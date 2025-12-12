　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

破8成反助理費淪立委私房錢、放寬中配參政　綠：呼籲藍白懸崖勒馬

▲▼民進黨公布「近期國會爭議法案民眾支持度調查」結果。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨公布「近期國會爭議法案民眾支持度調查」結果。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

總統兼任民進黨主席賴清德今（12）日召集黨籍立委，討論如何因應藍白近期提出的幾項爭議法案。民進黨今也公布最新民調顯示，破8成民眾反對「助理費由立委統籌且不需單據」、「國籍法放寬中配參政權」等爭議法案。民進黨表示，呼籲藍白立委懸崖勒馬，尊重民意，維護國家安全及財政永續，不應以政治操作犧牲國家長遠利益。

民進黨發言人吳崢、韓瑩召開「藍白毀國亂台法案全民反感」民調記者會，民調顯示，「助理費由立委統籌且不需單據」，不支持84%、支持8%；「貪污助理費除罪化」，不支持79%、支持13%；「停止公教年改」，不支持55%、支持28%；「不當黨產條例排除救國團」，不支持51%、支持30%。

在涉及破壞國安的修法提案中，《國籍法》放寬中配參政權有81%民眾不支持；六親等不得通婚放寬至四親等，有70%民眾反對；《離島建設條例》開放中資，有68%民眾不支持；而中配由六年縮短至四年，也有60%民眾表達反對。

韓瑩指出，數據顯示，近期藍白所推的政策方向，幾乎全面背離多數民意，藍白將於今天強推反年改法案，先前民調已有過半民眾反對停止年金改革，一旦年改中止，不只加速退休基金提前破產，政府更需額外撥補6,970億元，平均每位國民將背負近3萬元，呼籲藍白立委懸崖勒馬，尊重民意。

吳崢表示，人民不希望台灣走向「又黑又紅」的歧途，更不接受有立委透過修法來圖利特定少數人，把公共資源放進私人口袋，讓立法院再度蒙上黑金陰影。吳崢指出，面對中國這個境外敵對勢力，藍白卻在國會對公職人員與民意代表的雙重國籍風險不設防線，更讓離島建設條例可能成為經濟與國安破口，甚至淪為中國洗產地的方便之門，嚴重傷害台灣MIT的國際商譽。

吳崢表示，民意清楚顯示，社會不支持國家倒退，更不接受改革成果被一夕推翻。過去助理費曾匯入立委個人帳戶，衍生弊端、傷害勞權，正是跨黨派共同推動改革才建立制度保障；年金改革更是歷經巨大社會衝突，民進黨也願意承擔當年的政治代價，只為確保國家財政永續。

此次民調來源為民進黨民調中心，訪問對象為20歲以上具有投票權的公民，並依照年齡、性別、戶籍進行加強。其中，助理費、不當黨產、通婚、離島建設條例等題執行日期是2025年12月8日至10日，完成1105份，抽樣誤差則是在95%的信心水準下，正負2.9%。停止公教年改、放寬中配參政、中配6改4等議題，執行日期是2025年11月24日至25日，抽樣誤差在95%的信心水準下，正負3.1%。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

美國在台協會（AIT）處長谷立言近日接受專訪，提到1.25兆國防預算時表示，當立法院進入預算細部審查階段，很期待可以回答台灣立法機構的朋友們各項問題。對此，前立委邱毅今（12日）提到日前美媒引述由五角大廈淨評估辦公室（ONA）撰寫的一份美國恐難保台「優勢簡報」。他直言，谷立言先把美國官方五角大廈這份機密文件，好好說明清楚吧。

關鍵字：

民調藍白法案助理費年金改革國家安全國民黨民眾黨黃國昌傅崐萁民進黨

