12歲童婚隔年生子！她殺家暴夫被關7年　公婆收「270萬血錢」逃死

記者張方瑀／綜合報導

伊朗一名12歲就被迫嫁給表哥、13歲生下男嬰的女子，在18歲時因涉嫌參與殺害家暴丈夫，被判處以牙還牙的「報復刑」。不過，因為丈夫家屬收下約台幣270萬元的「血錢」（blood money）後選擇原諒，使她得以逃過死刑。

根據《衛報》報導，現年25歲的庫汗（Goli Kouhkan）在伊朗北部戈爾甘（Gorgan）中央監獄的死刑區已被關押長達7年。她在18歲時因涉嫌參與殺害家暴丈夫阿比爾（Alireza Abil），於2018年5月遭逮捕並被判處「報復刑」（qisas），也就是以牙還牙的死刑。

庫汗12歲時被迫嫁給表哥，13歲懷孕並生下一名男孩，多年來飽受丈夫肢體與精神虐待。案發當天，她發現丈夫正在毆打當時只有5歲的兒子，便打電話求助丈夫的堂兄穆罕默德（Mohammad Abil）。

對方趕到後雙方發生爭執，最終導致她丈夫死亡。根據伊朗人權組織資料，穆罕默德目前仍在死囚牢中。

報導指出，庫汗屬於伊朗俾路支族（Baluch）少數民族，且沒有身分證明，她若無法籌到10億圖曼（約台幣335萬元）支付給丈夫家屬，將會被絞刑處死。

根據伊朗法律，若殺人或傷害案件中，受害者家屬願意接受血錢（即「贖命金」），即可選擇赦免加害人。

她的律師於9日透過Instagram宣布，原本10億圖曼的血錢已降至8億圖曼（約台幣270萬元），並已全數募得。伊朗官方媒體《米贊新聞社》（Mizan News Agency）發布的影片中，可見庫汗的公婆簽署相關文件。

根據慈善組織「卡西姆兒童基金會」（Qasim Child Foundation）創辦人加提（Mehdi Ghatei）表示，庫汗期盼出獄後能與兒子團聚。依伊朗法律，兒子可獲得總血錢中的2億圖曼（約台幣67萬元），「這筆錢足以讓母子重新開始新生活。」

聯合國伊朗人權特別報告員佐藤（Mai Sato）表示，庫汗逃過死刑當然令人欣慰，但這並未解決伊朗報復刑法違反國際人權標準的問題。

伊朗人權組織（Iran Human Rights）執行長莫哈達姆（Mahmood Amiry-Moghaddam）上月在聲明中批評，「她的案件中對於血錢金額遠高於官方標準，對一名年輕、無身分證明、來自貧困背景、甚至遭家人拋棄的俾路支族女子而言，根本是天文數字。」

根據國際特赦組織（Amnesty International）統計，2010年至2024年間伊朗至少處決241名女性，其中114人因殺人罪遭判報復刑。今年已有42名女性被處決，其中18人因殺害丈夫遭絞刑，包含兩名童婚女子。