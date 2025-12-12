幫通緝犯公司買肉！假交易真借貸2億　上市人造纖維老董300萬交保

▲某人造纖維上市公司王姓董座涉及假交易、真借貸近2億元，檢察官諭知300萬元交保。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署指揮台北市調處偵辦某人造纖維上市公司，涉嫌以假交易、真借貸方式代購肉品，提供通緝犯林宏恩實質控制的貿易公司近2億元，檢調昨（11）日兵分六路發動搜索，約談王姓董座等5名被告及3名證人到案，檢察官偵訊後今（12）日諭知王姓董座3百萬元具保，另郭姓業者與林姓特助等2名50萬元交保，並科技監控、限制出境、出海。

桃園地檢署企業犯罪專組檢察官郭法雲昨天指揮台北市調查處，偵辦某人造纖維公司涉嫌違反公開發行公司資金貸與規範，利用林宏恩實質控制某貿易公司代購原裝骨腿等肉品之虛偽交易，借貸給林實質控制之貿易公司近2億元案件，於昨天持法院核發搜索票執行搜索人造纖維公司、王姓董座、董事長林姓特助、郭姓貿易公司負責人等人辦公處所共6處，約談王姓董座等5人、3名證人到案。

檢察官於今日清晨訊問後，認為被告王姓董座、林姓特助、郭姓負責人其等涉犯刑法之行使業務登載不實文書、背信、商業會計法之不實填製會計憑證、洗錢及違反證券交易法之使公司不利益交易、背信等罪嫌，且罪嫌重大，但無羈押之必要，諭知被告王姓董座300萬元具保，並限制出境、出海，並施以科技電子設備監控；同案被告郭姓負責人50萬元具保，限制出境、出海並施以科技設備監控；同案被告林姓特助50萬元具保，限制出境、出海。