民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

松緣會館謝平安宴　小龍女熱舞 × 美食雙重盛宴

松緣會館謝平安宴 小龍女熱舞 × 美食雙重盛宴（圖／松緣會館提供）

▲松緣會館「謝平安宴」提供午宴、晚宴兩個時段，「璀璨夜空煙火秀」更將整晚推向高潮。（圖／松緣會館提供，以下同）

消費中心／綜合報導

中部地區年度文化盛事「謝平安家年華」將於 12 月 13、14 日在永安宮前與成美文化園兩大會場熱鬧展開。今年活動內容再升級，包含神尊遶境、千人搓湯圓、扮仙戲、散策市集與璀璨煙火秀，預計吸引大量遊客共襄盛舉。

為迎接年度盛典，成美文化園內的松緣會館推出限定活動「松緣謝平安宴」，華麗演出頂級宴席成為焦點。晚宴卡司邀請 味全龍小龍女 張晴、口水、沛沛帶來熱力四射的舞蹈演出，點燃全場氣氛。館內同步轉播園區拍攝中的《超級夜總會》，由澎恰恰、許效舜、苗可麗主持，知名歌手輪番演唱，打造館內外雙舞台的沉浸式娛樂體驗。晚間「璀璨夜空煙火秀」更為整日慶典點亮最華麗的夜空。

松緣會館謝平安宴 小龍女熱舞 × 美食雙重盛宴（圖／松緣會館提供）

▲館內電視牆同步轉播園區停車場《超級夜總會》。

宴席部分由五星級行政主廚陳威文領軍，以正統譚廚官宴技法呈現多道高規格料理，包括「羊肚菌絨菇燉牧草雞」、「酸湯椒汁龍虎斑」、「洋菇和牛臉頰糯米飯」等招牌佳餚，並以「紅杞椰汁銀耳露」作為甜蜜收尾，帶給賓客極致的味覺體驗。松緣謝平安宴現正推出限時優惠價NT$10,800＋10%／10 位（午宴 12:00、晚宴 18:00 可選），席位詢問度高，即將售罄，欲購從速。

松緣會館謝平安宴 小龍女熱舞 × 美食雙重盛宴（圖／松緣會館提供）

除了謝平安宴活動外，松緣會館 3 樓亦於當日下午加碼舉辦超限量「小龍女手作刈包派對」，由李多慧、口水與張晴共同與粉絲親切互動。參與者可近距離感受偶像魅力、一起享受手作樂趣，品嚐親手製作的美味刈包，活動開放即秒殺，目前剩最後席位，討論度持續升溫。

松緣會館謝平安宴 小龍女熱舞 × 美食雙重盛宴（圖／松緣會館提供）

▲松緣晚宴邀請味全龍啦啦隊張晴(左起)、沛沛、口水帶來充滿活力的熱舞演出。

松緣會館以謝平安宴為主軸，串聯現場演出、同步直播、高奢宴席與園區煙火秀，再加上人氣爆棚的刈包派對，成功將文化、娛樂與美食完美融合，成為今年謝平安家年華最耀眼的節慶亮點，為賓客打造從白天到夜晚、豐富且完整節慶體驗。

松緣謝平安宴
● 活動期間｜2025年12月13日(六) 12:00、18:00
● 活動官網｜https://www.cmcp1885.com/event/192.html
● 松緣會館｜彰化縣永靖鄉中山路二段86號
● 訂席連結｜https://lin.ee/dQHNhQ8

