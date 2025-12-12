　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

裝修公司得標炸藥採購　趙少康轟：別讓民進黨把國防當提款機

▲中廣前董事長趙少康。（資料照／記者湯興漢攝）

▲中廣前董事長趙少康。（資料照／記者湯興漢攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨立委王鴻薇日前爆料，一家名為「福麥國際」的室內裝修公司以5.9億元得標國防部海掃更炸藥招標採購案，她質疑這是小吃店進口快篩劑翻版。對此，中廣前董事長趙少康今（12日）表示，國防軍工向來水很深、門道多，一般廠商沒有關係的話，根本都是陪榜的，真正得標的，永遠是那幾家「有門路」的，他呼籲，在野黨一定要努力查，別讓民進黨把國防當成提款機在用。

趙少康提及，立委王鴻薇昨日爆料，國防部今年有一個5.9億元的炸藥標案，居然被一家資本額不到2000萬的福麥室內裝修公司標下，更扯得是，這家公司直到去年底才增加進口營業項目，加上這個標案後面還有9億預算在等著，總計高達15億。

趙少康認為，民進黨要搞錢，手法真的完全有跡可循，疫情時，缺口罩、缺快篩就冒出200萬資本額的高登小吃店進口16.5億的快篩；前年雞蛋大缺，就由50萬資本額的一人公司、超思公司進口5億的雞蛋。

趙少康接著直指，現在賴清德政府國防預算暴增，就冒出一家裝潢公司來供應炸藥？讓他不禁開酸，民進黨真的很會「發國難財」，但這就是民進黨的標準SOP，先製造恐慌、再編列預算、最後讓綠友友們來分食。

此外，趙少康痛批，民進黨在蔡英文時代喊非核家園，大力發展綠能，讓「蔡友友」賺到飽，賴清德上任後，馬上接棒，發展國防軍工產業，打造新的提款機。

趙少康說，所以賴政府拼了命挑釁對岸、升高對立，一邊說要提高國防預算、強化軍備，還要硬推1.25兆的國防特別預算，但連要做什麼都說不清楚，這些錢到底是要強化國防？還是要強化綠友友們的口袋？

趙少康強調，國防軍工向來水很深、門道多，一般廠商沒有關係的話，根本都是陪榜的，真正得標的，永遠是那幾家「有門路」的。

最後，趙少康呼籲，所以在野黨的立委們一定要努力查，他相信這次絕對不會是個案，別讓民進黨把國防當成提款機在用，把國家安全當成生意在做。

12/10 全台詐欺最新數據

497 1 9940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／台南消防局長突請假未上班　提出辭呈
學生「0成本抽成」遭拒嗆炸雞店　逢甲：強化學生社會素養
快訊／爭法庭直播失敗　柯文哲提抗告遭高院駁回
辦雙城論壇簡舒培嗆「龜孫子」　蔣萬安笑回：這三個字留給議員
股票慘賠2億！9歲男童遭勒頸陳屍車內　韓40歲父墜樓亡
快訊／日本外海地震「規模上修至6.9」！　深度更淺
在野黨邀賴清德赴國會報告1.25兆國防特別預算　院會逕付二讀

在野黨邀賴清德赴國會報告1.25兆國防特別預算　院會逕付二讀

行政院提出1.25兆元《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，由國防部提出後，並送立法院審議。該案遭立法院在野黨團多次封殺，在野黨要求賴清德赴國會國情報告，但在統問統答或一問一答上態度不一。立法院會今（12日）會中討論「賴清德總統赴立法院國情報告」公決案，逕付二讀，後續將交由國民黨團、民眾黨團共同召集協商。而在詢答方式上，國民黨團也改口稱可以討論。

炸藥海掃更國民黨民進黨國防部趙少康

