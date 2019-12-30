韓國瑜批媒體「沒水準」、「可憐啊」　黃瀞瑩：用詞稍微重了一點點

▲黃瀞瑩。（資料照／記者楊亞璇攝）



政治中心／綜合報導

國民黨總後候選人韓國瑜在29日的辯論會上砲轟《蘋果日報》、《中央社》、《三立》，引來熱烈討論。對此，曾待過媒體的民眾黨不分區立委候選人「學姐」黃瀞瑩30日受訪表示，「韓國瑜的用詞稍微重了一點點」，但是媒體第四權監督的力量還是必須存在。

韓國瑜在辯論會上面對《蘋果日報》提問「新莊王小姐」痛批對方「沒水準」，而《中央社》提問兩岸問題，他則感嘆表示「可憐啊！」此外，《三立》新聞更無端被點名要改名叫《兩立》，這讓台灣新聞記者協會29日晚間9點發聲明，呼籲政治選舉候選人理智面對媒體監督。

黃瀞瑩認為，每個政治人物都有自己講話的風格，媒體第四權在台灣民主社會相當重要，還是有監督的力量，雖然每個人立場不同，但這是互相制衡的概念，「他用詞還是重了一點點，但是我覺得監督的力量還是必須存在。」

進入大選衝刺階段，藍綠兩黨都選在周末舉辦大型造勢活動，拉抬選情，對此，黃瀞瑩說，民眾黨用一步一腳印的方式大縱走，還有車隊掃街的方式跟民眾做最親近的互動。

其他人也看了這些...

►蔡英文用主權牌反打韓國瑜：你不敢講「那個國家」 我來告訴你！

►「從來不抱女人」！ 韓國瑜澄清：我每天睡覺要念佛經的

►韓國瑜轟蘋果日報 宋楚瑜酸「不要學川普」：剛看了一個壞的例子

更多熱門新聞...

►韓國瑜嗆中央社「問題狹窄」：還在懷疑我會不會接受一國兩制？

►韓國瑜怒轟蘋果日報「腥風血雨」 要不要問我幾歲之前還是處男

►韓國瑜再轟三立少了良心：名字改成「兩立」我就接受採訪

►超越藍綠，就靠她了