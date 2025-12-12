不認同助理費修法方向　蔣萬安重申權益應落實：會找機會反應

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

藍委陳玉珍、國民黨團力推「助理費除罪化」修法惹議，助理工會幹部發起連署希望撤回提案，今（12日）上午更在立法院門口抗議。台北市長蔣萬安今備詢時表態，不認同修法的方向，相關勞健保、確保助理的權益，都應該落實進行，「若有機會的話，願意跟黨團、立委們表達這樣的立場，會找機會反應」。

林延鳳今質詢時說，自己當了16年民代助理，「勞動權益、友善職場環境，是不是應該要堅持、且不容妥協的？」蔣萬安說，市府一定致力打造友善職場環境。現行不管立院、地方議會的助理費施行細則或發放方式，有哪邊需要修改？蔣說，一切照相關規定進行。

針對陳玉珍提出的修法版本，包括不用檢附收據、助理費匯到雇主戶頭，且都列為民代薪資一部分，支持這樣的修法方向？蔣萬安說，有看到相關報導，但實際提案文字內容他不清楚，「但不應該傷害到助理的權益，要確保他們的權利」。

林延鳳追問，所以不支持現在國民黨推出的修訂內容？還是應該要依照現行法規，把費用匯到助理戶頭、計算勞健保等，是比較好的方案？蔣萬安雖未答腔，但有點頭回應，「對，當然，相關勞健保、確保助理的權益，立法院有助理工會，都有提出訴求，都應該落實進行」。

林延鳳接著問，外界對蔣萬安的期待高，不應該這事件沒有表態，「你應該付起責任，跟黨內立委甚至總召做溝通，要求把修法撤回，不應該傷害平常努力付出的助理」。蔣萬安說，若有機會的話，願意跟黨團、立委們表達這樣的立場，會找機會反應。

另外，林延鳳問到，目前傳出有立委為了連署一事，飆罵助理、甚至查水表等，這些行為是否屬於雇主利用不當權勢施壓？勞動局長王秋冬說，立法委員助理適用勞基法，到底查的狀況怎麼樣，目前是沒有正式申訴，但只要申訴都會依照現行法令確保勞工權益。

林延鳳呼籲蔣萬安、王秋冬，連署的助理有將近300位，如果有發生大量不當解雇、資遣的問題，勞動局要掌握且要進行調查。王秋冬說，一定會按照現行法令保障勞工朋友應該有的權益。