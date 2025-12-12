　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大學生向炸雞店提「0成本抽成」遭拒嗆：沒打狂犬疫苗！老闆怒反擊

▲▼ 。（圖／翻攝自炸雞店老闆IG）

▲老闆火大開嗆。（圖／翻攝自炸雞店老闆IG）

記者施怡妏／綜合報導

台中某大學行銷系學生日前舉辦活動，向樓下炸雞店老闆提出「八二分帳」合作，理由是活動人潮會經過店面、順手消費，但炸雞店老闆拒絕，結果學生發文痛罵老闆「沒打狂犬疫苗、態度超爛」，貼文遭到炎上，炸雞店老闆也PO文反擊，「沒教養的小孩，憑什麼覺得我要接受」。事後，學生主辦方道歉了。

台中某大學行銷系的學生團隊，在餐廳二樓舉辦包場活動，向一樓炸雞店老闆Jimmy提出合作提案，表示活動預估可帶來170人流，希望能從參與者消費中抽取20%的利潤，不過Jimmy認為合作方案不妥，且學生態度不佳。

[廣告]請繼續往下閱讀...
在 Threads 查看

一名女學生便在Threads發文抱怨，早就知道炸雞店老闆的個性，派出最有禮貌的學生去談合作，「結果對方是沒打狂犬疫苗還是怎樣？瘋狂跳針、態度超爛，有想過他可能不會接受合作，但沒想到會那麼靠X，只能說禮貌待人啦，而且平常名聲就沒多好了」。貼文一出，立刻遭到炎上，女學生將帳號改為隱藏。

炸雞店老闆PO文回應，「我不是你們的代售中心，憑什麼覺得我要接受？我想都不想的回：叫她（他）們不要買我炸雞拜託。以她（他）們的年紀跟水準，我肯定不會放在眼裡，不會有任何交集，更別自往臉上貼金說知道我的個性，地球不是繞著你轉，不是你要怎樣就要順著你怎樣。」

最後，主辦團隊解釋，活動當天人流會經過炸雞店門口，雙方若合作能創造雙贏，才會談分潤，希望可以八二分帳，細節可以再討論。團隊強調，全程都保持禮貌，但遭老闆多次打斷，甚至被告知「叫你們的客人不要來買」，讓他們很無奈。

不過貼文又被網友罵翻，主辦團隊緊急刪文，又PO出新的道歉聲明，「向Jimmy先生及店家致上最深的歉意，事件發生後，我們已請該組員撤下個人不當與偏激的貼文。」團隊一直在討論如何以更恰當、更負責的方式向炸雞店老闆道歉，「目前我們正主動與Jimmy先生聯繫，希望能親自向他說明並致上最真誠的道歉。」

團隊表示，「這次事件讓我們深刻反省，第一次籌辦派對，是我們踏入社會前難得的學習經驗」，但因經驗不足與思慮不周，造成了誤會與傷害，會以此為教訓，未來將更加謹慎、負責地處理所有對外溝通事宜。

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
497 1 9940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「蟒蛇當圍巾」逛街畫面曝！　26歲男遭勒頸倒地險死
李伊庚形象毀！色喊：沒看過E奶　私嫩妹對話外流
快訊／害民眾喝汙水　將誠5人羈押禁見
被中國關一年遣返！鹹粥嬤愛孫求職碰壁　想打零工幫家計
來都來了！應召女進門秒脫光下場慘
華航66週年「全航線88折起」！　日本線最低6666元
像索倫之眼！　青森強震後「沙紋照」曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

收ChatGPT官方信「鼓勵用戶多使用」　他驚：GPT是不是急了？

小薰被爆欠款　陳沂「一看聲明」點出關鍵：這是兩件事吧！

「替代役教召查詢系統」要來了！一堆人不敢查：都市傳說繼續

銀行行員失業翻身考上1等船副　明年首場航海測驗3/7登場　

勞保提前領不划算？　實測60歲領百萬現金先落袋

高鐵加碼28班「大學生寒假返鄉5折列車」　12/16起開放購票

86.8萬車主欠繳汽燃費　12/31前沒補繳最高罰3千

若開戰「還能上班上課？」　蘇一峰點出1關鍵：中國人可以啊

像索倫之眼！日本人曝「青森強震後沙紋照」　吸955萬人觀看

台鐵12/23跨日工程軌道切換　「知本=台東」停駛改公路接駁

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

買豪宅+神獸錢都花不完　太子集團購4艘6億豪艇洗錢　首腦陳志在逃！23員工竟申請失業補助

收ChatGPT官方信「鼓勵用戶多使用」　他驚：GPT是不是急了？

小薰被爆欠款　陳沂「一看聲明」點出關鍵：這是兩件事吧！

「替代役教召查詢系統」要來了！一堆人不敢查：都市傳說繼續

銀行行員失業翻身考上1等船副　明年首場航海測驗3/7登場　

勞保提前領不划算？　實測60歲領百萬現金先落袋

高鐵加碼28班「大學生寒假返鄉5折列車」　12/16起開放購票

86.8萬車主欠繳汽燃費　12/31前沒補繳最高罰3千

若開戰「還能上班上課？」　蘇一峰點出1關鍵：中國人可以啊

像索倫之眼！日本人曝「青森強震後沙紋照」　吸955萬人觀看

台鐵12/23跨日工程軌道切換　「知本=台東」停駛改公路接駁

收ChatGPT官方信「鼓勵用戶多使用」　他驚：GPT是不是急了？

浩鼎人資長爆走！嗆執行長「以前抽屜都放槍」　被炒魷魚還挨告

山本由伸出戰WBC　韓媒高度警戒點名可能對韓登板

新冠明年5月恐一波疫情！疫苗尚存134.4萬劑「元旦擴大全民施打」

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

小薰被爆欠款　陳沂「一看聲明」點出關鍵：這是兩件事吧！

尪飛日「幫友代購超過10瓶酒」還拿她衣服包！林舒語崩潰PO文求救：超氣

「替代役教召查詢系統」要來了！一堆人不敢查：都市傳說繼續

快訊／辛特力正式回歸PLG職籃　披17號戰袍重返富邦勇士

銀行行員失業翻身考上1等船副　明年首場航海測驗3/7登場　

陳漢典首度跟Lulu跨年　甜喊：最幸福的日子！

生活熱門新聞

早餐吃饅頭飆血糖　營養師曝3改良重點

酒店女揭「暗黑男客1現況」　10個有9個都是

冷氣團南下宣告初冬　一張圖看全台大降溫

加盟店涉虐狗網瘋傳　茶聚凌晨緊急回應

「童顏巨乳攝影師」睽違6年回來了！　越來越犯規

LINE「9款貼圖」免費下載！驚見三麗鷗1款永久使用

大學生向炸雞店提「0成本抽成」遭拒：態度超靠X！惹怒老闆

勞保新制「年資不足15年」退休也能領到老　補1招合併

周末冷氣團報到「體感探7度」　中部以北高山有望迎雪

17歲甜妹跳電音三太子紅了！　本尊身分曝光

「入冬最強」冷氣團來襲　連3天跌破10度

快訊／23:19高雄甲仙區規模4.7「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／3縣市大雨特報　下到明天

台北天空塔怕被認錯　打跑馬燈「他→才是101」

更多熱門

相關新聞

少女幫男友釣出朋友夾擊脫褲性侵

少女幫男友釣出朋友夾擊脫褲性侵

台中沈姓男子與未成年女友聯手把一名A女約出，2人趁A女在床上睡覺時，從兩側合力脫去她的褲子，讓沈男性侵得逞。法院審理時，A女雖說並未親眼看見少女動手脫褲，但感覺是遭2人同時脫褲。法院綜合事證，認為難以佐證少女有共同施行或協助，僅判沈男2年6月刑期；少女則被少年法庭判決不付審理。

超商買關東煮嫌太辣！台中男退貨遭拒「整碗倒回鍋裡」

超商買關東煮嫌太辣！台中男退貨遭拒「整碗倒回鍋裡」

即／台中火燒車燒死人　42歲女身亡

即／台中火燒車燒死人　42歲女身亡

全台唯一「角落小夥伴」耶誕城在台中

全台唯一「角落小夥伴」耶誕城在台中

全聯9死案監工「有拿滅火器監火」遭打臉

全聯9死案監工「有拿滅火器監火」遭打臉

關鍵字：

台中行銷學生炸雞店合作爭議網路炎上

讀者迴響

熱門新聞

獨／聖石董座包養卻滿街婊兄弟　她屁股刺青求糖爹原諒

曾紅到被封「徐若瑄接班人」卻消失多年！婷婷淚揭真相

陳冠希豔照門隔17年爆內幕！　名導揭「外洩關鍵」

爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛痛喊救我

空軍淫中尉酒後爬上床　強擼部屬17分鐘

李洋被塞門外　韓國瑜：奧運金牌那麼慢

看好台積電2000元！　台股大師提「3訊號」出現快跑

賴佩霞洋女婿「術後肝衰竭」不治！視訊看著他離開

黃安返台開車滑手機　開箱賓士曝車牌

陳意涵參加家長聚會「認不出愛馬仕」

早餐吃饅頭飆血糖　營養師曝3改良重點

張忠謀不是最多！台積電股息最大贏家曝

酒店女揭「暗黑男客1現況」　10個有9個都是

冷氣團南下宣告初冬　一張圖看全台大降溫

藍台中市長內參民調　江啟臣輾壓楊瓊瓔

更多

最夯影音

更多
金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD
小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面