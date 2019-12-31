怒嗆《反滲透法》留下歷史汙名　邱毅：蔡英文敗選會拒交政權、宣布戒嚴

記者袁茵／台北報導

民進黨團力拚31日通過《反滲透法》，使立法院外圍一大早充斥抗議人群，新黨不分區立委候選人邱毅也在其中。邱毅痛批《反滲透法》如果通過，就會在歷史上留下絕對汙名，認為總統蔡英文居心叵測，若蔡英文2020年沒當選，會使用《反滲透法》興風作浪，接著宣布台灣進入緊急狀態，然後實施戒嚴，這樣2020年5月20日就不用交棒。

邱毅31日在立院外圍抗議，他表示，蔡英文居心叵測，這不叫《反滲透法》，是「東廠法」、「獨裁統治法」，今天是中華民國政治史上非常關鍵的一天，如果立院草草通過了《反滲透法》，這個《反滲透法》在歷史上就會留下絕對的汙名。

邱毅認為，《反滲透法》12個條文模糊不清，回憶29日辯論會那天，親民黨總統候選人宋楚瑜批評《反滲透法》，結果蔡英文回擊「不會犯到你！」而民進黨副秘書長林飛帆則說，要怕《反滲透法》的三個人，是退將吳斯懷、邱毅，以及「白狼」張安樂。

邱毅批評，《反滲透法》就是讓有權利的人想辦誰就辦誰，難道「蔡英文的巫婆棒一揮，揮到誰就要辦誰嗎？這個叫法律嗎？叫中華民國自由民主嗎？叫台灣價值嗎？」試問蔡英文這樣對得起施明德、鄭南榕這種曾為台灣民主流血奮鬥入黑牢的人嗎？

邱毅說，蔡英文這麼急著通過《反滲透法》，就是因為做賊心虛，因為恐懼害怕不能連任，想用《反滲透法》來阻止很多在大陸的台商、台幹們回來投票。若讓蔡英文陰謀得逞，《反滲透法》就會成為獨裁者排除異己最好的工具，「過去靠網軍，將來準備靠《反滲透法》，多麼可怕！」

「一路從網軍走到《反滲透法》，蔡英文你在打什麼主意？」邱毅認為，如果蔡英文在2020大選中輸了，也別忘記對方2020年5月20日才卸任，加上若《反滲透法》通過了，那「她會不會在這4個月內用《反滲透法》來興風作浪？把台灣搞成綠色恐怖？製造衝突、製造恐懼、製造兩岸緊張，接著宣布台灣進入緊急狀態，戒嚴後選舉無效！」

最後，邱毅說，希望大家都要站出來，因為今天是歷史關鍵時刻，大家都在寫歷史，都會成為歷史人物。





▲立法院外新黨、統促黨抗議《反滲透法》，新黨不分區候選人邱毅。（圖／記者林敬旻攝，下同）

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