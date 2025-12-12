韓國瑜笑虧李洋「奧運金牌動作那麼慢」　網友罵翻：自以為幽默

記者郭運興／台北報導

運動部長李洋11日首次參與朝野協商，但會議室門口擠滿人而無法進入，立法院長韓國瑜多次唱名未見李洋，隨即笑虧「這個奧運金牌動作怎麼那麼慢啊，他應該是飛毛腿才對啊」。片段曝光後，李洋也分享到臉書幽默回應，跟院長報告「我是李洋，不是羚羊啊」。但許多李洋的粉絲紛紛留言砲轟韓國瑜「用酸人展現自以為的幽默」、「酸言酸語的院長有夠失禮！格局真低」。

李洋11日在臉書轉貼影片，片中可見會議室門口擠滿人，立法院長韓國瑜連續唱名3次「運動部李部長」，但並未獲得回應，韓國瑜則開玩笑「這個奧運金牌動作怎麼那麼慢啊，他應該是飛毛腿才對啊」，後續李洋到達後，韓國瑜也表示「今天李部長第一次參加朝野協商，我們歡迎你，請坐請坐」。

李洋也幽默發文表示，跟院長報告「我是李洋，不是羚羊啊」！今天沒有遲到，只是「進不去」，謝謝院長與各位委員的體諒，首次協商的經驗相當寶貴，也更能感受到大家對運動部工作的重視。

李洋強調，接下來，自己會跟團隊一起，把全民運動、競技運動與職業運動的推動做得更好，協商可以塞車，但推動運動政策的腳步不會塞車。

未料，該貼文許多李洋的粉絲紛紛留言砲轟韓國瑜「韓很酸！是沒看到門口人那多嗎？幹嘛那麼故意啊」、「用酸人展現自以為的幽默」、「酸言酸語的院長有夠失禮！格局真低」、「這樣算不算職場霸凌」。

▼運動部首任部長李洋。（圖／記者湯興漢攝）