學生想「0成本抽成」遭拒竟嗆炸雞店　逢甲：強化學生社會素養

▲學生po文希望能當面向老闆道歉。（圖／翻攝自炸雞店老闆IG）

記者鄧木卿／台中報導

台中逢甲大學行銷系學生日前在一家餐廳二樓舉辦活動，以人潮經過樓下炸雞店且會購買為由，希望老闆能回饋2成回扣，結果老闆拒絕，學生po文痛罵「沒打狂犬疫苗、態度超爛」，結果討拍不成反而遭炎上，主辦團隊不但緊急刪文，且po出道歉聲明。針對此事，逢甲大學表示，將持續強化學生在社會參與之素養。

一名女學生在Threads發文抱怨，派出最有禮貌的學生去談合作，「結果對方是沒打狂犬疫苗還是怎樣？瘋狂跳針、態度超爛，有想過他可能不會接受合作，但沒想到會那麼靠X.....」。貼文一出，立刻遭到炎上，女學生也將帳號改為隱藏。

炸雞店老闆PO文回擊，「我不是你們的代售中心，憑什麼覺得我要接受？叫她（他）們不要買我炸雞拜託。更別自往臉上貼金說知道我的個性，地球不是繞著你轉，不是你要怎樣就要順著你怎樣。」

女學生貼文被網友罵翻後，主辦團隊緊急刪文，又PO出新的道歉聲明，「目前我們正主動與Jimmy先生聯繫，希望能親自向他說明並致上最真誠的道歉。」

校方表示，針對此次在網路上所引發之爭議，學生已正式向商家致歉。本校肯定學生勇於面對並負責的態度，未來將持續強化學生在社會參與之素養，感謝各界關心。