快訊／爭京華城案法庭直播失敗　柯文哲提抗告遭高院駁回

▲柯文哲聲請Live直播京華城辯論。（圖／記者黃哲民攝，下同）

記者吳銘峯、劉人豪／台北報導

台北市前市長、台灣民眾黨前主席柯文哲，涉犯京華城等案從11日起，進入一審最後辯論程序，柯聲請全程Live法庭直播，台北地院合議庭僅准許宣判後5天內錄影轉播，10日向北院遞狀起抗告，北院將柯的抗告送交高院審理，高院今（12）日裁定駁回。

柯文哲聲請全程Live直播他在京華城等案的一審言詞辯論與宣判畫面，這是《法院組織法》今年（2025年）三讀修正，准許高院、地院「原則不公開、例外公開」庭訊錄影錄音後，申請公開播送的首例。

北院合議庭審酌本案涉及重大公共利益、復為社會矚目，准許「公開播送」本案言詞辯論與宣判的開庭錄音錄影，但作法類似「錄影轉播」，後製除去隱私、個資與機密資訊，或變聲、變像處理後，於宣判隔日起最遲5天內，上傳司法院指定網址或平台公開播送。

此外，合議庭認為技術上很難在錄影時切割其他在庭當事人動態，因此依職權裁定本案言詞辯論與宣判的錄音錄影，均完整實施「公開播送」，包含公訴檢察官、其餘當事人及參與人在庭內的影音。

柯文哲認為司法院的《實施辦法》，架空法官決定「公開播送方式」的權限，是以司法行政侵害審判獨立，他仍要求Live直播，希望高院撤銷北院原裁定、並自為裁定准許即時同步播送開庭影音。

高院今指出，法庭錄音錄影公開播送實施辦法第12條第1項規定，是司法院依法院組織法第90條第9項規定授權所訂立，乃執行法庭公開播送細節性規定之行政命令，核其授權明確，內容亦與法庭公開播送為確保人民知的權利、當事人公平審判權及實現公開透明的正當法律程序之立法目的相符，並未逾越授權範圍，且無違背母法之規範意旨。原審裁定本件准予公開播送，並敘明事後播送方式適當之理由，核無違誤或不當，抗告人柯文哲、沈慶京之抗告均無理由，此部分應予駁回。

另會計師端木正主張所涉犯罪名為3年以下有期徒刑，屬於法院組織法第90條第7項第4款所定不得公開播送之案件，原審裁定此部分公開播送與法有違。高院指出原審依職權裁定此部分公開播送，尚有違誤，故端木正之抗告有理由，此部分應予撤銷。