國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

12歲童婚隔年生子！她殺家暴夫被關7年　公婆收「270萬血錢」逃死

▲▼伊朗童婚少女涉嫌殺害家暴夫遭判絞刑。（圖／取自Center for Human Rights in Iran）

▲伊朗童婚少女涉嫌殺害家暴夫遭判絞刑。（示意圖／取自Center for Human Rights in Iran）

記者張方瑀／綜合報導

伊朗一名12歲就被迫嫁給表哥、13歲生下男嬰的女子，在18歲時因涉嫌參與殺害家暴丈夫，被判處以牙還牙的「報復刑」。不過，因為丈夫家屬收下約台幣270萬元的「血錢」（blood money）後選擇原諒，使她得以逃過死刑。

根據《衛報》報導，現年25歲的庫汗（Goli Kouhkan）在伊朗北部戈爾甘（Gorgan）中央監獄的死刑區已被關押長達7年。她在18歲時因涉嫌參與殺害家暴丈夫阿比爾（Alireza Abil），於2018年5月遭逮捕並被判處「報復刑」（qisas），也就是以牙還牙的死刑。

庫汗12歲時被迫嫁給表哥，13歲懷孕並生下一名男孩，多年來飽受丈夫肢體與精神虐待。案發當天，她發現丈夫正在毆打當時只有5歲的兒子，便打電話求助丈夫的堂兄穆罕默德（Mohammad Abil）。

對方趕到後雙方發生爭執，最終導致她丈夫死亡。根據伊朗人權組織資料，穆罕默德目前仍在死囚牢中。

報導指出，庫汗屬於伊朗俾路支族（Baluch）少數民族，且沒有身分證明，她若無法籌到10億圖曼（約台幣335萬元）支付給丈夫家屬，將會被絞刑處死。

根據伊朗法律，若殺人或傷害案件中，受害者家屬願意接受血錢（即「贖命金」），即可選擇赦免加害人。

她的律師於9日透過Instagram宣布，原本10億圖曼的血錢已降至8億圖曼（約台幣270萬元），並已全數募得。伊朗官方媒體《米贊新聞社》（Mizan News Agency）發布的影片中，可見庫汗的公婆簽署相關文件。

根據慈善組織「卡西姆兒童基金會」（Qasim Child Foundation）創辦人加提（Mehdi Ghatei）表示，庫汗期盼出獄後能與兒子團聚。依伊朗法律，兒子可獲得總血錢中的2億圖曼（約台幣67萬元），「這筆錢足以讓母子重新開始新生活。」

聯合國伊朗人權特別報告員佐藤（Mai Sato）表示，庫汗逃過死刑當然令人欣慰，但這並未解決伊朗報復刑法違反國際人權標準的問題。

伊朗人權組織（Iran Human Rights）執行長莫哈達姆（Mahmood Amiry-Moghaddam）上月在聲明中批評，「她的案件中對於血錢金額遠高於官方標準，對一名年輕、無身分證明、來自貧困背景、甚至遭家人拋棄的俾路支族女子而言，根本是天文數字。」

根據國際特赦組織（Amnesty International）統計，2010年至2024年間伊朗至少處決241名女性，其中114人因殺人罪遭判報復刑。今年已有42名女性被處決，其中18人因殺害丈夫遭絞刑，包含兩名童婚女子。

12/10 全台詐欺最新數據

12歲童婚隔年生子！她殺家暴夫被關7年　公婆收「270萬血錢」逃死

快訊／日本青森外海地震「規模上修至6.9」！　深度更淺

首度獲選！日本年度漢字「熊」　死傷頻傳掀恐慌

投資股票慘賠2億！9歲男童「遭勒頸窒息」陳屍車內　40歲父墜樓亡

中國籲勿赴日！4成日本企業直言「沒影響」　最新調查出爐

她選擇在家分娩「失血過多亡」！　醫院耗盡血庫救不回

韓光州圖書館鋼構崩塌！4工人活埋「2死2失蹤」　搜救受阻喊暫停

41歲辣媽抱怨丈夫床事不行　「對兒子朋友下手」露胸猥褻被捕

日本外海6.7強震！　新加坡駐日大使館：遠離海邊

華郵：川普擬「放寬大麻藥物管制」　50多年來最大改革

12歲童婚隔年生子！她殺家暴夫被關7年　公婆收「270萬血錢」逃死

快訊／日本青森外海地震「規模上修至6.9」！　深度更淺

首度獲選！日本年度漢字「熊」　死傷頻傳掀恐慌

投資股票慘賠2億！9歲男童「遭勒頸窒息」陳屍車內　40歲父墜樓亡

中國籲勿赴日！4成日本企業直言「沒影響」　最新調查出爐

她選擇在家分娩「失血過多亡」！　醫院耗盡血庫救不回

韓光州圖書館鋼構崩塌！4工人活埋「2死2失蹤」　搜救受阻喊暫停

41歲辣媽抱怨丈夫床事不行　「對兒子朋友下手」露胸猥褻被捕

日本外海6.7強震！　新加坡駐日大使館：遠離海邊

華郵：川普擬「放寬大麻藥物管制」　50多年來最大改革

12歲童婚隔年生子！她殺家暴夫被關7年　公婆收「270萬血錢」逃死

快訊／爭京華城案法庭直播失敗　柯文哲提抗告遭高院駁回

【炸出火球】烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪

