李正皓中和競選總部成立　宋站台提「被國民黨開除的3人」遭郭台銘搶麥打臉！

▲李正皓中和競選總部成立大會。（圖／翻攝自李正皓臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

新北市第8選區選情相當激烈，過去因為砲轟韓國瑜遭到國民黨開除黨籍的親民黨立委候選人李正皓，28日成立中和競選總部，親民黨主席與郭台銘皆到場祝賀，並表達對李正皓的支持，認為國民黨只會開除敢說真話的人才，需要好好檢討。

李正皓在中和競選總部的成立大會，請來宋楚瑜和郭台銘、親民黨不分區立委參選人劉宥彤、宋楚瑜競辦發言人于美人等。宋楚瑜提到，立法院現狀需要新人進入國會講話，台灣不要政黨利益，真正的民意兩岸和平、確保自己的民主價值，才是所謂的「中間力量」。

此外，宋楚瑜也提到自己1950年就在中和就讀國小，對中和的感情相當深厚，為國民黨打拼多年，最後卻遭到國民黨開除黨籍，「盼國民黨可以找回創黨的精神」。宋楚瑜在提到，自己跟郭台銘、李正皓都是說真話的人，卻遭到開除時，郭台銘突然拿起麥克風表示，「我不是被開除的，我是自己退黨的，我有先見之明」。

在活動過程中，李正皓、宋楚瑜、郭台銘一起拿著槌子敲破藍綠高牆背板，象徵要突破藍綠框架束縛。李正皓也強調「民意就是最大的派系跟競選基礎，中和需要大規模的都更，捷運到哪就該都更到哪裡」。此外也提到進入國會後將會推動衛福部雙和醫院升為醫學中心。