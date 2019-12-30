李正皓狠批韓國瑜「懦弱+愛逃避」　直言：韋小寶不會變康熙

▲李正皓時常在臉書批評韓國瑜。（圖／翻攝自Facebook／李正皓）



記者張方瑀／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜29日在辯論會中，多次迴避提問、砲轟特定媒體，講出「三立變兩立」、「良心被狗吃」、「提問狹窄化」等言論。新北第八選區親民黨立委候選人李正皓就在臉書痛批，韓國瑜到處嗆聲其實只是掩飾自己懦弱，「他本質上是個軟弱、習慣逃避，只願意在同溫層取暖的人。」

李正皓在貼文中提到，媒體提問不僅是辯論裡重要的一環，更代表著總統候選人未來面對第四權監督時的態度，儘管蘋果日報的提問不盡友善，但也算是點出了絕大部分選民的疑惑。李正皓表示，韓國瑜本可以藉機澄清，卻選擇在此刻蓋牌，痛罵《蘋果日報》是「沒有水準的媒體」、《中央社》總編輯的問題是「無聊、設計的意識形態」，連不在場的《三立電視台》也中槍。

「繼市議會質詢蓋牌、民調蓋牌、行程蓋牌，韓國瑜又蓋了一張牌：總統辯論會蓋牌。」李正皓強調，韓國瑜習慣怒氣衝天地展現強勢的一面，「但其實他本質上是個軟弱、習慣逃避，只願意在同溫層取暖的人，到處嗆聲其實只是掩飾自己懦弱。」

李正皓指出，韓國瑜不僅逃避不進市議會、民調落後就不接受記者提問，選擇屢次「蓋牌迴避」的韓國瑜，本質上當然是「懦弱」的人。

李正皓更形容韓國瑜就像是「韋小寶」，只要師傅要考練功，立刻能躲則躲、能閃則閃，儘管這種人不會是漢奸走狗，但也絕對不可能是英雄好漢，「韋小寶永遠不會變成康熙，而韓國瑜也永遠不是當總統的一塊料。」

▲李正皓臉書痛批韓國瑜。（圖／翻攝自Facebook／李正皓）

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