韓國瑜辯論會轟媒體　黃國昌：有失總統候選人的格局

▲黃國昌。（資料照／記者周宸亘攝）



政治中心／綜合報導

國民總統候選人韓國瑜在29日的辯論會上砲轟媒體，引發熱烈討論。對此，時代力量立委黃國昌30日受訪表示，他的表現有失總統候選人的格局。

韓國瑜在辯論會上對於《蘋果日報》提出新莊王小姐的問題爆氣，回答時就批評「蘋果日報這種沒有水準的媒體」；當《中央社》問到兩岸外交的問題，韓國瑜回應，「中央社總編輯的問題已經將台灣狹窄化，意識形態已經把自己綁起來了！可憐啊！」

此外，還有《自由時報》提問香港反送中運動傷國民黨選情，韓國瑜回應時突然點名《三立》，「我說你改名字？我這裡呼籲三立電視台改成兩立，我就接受你訪問，為什麼少一立，因為沒有良心，剩下兩立是哪兩立？另外兩立第一個是造謠，第二個是抹黑，這還叫新聞媒體嗎？」

對此，黃國昌表示，韓國瑜辯論會的表現，有失於作為總統候選人的格局以及應該有的表示，媒體提出的質疑，不管內容是什麼，在辯論會上提出，就是總統候選人必須要接受的檢驗。

黃國昌說，大家也期待，不管是對於韓國瑜從具體行為所表現出來的誠信問題，或是他對國家施政方針，提出完整說明。

而韓國瑜在辯論會上也提到了反滲透法，黃國昌認為，講的東西太空洞，空洞到讓他不曉得如何回應，「請問韓國瑜在講反滲透法第幾條、什麼規範內容」；他希望，要競逐總統大位的人，如果喪失就事論事、具體討論問題的能力，該如何讓人民相信、期待有能力領導台灣繼續向前。