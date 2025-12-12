快訊／日本青森外海地震「規模上修至6.9」！　深度更淺

▲日本氣象廳上修青森外海的地震規模。（圖／日本氣象廳）



記者王佩翊／編譯

日本青森縣東方外海12日上午11時44分發生規模6.7地震，氣象廳稍早宣布該地震規模上修至6.9，震源深度則從20公里下修至17公里。

日本氣象廳最初表示，青森縣東方外海（北緯40.9度、東經143.0度）12日上午11時44分發生的強震規模為6.5，震源深度約20公里，最大震度4。不過氣象廳剛剛公布最新精查結果，將地震規模上修至6.9，震源深度下修至17公里。

受到地震影響，JR北海道與札幌市地鐵部分列車一度停駛，目前已全數恢復運行。

另一方面，根據日本消防單位通報，青森縣平內町有一名民眾在地震發生時準備避難，不料在自宅玄關處失足跌倒，隨即被送往醫院治療。消防人員表示，該名傷者送醫時意識清楚，並無生命危險。

北海道函館市災害對策課一名職員回憶地震當下表示，「搖晃持續約20到30秒，由於辦公室位於建築物6樓，能明顯感受到橫向晃動，但沒有物品倒塌或掉落的情況發生。」

宮城縣政府因應先前發布的「北海道、三陸海域後發地震注意情報」，已設立警戒本部持續蒐集地震相關資訊。警戒本部指出，截至目前縣內並未發現任何災害損失。