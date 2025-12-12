　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

聽台獸醫解釋「寵物溝通」！加拿大獸醫吃驚：這根本沒這職業

▲▼ 貓,狗,飲食,挑嘴,療癒,動物,毛孩,寵物。（圖／Pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pexels）

記者鄺郁庭／綜合報導

隨著毛小孩在家中地位漸增，不少飼主會找寵物溝通師，想更了解毛孩。但就有獸醫表示，跟加拿大籍獸醫師吃飯，解釋完什麼是「寵物溝通」後，對方大吃一驚，因為加拿大沒有這個職業。貼文引發熱論，不少網友也跟著吐槽，「就是詐騙」、「就是個笑話，你的貓從看一個智障變成看兩個。」

有獸醫在Threads表示，他跟加拿大籍的獸醫解釋「寵物溝通」後，對方很吃驚，因為加拿大並沒有這個職業。貼文一出，許多網友也紛紛吐槽，「自從聽到免責的事情越來越多就覺得…不能問哪裡不舒服、不能問在哪裡走失、不能問為什麼生活習慣教不會（亂大小便、亂咬人之類），這些明明就是最需要寵物溝通的項目？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

還有人表示，「除非哪天哪個溝通師可以解決日本熊傷人的問題，我一律跪舔」、「藍海策略，我要飛去當溝通師開拓市場了」、「我養過兩隻狗。作為語言治療師對狗狗的觀察，狗狗語言理解還是有天花板的，每次看到寵物溝通師講一些突破狗狗理解能力的內容，很明顯是溝通師自己想出來的。」

其中有網友指出，有聽過別人分享去上課的培訓過程，對方還分別報了兩個老師的課，聽完的結論只有一個，寵物溝通師就是詐騙，「培訓內容就是叫你逼著眼睛冥想，想像出畫面然後畫出來，想像不到東西沒有畫面就是你不夠專注，科學驗證的成分為0。」

原PO則在留言處強調，自己沒有要引戰，不過倒是希望藉此呼籲養狗養貓的大家，如果毛孩有什麼異常，第一時間要找獸醫師，「想把溝通當療癒或有趣都可以，但前提是不能取代專業的醫療建議。」另外，他個人也認為寵物溝通還是有存在的意義，像是滿足人「心」的需求。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
497 1 9940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台南消防局長突請假未上班　提出辭呈
學生「0成本抽成」遭拒嗆炸雞店　逢甲：強化學生社會素養
快訊／爭法庭直播失敗　柯文哲提抗告遭高院駁回
辦雙城論壇簡舒培嗆「龜孫子」　蔣萬安笑回：這三個字留給議員
股票慘賠2億！9歲男童遭勒頸陳屍車內　韓40歲父墜樓亡
快訊／日本外海地震「規模上修至6.9」！　深度更淺
打假球！網球員遭禁賽20年

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

聽台獸醫解釋「寵物溝通」！加拿大獸醫吃驚：這根本沒這職業

冷氣團來了！彰化知名品牌保暖衣下殺1折　5千人進廠瘋搶

鐵道局智慧中心啟用　助雙鐵捷運即時監控「延誤少8成」

收ChatGPT官方信「鼓勵用戶多使用」　他驚：GPT是不是急了？

小薰被爆欠款　陳沂「一看聲明」點出關鍵：這是兩件事吧！

「替代役教召查詢系統」要來了！一堆人不敢查：都市傳說繼續

航海人員測驗20.27%合格　銀行員失業翻身考上1等船副

勞保提前領不划算？　實測60歲領百萬現金先落袋

高鐵加碼28班「大學生寒假返鄉5折列車」　12/16起開放購票

86.8萬車主欠繳汽燃費　12/31前沒補繳最高罰3千

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

名校女大生開豪車上學　竟是來自詐團遊艇洗錢家族　她爸爸就叫吳柏毅

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

聽台獸醫解釋「寵物溝通」！加拿大獸醫吃驚：這根本沒這職業

冷氣團來了！彰化知名品牌保暖衣下殺1折　5千人進廠瘋搶

鐵道局智慧中心啟用　助雙鐵捷運即時監控「延誤少8成」

收ChatGPT官方信「鼓勵用戶多使用」　他驚：GPT是不是急了？

小薰被爆欠款　陳沂「一看聲明」點出關鍵：這是兩件事吧！

「替代役教召查詢系統」要來了！一堆人不敢查：都市傳說繼續

航海人員測驗20.27%合格　銀行員失業翻身考上1等船副

勞保提前領不划算？　實測60歲領百萬現金先落袋

高鐵加碼28班「大學生寒假返鄉5折列車」　12/16起開放購票

86.8萬車主欠繳汽燃費　12/31前沒補繳最高罰3千

陸「雞蛋網紅」自曝一天要吃40顆　全網複製完美「煮蛋技巧」精準到秒

幫通緝犯公司買肉！假交易真借貸2億　上市人造纖維老董300萬交保

天冷容易吃飯後昏沉　醫教5招防「暈碳」：早餐避免飯糰配奶茶

快訊／台南消防局長李明峯驚爆閃辭　市府證實但「尚未批准」

台中2高山農場楓紅直擊！福壽山旅宿甫整修　武陵巨型聖誕樹超美

是陳珊妮沒看錯！　「跨界日劇搭檔宮澤理惠」笑虧：會不會毀掉NHK

松緣會館謝平安宴　小龍女熱舞 × 美食雙重盛宴

微短劇爆紅贏在「不說教」！圈內人爆製作秘辛：拿中國爆款短劇來改

聽台獸醫解釋「寵物溝通」！加拿大獸醫吃驚：這根本沒這職業

12歲童婚隔年生子！她殺家暴夫被關7年　公婆收「270萬血錢」逃死

【9工人罹難】全聯倉儲大火遭起訴！　業者：負責任面對司法調查

生活熱門新聞

大學生向炸雞店提「0成本抽成」遭拒：態度超靠X！惹怒老闆

早餐吃饅頭飆血糖　營養師曝3改良重點

酒店女揭「暗黑男客1現況」　10個有9個都是

冷氣團南下宣告初冬　一張圖看全台大降溫

加盟店涉虐狗網瘋傳　茶聚凌晨緊急回應

LINE「9款貼圖」免費下載！驚見三麗鷗1款永久使用

「童顏巨乳攝影師」睽違6年回來了！　越來越犯規

勞保新制「年資不足15年」退休也能領到老　補1招合併

17歲甜妹跳電音三太子紅了！　本尊身分曝光

周末冷氣團報到「體感探7度」　中部以北高山有望迎雪

日人曝「青森強震後沙紋照」！吸926萬人觀看

快訊／3縣市大雨特報　下到明天

「入冬最強」冷氣團來襲　連3天跌破10度

台北天空塔怕被認錯　打跑馬燈「他→才是101」

更多熱門

相關新聞

臘腸早起陪刷牙　進廁所卻秒睡翻

臘腸早起陪刷牙　進廁所卻秒睡翻

你家也有「走到哪跟到哪」的小跟班嗎？高雄市7歲臘腸犬Lambor超愛黏著媽咪，即便睏到睜不開眼也堅持陪著主人。這天飼主隨手記錄下Lambor陪自己早起刷牙的畫面，只見寶貝進廁所後卻直接倒頭就睡，可愛的瞬間讓網友大讚「太貼心」，雙向奔赴的感情令人動容。

鹹粥嬤愛孫求職碰壁　想打零工幫家計

鹹粥嬤愛孫求職碰壁　想打零工幫家計

「領130萬只想抱著睡」　婦不敵3人苦勸不領了

「領130萬只想抱著睡」　婦不敵3人苦勸不領了

地面師二度剝皮　16人僅有1人被判刑

地面師二度剝皮　16人僅有1人被判刑

拉拉只對監視器狂吠　女發現原因心碎

拉拉只對監視器狂吠　女發現原因心碎

關鍵字：

寵物溝通獸醫加拿大詐騙毛小孩Threads

讀者迴響

熱門新聞

曾紅到被封「徐若瑄接班人」卻消失多年！婷婷淚揭真相

獨／聖石董座包養卻滿街婊兄弟　她屁股刺青求糖爹原諒

大學生向炸雞店提「0成本抽成」遭拒：態度超靠X！惹怒老闆

爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛痛喊救我

陳冠希豔照門隔17年爆內幕！　名導揭「外洩關鍵」

賴佩霞洋女婿「術後肝衰竭」不治！視訊看著他離開

空軍淫中尉酒後爬上床　強擼部屬17分鐘

應召女進門秒脫光　下場全被逮

看好台積電2000元！　台股大師提「3訊號」出現快跑

陳意涵參加家長聚會「認不出愛馬仕」

李洋被塞門外　韓國瑜：奧運金牌那麼慢

李伊庚形象全毀！好色喊：沒看過E奶「露骨私小10歲嫩妹」對話外流

黃安返台開車滑手機　開箱賓士曝車牌

早餐吃饅頭飆血糖　營養師曝3改良重點

張忠謀不是最多！台積電股息最大贏家曝

更多

最夯影音

更多
金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD
烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

名校女大生開豪車上學　竟是來自詐團遊艇洗錢家族　她爸爸就叫吳柏毅

名校女大生開豪車上學　竟是來自詐團遊艇洗錢家族　她爸爸就叫吳柏毅

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面