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院外新黨、統促黨抗議《反滲透法》，新黨不分區候選人邱毅。（圖／記者林敬旻攝，下同）

其他人也看了這些...

懶人包／誰是共諜？　9個Q＆A、3張圖搞懂《反滲透法》
白狼簽「生死狀」！怒嗆民進黨：《反滲透法》引兩岸戰爭　敢不敢為台灣死
反對《反滲透法》倉促立法！國民黨、親民黨醞釀提釋憲

更多熱門新聞...

看懂反滲透法／台商、台生不會被罰！民進黨講清楚：罰的是「違法行為」非身分
看懂反滲透法／倉促立法？民進黨還原真相：7個月前早提！國民黨「拒討論」
看懂反滲透法／不只台灣！美國、英國、德國、加拿大...「民主國家都在反滲透」

超越藍綠，就靠她了

ET快訊
美艷妻被「大咖天王」約砲！曝線索「形象超好、紅遍全亞洲」網指
不爽韓國瑜辯論會「亂講話」 新北國民黨里長氣到退黨：我改挺蔡
微博瘋傳「武漢確診7宗SARS」　官方：海鮮市場出現不明原因
被郭彥均欺負「女星年薪500萬背景超狂」！經紀公司創辦人起底
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

張善政：陳歐珀問政只會鬧笑話　陳：檢討別人前先檢討自己吧！

于美人看反滲透法：為了抓一個邱毅　讓200萬台商不敢回家

韓國瑜辯論會扯「萬水姐姐」　于美人：不要再觸碰別人這麼大的傷痛

蔡沐霖攜手林飛帆捷運站拜票　盼堅定決心感動選民

律師葉慶元爆「散佈謠言案」：95-108年共320件　蔡英文任期就高達213件！

女版「蔡賴配」現身北海岸！　蔡英文稱賴品妤是「萬里的女兒」

怒嗆《反滲透法》留下歷史汙名　邱毅：蔡英文敗選會拒交政權、宣布戒嚴

國民黨點名《三立》邊抹紅邊賺人民幣　記者火線對槓：違反「反滲透」哪一條？

民進黨預估不分區席次下修至12席　公布10大戰況膠著區域立委

台中無黨議員尤碧鈴被控賄選當選無效　民進黨王立任遞補

蔡英文酸：人民不關心膝蓋走路　「你不敢講的那個國家，叫中國」

韓陣營稱辯論「禁帶手機」未達共識　李俊俋打臉：已聲明上台前交給幕僚

辯論漏網！蔡宋並肩向媒體致意　 韓霸氣「轉頭就走」秒變邊緣人

蘇慧倫跨年飆神曲《Lemon tree+鴨子》　一看名單驚：我是唯一的長輩！

不滿碗太小！她「咆哮飆罵嫌店家」正義妹出聲遭罵哭...眾人全怒炸

造勢脫衣嗆：拎北金價生氣 X！　韓國瑜致詞誤稱「2300萬台胞」

玄彬用肉身幫孫藝真擋子彈　最後關頭騎檔車衝出來..根本帥瘋

呸姐「提頭」來了！蔡依林演唱會開跑　登7層樓高空降小巨蛋

希澈首談雪莉、具荷拉！　認了收養貓咪「看到牠就哭」

拍網紅美照So Easy一秒變女神　林進、琳妲靠「美研社」神助攻！

張善政：陳歐珀問政只會鬧笑話　陳：檢討別人前先檢討自己吧！

于美人看反滲透法：為了抓一個邱毅　讓200萬台商不敢回家

韓國瑜辯論會扯「萬水姐姐」　于美人：不要再觸碰別人這麼大的傷痛

蔡沐霖攜手林飛帆捷運站拜票　盼堅定決心感動選民

律師葉慶元爆「散佈謠言案」：95-108年共320件　蔡英文任期就高達213件！

女版「蔡賴配」現身北海岸！　蔡英文稱賴品妤是「萬里的女兒」

怒嗆《反滲透法》留下歷史汙名　邱毅：蔡英文敗選會拒交政權、宣布戒嚴

國民黨點名《三立》邊抹紅邊賺人民幣　記者火線對槓：違反「反滲透」哪一條？

民進黨預估不分區席次下修至12席　公布10大戰況膠著區域立委

台中無黨議員尤碧鈴被控賄選當選無效　民進黨王立任遞補

大選賭盤公開以現金對賭　花蓮查獲5件9人涉案

新北U18／吳皓文5戰後援三溫暖　未來先念大學再拼職棒

2019西洋大事件：納斯小子19週冠軍破瑪麗亞凱莉紀錄！麥莉情斷雷神弟

林俊宏／專家證人交互詰問　不要再有下個黃慧夫

土豪哥開趴小模慘被「毒死」爆案外案　傳播妹「醬醬」找密醫打排毒針遭起訴

豆導性侵案女證人現身！　鈕承澤7度出庭微笑回記者：新年快樂

澳洲野火整片天空「染成血色」　滾燙灰燼掉落…4000人躲水裡逃難

300隻鴨離家出走馬路上亂衝　警察幫趕回家飼主錦旗道謝

張善政：陳歐珀問政只會鬧笑話　陳：檢討別人前先檢討自己吧！

于美人看反滲透法：為了抓一個邱毅　讓200萬台商不敢回家

政治熱門新聞

韓國瑜「膝蓋走路」　學者：勝選氣勢已凝聚

韓國瑜爆走罵媒體「扣分」　柯文哲：頭殼壞去

韓國瑜16頁論文曝光　超級懂罷免

不滿韓國瑜辯論會表現　藍營里長退黨

韓「川普式打法」　鄭弘儀：毛骨悚然

德在台協會重申棄核　韓辦：是否受到壓力

強過《反滲透法》！苦苓曝原因：這是「誘餌」

發大財！韓辦爆尹立在陳菊任內獲19標案金額達2400萬

快問快答／2.6萬網友支持反滲透法

喜不喜歡韓不重要　趙少康：綠再執政很慘

不滿韓國瑜辯論會亂講話　藍營里長怒退黨

「放棄愛與包容跟你拚了」詹惟中：韓一定贏最少30萬票

被韓國瑜台中造勢空拍嚇傻！4臉書籲：回家投票

邱毅點名新系網軍　只是堵藍471字酸

更多熱門

相關新聞

點名《三立》大賺人民幣　國民黨與記者對槓火藥味濃

點名《三立》大賺人民幣　國民黨與記者對槓火藥味濃

立法院民進黨團版預計31日下午通過反滲透法，國民黨文傳會副主委兼發言人國民黨發言人王鴻薇31日在記者會上點名三立電視台旗下盧米埃電影公司多項作品與對岸合作，三立賺人民幣，別人就親中賣台？對於三立記者會後提問「請問三立違反反滲透法哪一條？」，沒想到被文傳會主委程美華酸「是替貴公司的前途擔憂」，而王鴻薇隨後也補槍「放心，你們海董絕對不會被約談」，兩邊立刻對槓起來，一來一往火藥味十足。

民進黨不分區席次下修至12席　公布10大戰況膠著區域立委

民進黨不分區席次下修至12席　公布10大戰況膠著區域立委

柯文哲談郭台銘喊棄韓保宋　笑了三聲後說...算了

柯文哲談郭台銘喊棄韓保宋　笑了三聲後說...算了

郭台銘站路口拜票初體驗　拉抬子弟兵與親民黨

郭台銘站路口拜票初體驗　拉抬子弟兵與親民黨

葉毓蘭「弱智就支持陳歐珀」　陳反擊

葉毓蘭「弱智就支持陳歐珀」　陳反擊

關鍵字：

反滲透法邱毅蔡英文新黨2020大選2020大選蔡英文2020不分區立委

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

檢疫犬坐下20萬掰了？他嚇哭翻出M

詹惟中表態挺韓國瑜怒了！活了56年第1次要投票

鍾明軒被罵垃圾「台灣真的病了」！

韓國瑜「膝蓋走路」　學者：勝選氣勢已凝聚

夫激吻陳綺貞卻騙說「去看書」正宮淚崩

國中操場埋屍案　真相遲到16年

12星座說謊王！唐綺陽：第1名根本沒有良心

6惡狼姦殺22歲女大生　3判死3重刑

上原亞衣自曝拍片收入　難忘以一尬百

快訊／三重碧華國小傳2聲槍響　警追拒檢嫌對峙中

外送員緊抱車禍痛哭童　4客催單負評

《我獨》朴娜勑出道13年首得大賞「哭到手抖」！

有沒有偷吃花枝？證據噴英鬥滿臉

韓粉6罪狀出征臉超腫！「萬老師」撿火箭炮反擊

等10個月！汪遭退落養寞回收容所

更多

最夯影音

更多
蔡英文酸：人民不關心膝蓋走路　「你不敢講的那個國家，叫中國」

蔡英文酸：人民不關心膝蓋走路　「你不敢講的那個國家，叫中國」
韓陣營稱辯論「禁帶手機」未達共識　李俊俋打臉：已聲明上台前交給幕僚

韓陣營稱辯論「禁帶手機」未達共識　李俊俋打臉：已聲明上台前交給幕僚

辯論漏網！蔡宋並肩向媒體致意　 韓霸氣「轉頭就走」秒變邊緣人

辯論漏網！蔡宋並肩向媒體致意　 韓霸氣「轉頭就走」秒變邊緣人

蘇慧倫跨年飆神曲《Lemon tree+鴨子》　一看名單驚：我是唯一的長輩！

蘇慧倫跨年飆神曲《Lemon tree+鴨子》　一看名單驚：我是唯一的長輩！

不滿碗太小！她「咆哮飆罵嫌店家」正義妹出聲遭罵哭...眾人全怒炸

不滿碗太小！她「咆哮飆罵嫌店家」正義妹出聲遭罵哭...眾人全怒炸

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面