社會 社會焦點 保障人權

快訊／台南消防局長李明峯驚爆閃辭　市府證實但「尚未批准」

▲台南市消防局長李明峯12日傳出請辭消息，市府證實李局向黃哲市長請辭，惟尚未批准。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局長李明峯12日傳出請辭消息，市府證實李局向黃哲市長請辭，惟尚未批准。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局長李明峯驚傳閃辭，12日突然請假未上班，引發外界揣測其動向，台南市政府證實，李明峯確實向市長黃偉哲提出辭呈，但黃偉哲尚未批准，相關程序仍在討論中；消防局方面則表示，局長今日請假，尚未接獲正式指示，若後續有最新消息，將對外統一說明。

李明峯是台南市升格直轄市後的首任消防局長，從2010年起領導消防局至今超過15年，資歷深厚、行政經驗完整，是國內最資深的消防首長之一。他出身中央警大消防學系，並取得義守大學管理所碩士，1982年從基層消防與警察體系一路歷練至中央與地方的指揮核心。

▲台南市消防局長李明峯12日傳出請辭消息，市府證實李局向黃哲市長請辭，惟尚未批准。（記者林東良翻攝，下同）

在長達數十年的公職路程中，他曾任高雄、屏東等地消防要職，包含高雄縣消防警察隊隊長、屏東縣消防局長、內政部消防署主任秘書與副署長等重要職務。2010年台南升格後，他受命接掌消防局，期間推動消防職安改革、強化火災搶救流程，被《經理人月刊》選為百大經理人。

對於突然傳出請辭消息，市府目前僅證實「有收到辭呈」，但尚未做出最後決定；消防局也強調以市府公告為準，不便對局長意願做進一步說明。至於請辭是否與近期消防政策、內部管理或其他因素相關，市府並未正面回應。

12/10 全台詐欺最新數據

497 1 9940 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

關鍵字：

台南消防局長李明峯閃辭請假

讀者迴響

