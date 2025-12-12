　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

辦雙城論壇簡舒培嗆「龜孫子」　蔣萬安笑回：這三個字留給議員

▲▼蔣萬安臺北市道路交通安全會報-蔣萬安。（圖／記者周宸亘攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

台北上海雙城論壇拍板27、28日於上海舉行，民進黨議員簡舒培批市長蔣萬安，要辦雙城論壇，就彼此平等站著做城市交流，「不要當龜孫子跪求上海陪你辦一場統戰大會」。對此，蔣萬安今（12日）反嗆，陸委會已批准舉行雙城論壇，希望一切順利；至於議員的批評，蔣說，抹黑論壇成統戰大會、又要藉他藉論壇反映小紅書，「我想龜孫子三個字，留給議員自己用就好」。

本屆雙城論壇將在27、28日於上海舉行，論壇主題為「科技改變生活」。針對MOU的內容，蔣萬安今赴議會出席市政總質詢備詢前受訪說，確實花了一些時間在溝通協調，現在也有做了修正，中央也已經批准，接下來就是希望能夠一切順利。

至於上海方是否有不開心？蔣萬安說，上海會需要一點時間，來來回回做一些修訂，「我想我們就是全力促成，希望各方都能夠接受，也按照規定完成這些程序」。

另外，民進黨議員簡舒培酸「龜孫子」，跪求上海辦一場統戰大會？蔣萬安反擊，議員想要抹黑成統戰大會的雙城論壇，是民進黨陸委會樂觀其成而且批准的，「過去大力反對舉辦雙城論壇，現在又要我藉由雙城論壇幫你中央反映小紅書的事情，也是你大議員」。蔣笑說，所以「龜孫子」三個字，留給議員自己用就好。

12/10 全台詐欺最新數據

