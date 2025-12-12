大學生向炸雞店提「0成本抽成」遭拒嗆：沒打狂犬疫苗！老闆怒反擊

▲老闆火大開嗆。（圖／翻攝自炸雞店老闆IG）



記者施怡妏／綜合報導

台中某大學行銷系學生日前舉辦活動，向樓下炸雞店老闆提出「八二分帳」合作，理由是活動人潮會經過店面、順手消費，但炸雞店老闆拒絕，結果學生發文痛罵老闆「沒打狂犬疫苗、態度超爛」，貼文遭到炎上，炸雞店老闆也PO文反擊，「沒教養的小孩，憑什麼覺得我要接受」。事後，學生主辦方道歉了。

台中某大學行銷系的學生團隊，在餐廳二樓舉辦包場活動，向一樓炸雞店老闆Jimmy提出合作提案，表示活動預估可帶來170人流，希望能從參與者消費中抽取20%的利潤，不過Jimmy認為合作方案不妥，且學生態度不佳。

一名女學生便在Threads發文抱怨，早就知道炸雞店老闆的個性，派出最有禮貌的學生去談合作，「結果對方是沒打狂犬疫苗還是怎樣？瘋狂跳針、態度超爛，有想過他可能不會接受合作，但沒想到會那麼靠X，只能說禮貌待人啦，而且平常名聲就沒多好了」。貼文一出，立刻遭到炎上，女學生將帳號改為隱藏。

炸雞店老闆PO文回應，「我不是你們的代售中心，憑什麼覺得我要接受？我想都不想的回：叫她（他）們不要買我炸雞拜託。以她（他）們的年紀跟水準，我肯定不會放在眼裡，不會有任何交集，更別自往臉上貼金說知道我的個性，地球不是繞著你轉，不是你要怎樣就要順著你怎樣。」

最後，主辦團隊解釋，活動當天人流會經過炸雞店門口，雙方若合作能創造雙贏，才會談分潤，希望可以八二分帳，細節可以再討論。團隊強調，全程都保持禮貌，但遭老闆多次打斷，甚至被告知「叫你們的客人不要來買」，讓他們很無奈。

不過貼文又被網友罵翻，主辦團隊緊急刪文，又PO出新的道歉聲明，「向Jimmy先生及店家致上最深的歉意，事件發生後，我們已請該組員撤下個人不當與偏激的貼文。」團隊一直在討論如何以更恰當、更負責的方式向炸雞店老闆道歉，「目前我們正主動與Jimmy先生聯繫，希望能親自向他說明並致上最真誠的道歉。」

團隊表示，「這次事件讓我們深刻反省，第一次籌辦派對，是我們踏入社會前難得的學習經驗」，但因經驗不足與思慮不周，造成了誤會與傷害，會以此為教訓，未來將更加謹慎、負責地處理所有對外溝通事宜。