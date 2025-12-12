來都來了！應召女進門秒脫光　下場全被逮

記者黃翊婷／綜合報導

越南籍女子A今年2月接獲應召站集團成員通知，前往台北市一處民宅進行性交易，結果衣服一脫就被佯裝成嫖客的警員逮捕，連帶也把幕後牽線人也扯出。台北地院法官日前審理此案，並依共同犯圖利容留性交罪，判處負責幫忙租房的男子阿榮（化名）有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元。

▲阿榮幫忙承租房子供應召站集團使用。（示意圖／VCG，與本案無關。）

判決書中記載，阿榮與真實姓名不詳的網友「Mai anh 」、「妹妹」都是某應召站集團的成員，去年12月他以每個月1.5萬元的價格，在台北市租下一間房子，當作集團提供性交易的場所；接著，其他成員在網路論壇刊登廣告，招攬不特定男客上門。

一名警員今年2月執行網路巡邏時發現此事，便佯裝成嫖客主動聯繫，並與越南籍的A女相約從事性交易。兩人抵達見面地點後，A女一進房間就脫光衣物，警員也立刻出示證件表明身分，當場扣下A女當日性交易所得的2000元。

A女落網之後，阿榮也被檢警循線逮住。阿榮辯稱，他確實有幫忙越南籍女子「妹妹」承租房屋，但以為對方是要自己住的，兩人有發生過幾次性行為，當初聽到「妹妹」要求幫忙租房子，他也覺得很奇怪。

不過，由於A女已經坦承從事性交易，還把應召站集團成員如何通知、雙方怎麼拆帳等事情都說出來，所以檢方並未相信阿榮的說詞，訊後仍依法將他起訴。

台北地院法官認為，阿榮幫助應召女與男客從事性交易，敗壞社會風氣，行為確實不妥，考量到他已經坦承犯行並表示後悔，犯後態度尚可，最終依共同犯圖利容留性交罪，判處他有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。