在野黨邀賴清德赴國會報告1.25兆國防特別預算　院會逕付二讀

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院提出1.25兆元《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，由國防部提出後，並送立法院審議。該案遭立法院在野黨團多次封殺，在野黨要求賴清德赴國會國情報告，但在統問統答或一問一答上態度不一。立法院會今（12日）會中討論「賴清德總統赴立法院國情報告」公決案，逕付二讀，後續將交由國民黨團、民眾黨團共同召集協商。而在詢答方式上，國民黨團也改口稱可以討論。

立法院朝野黨團擬邀請賴清德到國會進行國情報告，賴清德的態度也傾向「正面開放」，唯一要求符合憲政程序。綠營認為底線是統問統答，但在野黨立場卻是一波三折，從原先國情報告即可，到統問統答是底線，最後由國民黨團總召傅崐萁定調要一問一答。

而立法院會今處理國情報告相關提案，提案指出，為避免政府藉武統論操弄恐慌、藉軍購包裹式編列預算規避監督，實踐賴總統參選總統電視辯論會公開表達願赴國會國情報告的承諾，將邀請賴清德總統赴立法院就攸關國家安全之重大國安事項及天價軍購提出國情報告，並接受委員諮詢，以釋群疑，落實憲法賦予國會的監督權。該案順利逕付二讀。

而對於報告形式，國民黨團書記長羅智強表示，國民黨團目前的要求是詢答，如果總統府接受的話，再安排詢答的模式，這都是可以討論的。詢答有各種模式，但一定要來國會接受詢答，什麼形式還可以再來討論。

另外，立法院會今經表決通過國民黨團所提出的議程草案，報告事項僅限列議程草案第1至50案議案，以及增列的26案議案，其中未包含行政院版《財劃法》修法草案及「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，兩案再度遭在野黨團封殺，無法付委審查。

另外，民眾黨團也提案將黨團版的「不在籍投票法草案」自內政委員會抽出逕付二讀，在民進黨團反對下，經表決60票同意、50票反對，該案順利逕付二讀。