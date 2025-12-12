超帥外交官！駐馬紹爾新大使曝光　網驚「帥到以為是AI」

▲我國駐馬紹爾新任大使徐蔚民形象照。（圖／中華民國（臺灣）駐馬紹爾群島共和國大使館，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

中華民國駐馬紹爾群島共和國大使徐蔚民走馬上任，日前向馬國總統海妮呈遞到任國書。我大使館也在臉書公布徐蔚民照片，沒想到照片一出，超高顏值立刻讓網友驚呼「帥到我以為是AI照片」，迅速引發話題。

徐蔚民外交資歷深厚，曾任駐泰副代表，另曾派駐拉脫維亞代表處，在外交部職務包括國組司參事、外交部NGO國際事務會副參事回部辦事等。這次駐外人事異動，經行政院核定，原為國組司參事的徐蔚民調升駐馬紹爾共和國大使。

▲徐蔚民（左1）宣誓就任。

我國與馬紹爾群島1998年11月建交，剛慶祝建交27周年。徐蔚民11月30日剛抵達馬國首都，隔天隨即向馬國總統海妮（Hilda C. Heine）呈遞到任國書，表達對雙方情誼的重視。為此，大使館也在臉書PO出相關照片，並介紹新任駐馬紹爾大使徐蔚民。

沒想到照片一出，許多網友都被驚艷，紛紛留言：「大使怎麼這麼帥？」、「帥到我以為是AI照片」、「太帥了啦... My God」、「大使這麼帥沒有犯規嗎」、「好像大明星」。其中，還有網友貼出徐蔚民近況照片，稱「那是以前年輕的照片」意外引發熱議。

▼徐蔚民（左2）8日出席當地北島高中多功能餐廳、中央廚房翻新落成典禮。