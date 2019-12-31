「不要以為反滲透會讓選情中樂透」　陳怡潔諷蔡英文：威權專制如同林鄭月娥

▲親民黨團反對反滲透法倉促立法。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院31日召開院會，預料將三讀通過以民進黨團版本為主的《反滲透法》，引發國民黨、親民黨強烈反彈。立法院親民黨團上午召開記者會，親民黨立委陳怡潔痛斥，蔡英文的威權專制做法就如同香港特首林鄭月娥推動《逃犯條例》修法，讓人民進行兩岸交流時擔心隨時被民進黨羅織入罪，她直呼「如果不是為了選舉考量，也不是要把反中、仇中選票集中，難道會有什麼陰謀詭計大奧步發生，為何《反滲透法》非過不可？」

陳怡潔表示，她要譴責蔡英文欺騙親民黨總統候選人宋楚瑜，一個當著全國民眾的面公開宣示《反滲透法》可以好好討論的蔡總統，如果都可以信口開河、說話不算話，到底台灣人民為什麼還要把票投給她？

陳怡潔表示，前副總統呂秀蓮曾經批評蔡英文在陳同佳來台投案時，表現懦弱像林鄭月娥，但是呂秀蓮話只說對了一半，「蔡總統一點都不懦弱，反而是威權專制」，而今天要硬過《反滲透法》，就像林鄭月娥在推《逃犯條例》修法時一樣，林鄭月娥告訴香港人民，逃犯條例只是要補足法律不足，演變成長達好幾個月的抗爭，同樣地，若蔡英文硬要過《反滲透法》，雖她聲稱是要彌補國安五法的不足，難道不怕真的就跟林鄭月娥一樣，讓「昨日香港，今日台灣」也因為通過《反滲透法》惡夢成真嗎？

陳怡潔表示，台灣是個民主憲政國家，憲法是人民權利保障書，政府權力來自人民授予，不能仗著權力侵害人民，這都是民主政治的基本原則，蔡英文真的不要想利用現在民進黨還是國會最大黨，就藉著掌握國家機器，把現在立院佔絕對多數的民進黨綠委當羽翼，硬過《反滲透法》，讓所有進行合理兩岸交流的人民都擔心受怕，怕隨時會被民進黨羅織入罪而噤若寒蟬。

陳怡潔強調，《反滲透法》充滿爭議，不要以為讓立法院長蘇嘉全邀集朝野黨團做做樣子，就想呼攏在野黨、欺騙民眾，假裝已經完備程序正義，急就章的匆促立法，只會陷上百萬名商、台生、來往兩岸的宗教團體、旅遊業等，都有被入罪的嫌疑，「新國會馬上就要產生，如果民進黨不是為了選舉考量，也不是要把反中、仇中選票集中，贏得這場骯髒選舉，難道選前會有什麼陰謀詭計大奧步發生，為何《反滲透法》非過不可？」

陳怡潔呼籲蔡英文跟民進黨，不要以為通過《反滲透》，會讓民進黨選情像「中樂透」，欺騙台灣人民通過的反滲透才能讓國安滴水不透，結果只會是擴散兩岸敵意，並透支百萬台商、台生以及廣大支持兩岸正常往來民眾對蔡政府的信任與支持，「最後國安漏洞能不能補起來我們不知道，但民意的反撲一定會讓蔡政府的執政權破更大洞。」

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