破8成反助理費淪立委私房錢、放寬中配參政　綠：呼籲藍白懸崖勒馬

▲民進黨公布「近期國會爭議法案民眾支持度調查」結果。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統兼任民進黨主席賴清德今（12）日召集黨籍立委，討論如何因應藍白近期提出的幾項爭議法案。民進黨今也公布最新民調顯示，破8成民眾反對「助理費由立委統籌且不需單據」、「國籍法放寬中配參政權」等爭議法案。民進黨表示，呼籲藍白立委懸崖勒馬，尊重民意，維護國家安全及財政永續，不應以政治操作犧牲國家長遠利益。

民進黨發言人吳崢、韓瑩召開「藍白毀國亂台法案全民反感」民調記者會，民調顯示，「助理費由立委統籌且不需單據」，不支持84%、支持8%；「貪污助理費除罪化」，不支持79%、支持13%；「停止公教年改」，不支持55%、支持28%；「不當黨產條例排除救國團」，不支持51%、支持30%。

在涉及破壞國安的修法提案中，《國籍法》放寬中配參政權有81%民眾不支持；六親等不得通婚放寬至四親等，有70%民眾反對；《離島建設條例》開放中資，有68%民眾不支持；而中配由六年縮短至四年，也有60%民眾表達反對。

韓瑩指出，數據顯示，近期藍白所推的政策方向，幾乎全面背離多數民意，藍白將於今天強推反年改法案，先前民調已有過半民眾反對停止年金改革，一旦年改中止，不只加速退休基金提前破產，政府更需額外撥補6,970億元，平均每位國民將背負近3萬元，呼籲藍白立委懸崖勒馬，尊重民意。

吳崢表示，人民不希望台灣走向「又黑又紅」的歧途，更不接受有立委透過修法來圖利特定少數人，把公共資源放進私人口袋，讓立法院再度蒙上黑金陰影。吳崢指出，面對中國這個境外敵對勢力，藍白卻在國會對公職人員與民意代表的雙重國籍風險不設防線，更讓離島建設條例可能成為經濟與國安破口，甚至淪為中國洗產地的方便之門，嚴重傷害台灣MIT的國際商譽。

吳崢表示，民意清楚顯示，社會不支持國家倒退，更不接受改革成果被一夕推翻。過去助理費曾匯入立委個人帳戶，衍生弊端、傷害勞權，正是跨黨派共同推動改革才建立制度保障；年金改革更是歷經巨大社會衝突，民進黨也願意承擔當年的政治代價，只為確保國家財政永續。

此次民調來源為民進黨民調中心，訪問對象為20歲以上具有投票權的公民，並依照年齡、性別、戶籍進行加強。其中，助理費、不當黨產、通婚、離島建設條例等題執行日期是2025年12月8日至10日，完成1105份，抽樣誤差則是在95%的信心水準下，正負2.9%。停止公教年改、放寬中配參政、中配6改4等議題，執行日期是2025年11月24日至25日，抽樣誤差在95%的信心水準下，正負3.1%。