韓國瑜辯論會扯「萬水姐姐」　于美人：不要再觸碰別人這麼大的傷痛

▲于美人。（圖／資料照）

記者楊亞璇／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜日前在辯論會砲轟媒體，親民黨總統候選人宋楚瑜勸他尊重言論自由，韓國瑜卻反酸，如果有90%的媒體是攻擊宋楚瑜，95%的媒體攻擊萬水姐姐，今天你會這樣說嗎？宋楚瑜競辦發言人于美人31日受訪時呼籲，希望接下來的選舉中，不要再開這種玩笑，「不要再觸碰別人這麼大的傷痛」。

前親民黨文宣部副主任吳崑玉在臉書為宋楚瑜抱不平，認為宋楚瑜應該很難過，這麼多年來，有人講話提到萬水兩字，他眼眶秒紅，宋楚瑜不知憋了多久。

吳崑玉也批評，你好意思講黑韓產業鏈？當年那些黑宋產業鏈的大頭們，那些放假民調的騙子們，現在都站在你的身後，20年來，黑宋產業鍊的主力就是中央黨部，就是黃復興，就是你現在的主力部隊，你還好意思對著宋喊冤？

對於韓國瑜提及宋楚瑜已逝妻子陳萬水，于美人31日也不捨表示，因為是在辯論會的發布，所以宋楚瑜沒有在現場做出任何表示，但是我們知道，任何人都會很心疼，希望接下來的選舉中，「不要再開這種玩笑，也不要再舉這種例子，不要再觸碰別人這麼大的傷痛」。

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