國民黨點名《三立》邊抹紅邊賺人民幣　記者火線對槓：違反「反滲透」哪一條？

▲「綠營賺紅錢 反滲透法管不管」記者會，程美華、周錫瑋、王鴻薇與記者對槓。（圖／記者宋良義攝）

記者羅婉庭／台北報導

立法院民進黨團版預計31日下午通過反滲透法，國民黨文傳會副主委兼發言人國民黨發言人王鴻薇31日在記者會上點名三立電視台旗下盧米埃電影公司多項作品與對岸合作。對於三立記者會後提問「請問三立違反反滲透法哪一條？」

沒想到被文傳會主委程美華酸「是替貴公司的前途擔憂」，而王鴻薇隨後也補槍「放心，你們海董絕對不會被約談」、「三立賺人民幣，別人就親中賣台？」兩邊立刻對槓起來，一來一往火藥味十足。

王鴻薇在「綠營賺紅錢，反滲透法管不管」記者會上表示，三立電視長期以來抹紅、抹黑國民黨政治人物，不斷扣親中賣台的帽子，三立戲劇過去做了很多華劇到大陸賺人民幣，旗下盧米埃公司涉足大陸電影市場，民進黨兩套標準無所不在，三立可以與陸資合作拍電影、賣劇到大陸去、可以賺人民幣，別人就親中賣台？

王鴻薇說，三立除了已經將諸多華劇銷至大陸，盧米埃更是涉足大陸電影市場，作品「近在咫尺」合作方包含西安與北京５諸多電影公司合作，完全與大陸電影、傳媒公司合作，又與兩岸三地合作武俠片，「三立可以與陸資合作拍電影，賣劇到大陸去賺人民幣，別人就親中賣台？」

除了國民黨總統候選人韓國瑜在辯論會上點名三立電視台董事長林崑海，王鴻薇再次強調，三立電視台雖為民間公司，但「海董」可謂是呼風喚雨，已經民進黨內自成「海派」，包含立委王定宇、不分區立委候選人林楚茵、內政部長徐國勇、民進黨台北市前黨部主委黃承國與台北市議員王孝維、洪健益等人，都是海派底的成員。

王鴻薇質疑，今天要過反滲透法是否只是要整肅異己，自己人做沒關係，只要對方陣營做就扣紅帽子，要用反滲法辦。對此，三立記者當場提問「國民黨指控三立違反反滲透法草案的依據何在？」

國民黨文傳會主委程美華回應，根據反滲透法草案第二、三條規定，反滲透來源包含大陸官方與官方所屬機構，大陸媒體絕大多數都有官方資金。

程美華也說，三立如果為了打開全球市場，與外資合作，一個不小心裏頭有陸資的話，那是不是會受到反滲透法的影響，「導致貴公司在影劇事業上，跟一些相關文創內容推展上會受到一些箝制，我是替貴公司的前途擔憂」。

面對三立記者不斷追問，王鴻薇回應，「放心，三立海董絕對不會被約談」，只要民進黨執政，三立不管做什麼，跟什麼中資方合作都不會被辦。

最後，因為國民黨下一場記者會馬上要開始，周錫瑋、程美華與王鴻薇等人邊走邊回應記者的追問，雙方你一句我一句，語中帶刺、火藥味濃。

▲王鴻薇點名三立賺紅錢。（圖／記者宋良義攝）

▲面對記者不對追問，三位主持人邊走邊回應。（圖／記者宋良義攝）