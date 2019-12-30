戰線搖滾守護台灣1/3沙鹿登場　台中4立委選將號召返鄉投票

▲台中4名立委候選人呼籲年輕學子返鄉投票。（圖／陳柏惟競總提供）

記者鄧木卿／台中報導

選戰倒數12天，包括立法院副院長蔡其昌等4名立委候選人30日共同在台中市沙鹿朝興宮舉辦爭自由戰線搖滾記者會，預告2020年1月3日在沙鹿舉辦一場別開生面的「爭自由x戰線搖滾」活動，現場並會綁上回家投票的布條，共同號召青年學子「戰線搖滾、守護台灣、回家投票」。

活動提案人、漫畫家nagee表示，過去他用漫畫吸引社會大眾對政治議題的關注，但他認為還需要更多的努力，近年紅媒侵台，為了對抗紅色勢力，他才發起這次活動，主要精神就是護台維權，不分黨派，自由靈魂，遍地發光，青年動員，回家投票。

同為主辦人的第2選區立委候選人陳柏惟指出，這次爭自由x戰線搖滾活動在沙鹿舉辦，沙鹿不但是他的選區，而且還是對手顏寬恒的大本營，選在沙鹿一方面希望用搖滾樂反抗權威、對抗不公的精神，也號召所有認同理念的人回家投票，因為每一票都是保護台灣的盾牌。

4年前曾在選前舉辦過歸巢搖滾的第3選區立委洪慈庸表示，這次選舉，首投族的投票率會是很大的關鍵，呼籲年輕人站出來決定自己的未來。

第5選區立委候選人莊競程也提到，在艱困選區不分黨派，只有台派，期望大家連結戰線、團結一致。

第1選區的立委蔡其昌呼籲，爭自由x戰線搖滾，不僅只是要召喚在外的台中人、特別是年輕人返鄉投票，更應該全台串聯，遍地開花，展現台灣人爭取自由的意志，希望全台民眾都能響應，帶著「榮光之盾」回家投票。

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