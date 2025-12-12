　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／爭京華城案法庭直播失敗　柯文哲提抗告遭高院駁回

▲▼北院審理柯文哲等人涉犯的京華城等案，准許公開播送辯論與宣判的法庭錄音錄影，預先敲定專用攝影器材定點位置。（圖／記者黃哲民攝）

▲柯文哲聲請Live直播京華城辯論。（圖／記者黃哲民攝，下同）

記者吳銘峯、劉人豪／台北報導

台北市前市長、台灣民眾黨前主席柯文哲，涉犯京華城等案從11日起，進入一審最後辯論程序，柯聲請全程Live法庭直播，台北地院合議庭僅准許宣判後5天內錄影轉播，10日向北院遞狀起抗告，北院將柯的抗告送交高院審理，高院今（12）日裁定駁回。

柯文哲聲請全程Live直播他在京華城等案的一審言詞辯論與宣判畫面，這是《法院組織法》今年（2025年）三讀修正，准許高院、地院「原則不公開、例外公開」庭訊錄影錄音後，申請公開播送的首例。

北院合議庭審酌本案涉及重大公共利益、復為社會矚目，准許「公開播送」本案言詞辯論與宣判的開庭錄音錄影，但作法類似「錄影轉播」，後製除去隱私、個資與機密資訊，或變聲、變像處理後，於宣判隔日起最遲5天內，上傳司法院指定網址或平台公開播送。

此外，合議庭認為技術上很難在錄影時切割其他在庭當事人動態，因此依職權裁定本案言詞辯論與宣判的錄音錄影，均完整實施「公開播送」，包含公訴檢察官、其餘當事人及參與人在庭內的影音。

▲▼北院審理柯文哲等人涉犯的京華城等案，准許公開播送辯論與宣判的法庭錄音錄影，預先敲定專用攝影器材定點位置。（圖／記者黃哲民攝）

柯文哲認為司法院的《實施辦法》，架空法官決定「公開播送方式」的權限，是以司法行政侵害審判獨立，他仍要求Live直播，希望高院撤銷北院原裁定、並自為裁定准許即時同步播送開庭影音。

高院今指出，法庭錄音錄影公開播送實施辦法第12條第1項規定，是司法院依法院組織法第90條第9項規定授權所訂立，乃執行法庭公開播送細節性規定之行政命令，核其授權明確，內容亦與法庭公開播送為確保人民知的權利、當事人公平審判權及實現公開透明的正當法律程序之立法目的相符，並未逾越授權範圍，且無違背母法之規範意旨。原審裁定本件准予公開播送，並敘明事後播送方式適當之理由，核無違誤或不當，抗告人柯文哲、沈慶京之抗告均無理由，此部分應予駁回。

另會計師端木正主張所涉犯罪名為3年以下有期徒刑，屬於法院組織法第90條第7項第4款所定不得公開播送之案件，原審裁定此部分公開播送與法有違。高院指出原審依職權裁定此部分公開播送，尚有違誤，故端木正之抗告有理由，此部分應予撤銷。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
497 1 9940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台南消防局長突請假未上班　提出辭呈
學生「0成本抽成」遭拒嗆炸雞店　逢甲：強化學生社會素養
快訊／爭法庭直播失敗　柯文哲提抗告遭高院駁回
辦雙城論壇簡舒培嗆「龜孫子」　蔣萬安笑回：這三個字留給議員
股票慘賠2億！9歲男童遭勒頸陳屍車內　韓40歲父墜樓亡
快訊／日本外海地震「規模上修至6.9」！　深度更淺
打假球！網球員遭禁賽20年

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

幫通緝犯公司買肉！假交易真借貸2億　上市人造纖維老董300萬交保

快訊／台南消防局長李明峯驚爆閃辭　市府證實但「尚未批准」

快訊／爭京華城案法庭直播失敗　柯文哲提抗告遭高院駁回

學生想「0成本抽成」遭拒竟嗆炸雞店　逢甲：強化學生社會素養

聖石董座「乾女兒」身分曝！　看SWAG臀部刺青才知被綠

閃3違停貨車！26歲男跨雙黃線對撞機車　女騎士「頭部重創」搶救中

野狗突衝進草叢...路人一探驚見枯骸　警靠「超薄人皮」助返家

快訊／蘇花公路嚴重事故！80歲無照嬤撞槽車　送醫搶救不治

吸客辣照曝！泰妹來台下海被納妃　升級「人蛇姐」邀同鄉淘金

浩鼎人資長爆走！嗆執行長「以前抽屜都放槍」　被炒魷魚還挨告

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

名校女大生開豪車上學　竟是來自詐團遊艇洗錢家族　她爸爸就叫吳柏毅

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

幫通緝犯公司買肉！假交易真借貸2億　上市人造纖維老董300萬交保

快訊／台南消防局長李明峯驚爆閃辭　市府證實但「尚未批准」

快訊／爭京華城案法庭直播失敗　柯文哲提抗告遭高院駁回

學生想「0成本抽成」遭拒竟嗆炸雞店　逢甲：強化學生社會素養

聖石董座「乾女兒」身分曝！　看SWAG臀部刺青才知被綠

閃3違停貨車！26歲男跨雙黃線對撞機車　女騎士「頭部重創」搶救中

野狗突衝進草叢...路人一探驚見枯骸　警靠「超薄人皮」助返家

快訊／蘇花公路嚴重事故！80歲無照嬤撞槽車　送醫搶救不治

吸客辣照曝！泰妹來台下海被納妃　升級「人蛇姐」邀同鄉淘金

浩鼎人資長爆走！嗆執行長「以前抽屜都放槍」　被炒魷魚還挨告

幫通緝犯公司買肉！假交易真借貸2億　上市人造纖維老董300萬交保

天冷容易吃飯後昏沉　醫教5招防「暈碳」：早餐避免飯糰配奶茶

快訊／台南消防局長李明峯驚爆閃辭　市府證實但「尚未批准」

台中2高山農場楓紅直擊！福壽山旅宿甫整修　武陵巨型聖誕樹超美

是陳珊妮沒看錯！　「跨界日劇搭檔宮澤理惠」笑虧：會不會毀掉NHK

松緣會館謝平安宴　小龍女熱舞 × 美食雙重盛宴

微短劇爆紅贏在「不說教」！圈內人爆製作秘辛：拿中國爆款短劇來改

聽台獸醫解釋「寵物溝通」！加拿大獸醫吃驚：這根本沒這職業

12歲童婚隔年生子！她殺家暴夫被關7年　公婆收「270萬血錢」逃死

快訊／爭京華城案法庭直播失敗　柯文哲提抗告遭高院駁回

【機車秒變廢鐵】休旅車闖紅燈「無照長腿妹」挨撞！　「連人帶車」當場噴飛滾地

社會熱門新聞

獨／聖石董座包養卻滿街婊兄弟　她屁股刺青求糖爹原諒

空軍淫中尉酒後爬上床　強擼部屬17分鐘

應召女進門秒脫光　下場全被逮

兒赴泰選妃來台下海　父女找「老闆」爽抽皮肉錢

新北整骨師全裸推拿！女客遭性侵10次

女騎機車闖國道　3輛紅斑馬包圍攔車

開價10萬包養伸狼爪　超商店員下場GG

屏東男遭蛇緊纏　「蟒蛇掛脖」畫面曝

寵物蟒突暴走！他溜蛇遭勒脖倒地濺血

竹縣某國中19天內「師生墜樓2死」！校方主動辦送煞

手搖飲老闆疑虐狗遭肉搜　北市議員出手！

2泰女免費遊台藏暗盤　「口吞塞肛」115顆毒球

憲兵勒死女友2度性侵屍體　無期徒刑定讞

超商買關東煮嫌太辣！台中男退貨遭拒「整碗倒回鍋裡」

更多熱門

相關新聞

藍議員、卓冠廷要柯文哲別到土城開講　許甫：有邏輯都知道是嘲諷

藍議員、卓冠廷要柯文哲別到土城開講　許甫：有邏輯都知道是嘲諷

前民眾黨主席柯文哲近日啟動「土城十講」，國民黨議員林金結11日在節目喊話「不要再來土城了，影響交通」，民進黨議員卓冠廷也發文表示，自己附議，贊成打+1。對此，民眾黨副秘書長許甫直言，有基礎邏輯與政治sense的應該不難理解，土城十講是嘲諷賴清德總統的團結十講，歡迎來到網路世界，請多看多學習。實際上，柯文哲11日公布的土城第一講是用預錄影片形式發布在YT頻道，並非真的赴土城宣講。

柯文哲曝法庭發言：天啊！台灣司法怎會變這樣　檢察官摧毀社會信任

柯文哲曝法庭發言：天啊！台灣司法怎會變這樣　檢察官摧毀社會信任

柯文哲出庭　轟法庭直播淪「事後紀錄片」

柯文哲出庭　轟法庭直播淪「事後紀錄片」

京華城大辯論前哨戰登場　柯文哲11被告全到齊

京華城大辯論前哨戰登場　柯文哲11被告全到齊

柯文哲狠虧「爐主快被抓」有內幕　揭黃國昌涉貪防火牆3破口

柯文哲狠虧「爐主快被抓」有內幕　揭黃國昌涉貪防火牆3破口

關鍵字：

柯文哲庭審直播京華城案法院裁定法庭錄影

讀者迴響

熱門新聞

曾紅到被封「徐若瑄接班人」卻消失多年！婷婷淚揭真相

獨／聖石董座包養卻滿街婊兄弟　她屁股刺青求糖爹原諒

大學生向炸雞店提「0成本抽成」遭拒：態度超靠X！惹怒老闆

爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛痛喊救我

陳冠希豔照門隔17年爆內幕！　名導揭「外洩關鍵」

賴佩霞洋女婿「術後肝衰竭」不治！視訊看著他離開

空軍淫中尉酒後爬上床　強擼部屬17分鐘

應召女進門秒脫光　下場全被逮

看好台積電2000元！　台股大師提「3訊號」出現快跑

陳意涵參加家長聚會「認不出愛馬仕」

李洋被塞門外　韓國瑜：奧運金牌那麼慢

李伊庚形象全毀！好色喊：沒看過E奶「露骨私小10歲嫩妹」對話外流

黃安返台開車滑手機　開箱賓士曝車牌

早餐吃饅頭飆血糖　營養師曝3改良重點

張忠謀不是最多！台積電股息最大贏家曝

更多

最夯影音

更多
金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD
烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

名校女大生開豪車上學　竟是來自詐團遊艇洗錢家族　她爸爸就叫吳柏毅

名校女大生開豪車上學　竟是來自詐團遊艇洗錢家族　她爸爸就叫吳柏毅

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面