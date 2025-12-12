裝修公司得標炸藥採購　趙少康轟：別讓民進黨把國防當提款機

▲中廣前董事長趙少康。（資料照／記者湯興漢攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨立委王鴻薇日前爆料，一家名為「福麥國際」的室內裝修公司以5.9億元得標國防部海掃更炸藥招標採購案，她質疑這是小吃店進口快篩劑翻版。對此，中廣前董事長趙少康今（12日）表示，國防軍工向來水很深、門道多，一般廠商沒有關係的話，根本都是陪榜的，真正得標的，永遠是那幾家「有門路」的，他呼籲，在野黨一定要努力查，別讓民進黨把國防當成提款機在用。

趙少康提及，立委王鴻薇昨日爆料，國防部今年有一個5.9億元的炸藥標案，居然被一家資本額不到2000萬的福麥室內裝修公司標下，更扯得是，這家公司直到去年底才增加進口營業項目，加上這個標案後面還有9億預算在等著，總計高達15億。

趙少康認為，民進黨要搞錢，手法真的完全有跡可循，疫情時，缺口罩、缺快篩就冒出200萬資本額的高登小吃店進口16.5億的快篩；前年雞蛋大缺，就由50萬資本額的一人公司、超思公司進口5億的雞蛋。

趙少康接著直指，現在賴清德政府國防預算暴增，就冒出一家裝潢公司來供應炸藥？讓他不禁開酸，民進黨真的很會「發國難財」，但這就是民進黨的標準SOP，先製造恐慌、再編列預算、最後讓綠友友們來分食。

此外，趙少康痛批，民進黨在蔡英文時代喊非核家園，大力發展綠能，讓「蔡友友」賺到飽，賴清德上任後，馬上接棒，發展國防軍工產業，打造新的提款機。

趙少康說，所以賴政府拼了命挑釁對岸、升高對立，一邊說要提高國防預算、強化軍備，還要硬推1.25兆的國防特別預算，但連要做什麼都說不清楚，這些錢到底是要強化國防？還是要強化綠友友們的口袋？

趙少康強調，國防軍工向來水很深、門道多，一般廠商沒有關係的話，根本都是陪榜的，真正得標的，永遠是那幾家「有門路」的。

最後，趙少康呼籲，所以在野黨的立委們一定要努力查，他相信這次絕對不會是個案，別讓民進黨把國防當成提款機在用，把國家安全當成生意在做。