聽台獸醫解釋「寵物溝通」！加拿大獸醫吃驚：這根本沒這職業

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pexels）

記者鄺郁庭／綜合報導

隨著毛小孩在家中地位漸增，不少飼主會找寵物溝通師，想更了解毛孩。但就有獸醫表示，跟加拿大籍獸醫師吃飯，解釋完什麼是「寵物溝通」後，對方大吃一驚，因為加拿大沒有這個職業。貼文引發熱論，不少網友也跟著吐槽，「就是詐騙」、「就是個笑話，你的貓從看一個智障變成看兩個。」

有獸醫在Threads表示，他跟加拿大籍的獸醫解釋「寵物溝通」後，對方很吃驚，因為加拿大並沒有這個職業。貼文一出，許多網友也紛紛吐槽，「自從聽到免責的事情越來越多就覺得…不能問哪裡不舒服、不能問在哪裡走失、不能問為什麼生活習慣教不會（亂大小便、亂咬人之類），這些明明就是最需要寵物溝通的項目？」

還有人表示，「除非哪天哪個溝通師可以解決日本熊傷人的問題，我一律跪舔」、「藍海策略，我要飛去當溝通師開拓市場了」、「我養過兩隻狗。作為語言治療師對狗狗的觀察，狗狗語言理解還是有天花板的，每次看到寵物溝通師講一些突破狗狗理解能力的內容，很明顯是溝通師自己想出來的。」

其中有網友指出，有聽過別人分享去上課的培訓過程，對方還分別報了兩個老師的課，聽完的結論只有一個，寵物溝通師就是詐騙，「培訓內容就是叫你逼著眼睛冥想，想像出畫面然後畫出來，想像不到東西沒有畫面就是你不夠專注，科學驗證的成分為0。」

原PO則在留言處強調，自己沒有要引戰，不過倒是希望藉此呼籲養狗養貓的大家，如果毛孩有什麼異常，第一時間要找獸醫師，「想把溝通當療癒或有趣都可以，但前提是不能取代專業的醫療建議。」另外，他個人也認為寵物溝通還是有存在的意義，像是滿足人「心」的需求。