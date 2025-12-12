藍議員、卓冠廷要柯文哲別到土城開講　許甫：有邏輯都知道是嘲諷

▲柯文哲「土城十講」第一講。（圖／翻攝自YouTube／柯文哲）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲近日啟動「土城十講」，國民黨議員林金結11日在節目喊話「不要再來土城了，影響交通」，民進黨議員卓冠廷也發文表示，自己附議，贊成打+1。對此，民眾黨副秘書長許甫直言，有基礎邏輯與政治sense的應該不難理解，土城十講是嘲諷賴清德總統的團結十講，歡迎來到網路世界，請多看多學習。實際上，柯文哲的土城十講是用預錄影片形式發布在YT頻道，並非真的赴土城宣講。

卓冠廷11日表示，國民黨新北市議員林金結剛剛在節目《狠狠抖內幕》公開拜託柯文哲，不要再到土城開講了！林金結表示，柯文哲每次來土城，已經影響到警方勤務、交通跟附近民眾的生活了，要講請去其他地方講。

卓冠廷說，同樣身為土樹三鶯議員的自己，卓冠廷附議，贊成打+1。隨即，遭到網友留言質疑「他不是在攝影棚開講嗎」、「為什麼連查證的能力都沒有」、「還真的相信在土城開講」。

對此，民眾黨副秘書長許甫回應，這樣的民進黨前發言人、議員素質，只能說嘆為觀止。有基礎邏輯與政治sense的應該不難理解，柯文哲取名土城十講，是對標（嘲諷） 賴清德總統的團結十講。

許甫表示，惡評如潮最後只撐到四講講不下去躲起來，鬧出笑話廣為人知的才是卓冠廷的黨主席老闆賴清德。

許甫直言，作為前幕僚勇敢一點，卓冠廷應該勸老闆把團結十講怎麼樣都硬著頭皮講完，當個總統，至少做事總得有始有終。再者，團結十講這時重啟也可以跟土城十講直球對決，看看誰的論述比較讓人買單。

許甫說，至於講什麼「公開拜託柯文哲，別再到土城開講了」，只能說冠廷兄，歡迎來到網路世界，請上網到處多看多學習。