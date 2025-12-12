　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

學生想「0成本抽成」遭拒竟嗆炸雞店　逢甲：強化學生社會素養

▲學生po文希望能當面向老闆道歉。（圖／翻攝自炸雞店老闆IG）

▲學生po文希望能當面向老闆道歉。（圖／翻攝自炸雞店老闆IG）

記者鄧木卿／台中報導

台中逢甲大學行銷系學生日前在一家餐廳二樓舉辦活動，以人潮經過樓下炸雞店且會購買為由，希望老闆能回饋2成回扣，結果老闆拒絕，學生po文痛罵「沒打狂犬疫苗、態度超爛」，結果討拍不成反而遭炎上，主辦團隊不但緊急刪文，且po出道歉聲明。針對此事，逢甲大學表示，將持續強化學生在社會參與之素養。

一名女學生在Threads發文抱怨，派出最有禮貌的學生去談合作，「結果對方是沒打狂犬疫苗還是怎樣？瘋狂跳針、態度超爛，有想過他可能不會接受合作，但沒想到會那麼靠X.....」。貼文一出，立刻遭到炎上，女學生也將帳號改為隱藏。

炸雞店老闆PO文回擊，「我不是你們的代售中心，憑什麼覺得我要接受？叫她（他）們不要買我炸雞拜託。更別自往臉上貼金說知道我的個性，地球不是繞著你轉，不是你要怎樣就要順著你怎樣。」

女學生貼文被網友罵翻後，主辦團隊緊急刪文，又PO出新的道歉聲明，「目前我們正主動與Jimmy先生聯繫，希望能親自向他說明並致上最真誠的道歉。」

校方表示，針對此次在網路上所引發之爭議，學生已正式向商家致歉。本校肯定學生勇於面對並負責的態度，未來將持續強化學生在社會參與之素養，感謝各界關心。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
497 1 9940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台南消防局長突請假未上班　提出辭呈
學生「0成本抽成」遭拒嗆炸雞店　逢甲：強化學生社會素養
快訊／爭法庭直播失敗　柯文哲提抗告遭高院駁回
辦雙城論壇簡舒培嗆「龜孫子」　蔣萬安笑回：這三個字留給議員
股票慘賠2億！9歲男童遭勒頸陳屍車內　韓40歲父墜樓亡
快訊／日本外海地震「規模上修至6.9」！　深度更淺
打假球！網球員遭禁賽20年

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

幫通緝犯公司買肉！假交易真借貸2億　上市人造纖維老董300萬交保

快訊／台南消防局長李明峯驚爆閃辭　市府證實但「尚未批准」

快訊／爭京華城案法庭直播失敗　柯文哲提抗告遭高院駁回

學生想「0成本抽成」遭拒竟嗆炸雞店　逢甲：強化學生社會素養

聖石董座「乾女兒」身分曝！　看SWAG臀部刺青才知被綠

閃3違停貨車！26歲男跨雙黃線對撞機車　女騎士「頭部重創」搶救中

野狗突衝進草叢...路人一探驚見枯骸　警靠「超薄人皮」助返家

快訊／蘇花公路嚴重事故！80歲無照嬤撞槽車　送醫搶救不治

吸客辣照曝！泰妹來台下海被納妃　升級「人蛇姐」邀同鄉淘金

浩鼎人資長爆走！嗆執行長「以前抽屜都放槍」　被炒魷魚還挨告

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

名校女大生開豪車上學　竟是來自詐團遊艇洗錢家族　她爸爸就叫吳柏毅

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

幫通緝犯公司買肉！假交易真借貸2億　上市人造纖維老董300萬交保

快訊／台南消防局長李明峯驚爆閃辭　市府證實但「尚未批准」

快訊／爭京華城案法庭直播失敗　柯文哲提抗告遭高院駁回

學生想「0成本抽成」遭拒竟嗆炸雞店　逢甲：強化學生社會素養

聖石董座「乾女兒」身分曝！　看SWAG臀部刺青才知被綠

閃3違停貨車！26歲男跨雙黃線對撞機車　女騎士「頭部重創」搶救中

野狗突衝進草叢...路人一探驚見枯骸　警靠「超薄人皮」助返家

快訊／蘇花公路嚴重事故！80歲無照嬤撞槽車　送醫搶救不治

吸客辣照曝！泰妹來台下海被納妃　升級「人蛇姐」邀同鄉淘金

浩鼎人資長爆走！嗆執行長「以前抽屜都放槍」　被炒魷魚還挨告

陸「雞蛋網紅」自曝一天要吃40顆　全網複製完美「煮蛋技巧」精準到秒

幫通緝犯公司買肉！假交易真借貸2億　上市人造纖維老董300萬交保

天冷容易吃飯後昏沉　醫教5招防「暈碳」：早餐避免飯糰配奶茶

快訊／台南消防局長李明峯驚爆閃辭　市府證實但「尚未批准」

台中2高山農場楓紅直擊！福壽山旅宿甫整修　武陵巨型聖誕樹超美

是陳珊妮沒看錯！　「跨界日劇搭檔宮澤理惠」笑虧：會不會毀掉NHK

松緣會館謝平安宴　小龍女熱舞 × 美食雙重盛宴

微短劇爆紅贏在「不說教」！圈內人爆製作秘辛：拿中國爆款短劇來改

聽台獸醫解釋「寵物溝通」！加拿大獸醫吃驚：這根本沒這職業

12歲童婚隔年生子！她殺家暴夫被關7年　公婆收「270萬血錢」逃死

【9工人罹難】全聯倉儲大火遭起訴！　業者：負責任面對司法調查

社會熱門新聞

獨／聖石董座包養卻滿街婊兄弟　她屁股刺青求糖爹原諒

空軍淫中尉酒後爬上床　強擼部屬17分鐘

應召女進門秒脫光　下場全被逮

兒赴泰選妃來台下海　父女找「老闆」爽抽皮肉錢

新北整骨師全裸推拿！女客遭性侵10次

女騎機車闖國道　3輛紅斑馬包圍攔車

開價10萬包養伸狼爪　超商店員下場GG

屏東男遭蛇緊纏　「蟒蛇掛脖」畫面曝

寵物蟒突暴走！他溜蛇遭勒脖倒地濺血

竹縣某國中19天內「師生墜樓2死」！校方主動辦送煞

手搖飲老闆疑虐狗遭肉搜　北市議員出手！

2泰女免費遊台藏暗盤　「口吞塞肛」115顆毒球

憲兵勒死女友2度性侵屍體　無期徒刑定讞

超商買關東煮嫌太辣！台中男退貨遭拒「整碗倒回鍋裡」

更多熱門

相關新聞

大學生向炸雞店提「0成本抽成」遭拒：態度超靠X！惹怒老闆

大學生向炸雞店提「0成本抽成」遭拒：態度超靠X！惹怒老闆

台中某大學行銷系學生日前舉辦活動，向樓下炸雞店老闆提出「八二分帳」合作，理由是活動人潮會經過店面、順手消費，但炸雞店老闆拒絕，結果學生發文痛罵老闆「沒打狂犬疫苗、態度超爛」，貼文遭到炎上，炸雞店老闆也PO文反擊，「沒教養的小孩，憑什麼覺得我要接受」。事後，學生主辦方道歉了。

亞洲技能競賽奪銅！逢甲林宸毅奪牌

亞洲技能競賽奪銅！逢甲林宸毅奪牌

義大利五大名校教授　齊聚逢甲締造建築教育交流

義大利五大名校教授　齊聚逢甲締造建築教育交流

逢甲大學宿舍太高級爆紅！　蔡英文曬「總統級開箱照」大秀政績

逢甲大學宿舍太高級爆紅！　蔡英文曬「總統級開箱照」大秀政績

逢甲大學4人宿舍　豪華照片曝！網羨：床邊有簾子

逢甲大學4人宿舍　豪華照片曝！網羨：床邊有簾子

關鍵字：

炸雞店逢甲大學

讀者迴響

熱門新聞

曾紅到被封「徐若瑄接班人」卻消失多年！婷婷淚揭真相

獨／聖石董座包養卻滿街婊兄弟　她屁股刺青求糖爹原諒

大學生向炸雞店提「0成本抽成」遭拒：態度超靠X！惹怒老闆

爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛痛喊救我

陳冠希豔照門隔17年爆內幕！　名導揭「外洩關鍵」

賴佩霞洋女婿「術後肝衰竭」不治！視訊看著他離開

空軍淫中尉酒後爬上床　強擼部屬17分鐘

應召女進門秒脫光　下場全被逮

看好台積電2000元！　台股大師提「3訊號」出現快跑

陳意涵參加家長聚會「認不出愛馬仕」

李洋被塞門外　韓國瑜：奧運金牌那麼慢

李伊庚形象全毀！好色喊：沒看過E奶「露骨私小10歲嫩妹」對話外流

黃安返台開車滑手機　開箱賓士曝車牌

早餐吃饅頭飆血糖　營養師曝3改良重點

張忠謀不是最多！台積電股息最大贏家曝

更多

最夯影音

更多
金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD
烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

名校女大生開豪車上學　竟是來自詐團遊艇洗錢家族　她爸爸就叫吳柏毅

名校女大生開豪車上學　竟是來自詐團遊艇洗錢家族　她爸爸就叫吳柏毅

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面