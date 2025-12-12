投資股票慘賠2億！9歲男童「遭勒頸窒息」陳屍車內　40歲父墜樓亡

▲南韓京畿道龍仁市傳出人倫悲劇，40多歲父親墜樓身亡。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓京畿道龍仁市器興區一棟高層公寓昨（11）日下午發生父子雙亡的人倫悲劇。40多歲父親A某從20樓墜樓身亡，警方則在停車場發現9歲男童陳屍車內，證實是A某的親生兒子，疑似生前遭父親勒斃。警方表示，案件初步排除第三者介入，正委託釐清詳細死因，以調查事件全貌。

根據韓媒《News1》，龍仁東部警察署表示，11日下午5時53分接獲社區警衛撥打119通報，指出有人從公寓高樓層墜落至地面。警方到場後，發現從20樓高處墜樓的A某已經失去生命跡象。

隨後，警方從屍體的褲袋內找到車鑰匙，前往地下停車場尋找其車輛，在後座發現9歲男童B某陳屍車內，腹部上方放有兩個黑色塑膠袋。經警方確認，兩名死者為父子關係。

社區警衛C某指出，「當時前往警衛室途中，聽到一聲巨響，前去查看時發現有人倒在地上。」

報導指出，A某平時負責接送兒子B某上下學，就連事發當天也親自將兒子送上車後才離開，隨後在地下停車場停留約1小時40分鐘，並再度返回先前所居住的住處，最後獨自登上20樓後墜樓。

依據初步檢驗結果，警方研判男童B某的死因疑似為「頸部壓迫造成窒息」，研判A某可能先將兒子勒斃後，再從高樓一躍而下。鄰居與家人透露，A某近日曾向妻子傾訴，「股票投資虧損約2億韓元（近新台幣424萬元）」，表現出極度消沉情緒。此外，他過去數年也曾多次反映患有精神疾病。

警方強調，目前沒有任何證據顯示第三者介入，之後將委託國立科學搜查研究院進行解剖，確認詳細死因，並持續調查事件背景與動機，以釐清整起悲劇發生過程。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

●遭逢憂鬱、難解的煩惱，或是周邊親友有類似問題，若您在韓國，可以撥打：自殺防治諮詢專線：1393；精神健康諮詢專線：1577-0199；希望專線：129；生命專線：1588-9191；青少年諮詢專線：1388