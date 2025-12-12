　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

投資股票慘賠2億！9歲男童「遭勒頸窒息」陳屍車內　40歲父墜樓亡

▲桃園市某醫院27歲女醫師3日下午在宿舍18樓墜樓不治，事後查出3日是她的生日也成為忌日，檢警初步查出，疑似自我要求高，壓力過大使然。（示意圖／視覺中國CFP）

▲南韓京畿道龍仁市傳出人倫悲劇，40多歲父親墜樓身亡。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓京畿道龍仁市器興區一棟高層公寓昨（11）日下午發生父子雙亡的人倫悲劇。40多歲父親A某從20樓墜樓身亡，警方則在停車場發現9歲男童陳屍車內，證實是A某的親生兒子，疑似生前遭父親勒斃。警方表示，案件初步排除第三者介入，正委託釐清詳細死因，以調查事件全貌。

根據韓媒《News1》，龍仁東部警察署表示，11日下午5時53分接獲社區警衛撥打119通報，指出有人從公寓高樓層墜落至地面。警方到場後，發現從20樓高處墜樓的A某已經失去生命跡象。

隨後，警方從屍體的褲袋內找到車鑰匙，前往地下停車場尋找其車輛，在後座發現9歲男童B某陳屍車內，腹部上方放有兩個黑色塑膠袋。經警方確認，兩名死者為父子關係。

社區警衛C某指出，「當時前往警衛室途中，聽到一聲巨響，前去查看時發現有人倒在地上。」

報導指出，A某平時負責接送兒子B某上下學，就連事發當天也親自將兒子送上車後才離開，隨後在地下停車場停留約1小時40分鐘，並再度返回先前所居住的住處，最後獨自登上20樓後墜樓。

依據初步檢驗結果，警方研判男童B某的死因疑似為「頸部壓迫造成窒息」，研判A某可能先將兒子勒斃後，再從高樓一躍而下。鄰居與家人透露，A某近日曾向妻子傾訴，「股票投資虧損約2億韓元（近新台幣424萬元）」，表現出極度消沉情緒。此外，他過去數年也曾多次反映患有精神疾病。

警方強調，目前沒有任何證據顯示第三者介入，之後將委託國立科學搜查研究院進行解剖，確認詳細死因，並持續調查事件背景與動機，以釐清整起悲劇發生過程。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

●遭逢憂鬱、難解的煩惱，或是周邊親友有類似問題，若您在韓國，可以撥打：自殺防治諮詢專線：1393；精神健康諮詢專線：1577-0199；希望專線：129；生命專線：1588-9191；青少年諮詢專線：1388

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
497 1 9940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台南消防局長突請假未上班　提出辭呈
學生「0成本抽成」遭拒嗆炸雞店　逢甲：強化學生社會素養
快訊／爭法庭直播失敗　柯文哲提抗告遭高院駁回
辦雙城論壇簡舒培嗆「龜孫子」　蔣萬安笑回：這三個字留給議員
股票慘賠2億！9歲男童遭勒頸陳屍車內　韓40歲父墜樓亡
快訊／日本外海地震「規模上修至6.9」！　深度更淺
打假球！網球員遭禁賽20年

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

12歲童婚隔年生子！她殺家暴夫被關7年　公婆收「270萬血錢」逃死

快訊／日本青森外海地震「規模上修至6.9」！　深度更淺

首度獲選！日本年度漢字「熊」　死傷頻傳掀恐慌

投資股票慘賠2億！9歲男童「遭勒頸窒息」陳屍車內　40歲父墜樓亡

中國籲勿赴日！4成日本企業直言「沒影響」　最新調查出爐

她選擇在家分娩「失血過多亡」！　醫院耗盡血庫救不回

韓光州圖書館鋼構崩塌！4工人活埋「2死2失蹤」　搜救受阻喊暫停

41歲辣媽抱怨丈夫床事不行　「對兒子朋友下手」露胸猥褻被捕

日本外海6.7強震！　新加坡駐日大使館：遠離海邊

華郵：川普擬「放寬大麻藥物管制」　50多年來最大改革

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

名校女大生開豪車上學　竟是來自詐團遊艇洗錢家族　她爸爸就叫吳柏毅

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

12歲童婚隔年生子！她殺家暴夫被關7年　公婆收「270萬血錢」逃死

快訊／日本青森外海地震「規模上修至6.9」！　深度更淺

首度獲選！日本年度漢字「熊」　死傷頻傳掀恐慌

投資股票慘賠2億！9歲男童「遭勒頸窒息」陳屍車內　40歲父墜樓亡

中國籲勿赴日！4成日本企業直言「沒影響」　最新調查出爐

她選擇在家分娩「失血過多亡」！　醫院耗盡血庫救不回

韓光州圖書館鋼構崩塌！4工人活埋「2死2失蹤」　搜救受阻喊暫停

41歲辣媽抱怨丈夫床事不行　「對兒子朋友下手」露胸猥褻被捕

日本外海6.7強震！　新加坡駐日大使館：遠離海邊

華郵：川普擬「放寬大麻藥物管制」　50多年來最大改革

幫通緝犯公司買肉！假交易真借貸2億　上市人造纖維老董300萬交保

天冷容易吃飯後昏沉　醫教5招防「暈碳」：早餐避免飯糰配奶茶

快訊／台南消防局長李明峯驚爆閃辭　市府證實但「尚未批准」

台中2高山農場楓紅直擊！福壽山旅宿甫整修　武陵巨型聖誕樹超美

是陳珊妮沒看錯！　「跨界日劇搭檔宮澤理惠」笑虧：會不會毀掉NHK

松緣會館謝平安宴　小龍女熱舞 × 美食雙重盛宴

微短劇爆紅贏在「不說教」！圈內人爆製作秘辛：拿中國爆款短劇來改

聽台獸醫解釋「寵物溝通」！加拿大獸醫吃驚：這根本沒這職業

12歲童婚隔年生子！她殺家暴夫被關7年　公婆收「270萬血錢」逃死

快訊／爭京華城案法庭直播失敗　柯文哲提抗告遭高院駁回

【黑絲窄裙男】毒駕載男網友！眼尖警抓包搜出喪屍煙彈

國際熱門新聞

日氣象廳急開記者會！第一波海嘯已抵達

世界最大規模　1.6萬恐龍足跡驚人發現

韓嫩妹直播　日網友留言狂刷「膜」！噁爆

德總理：烏克蘭讓步提案已交川普

即／日本青森外海6.7地震！最大震度4

日OL遭騙砲　怒告侵犯貞操權獲賠30萬

投資股票慘賠2億！韓狠父勒斃9歲兒後墜樓

甲骨文爆雷害慘AI概念股　道瓊逆勢漲646點創新高

朝日電視台驚傳墜樓！男墜撞路人1死1傷

即／日本青森外海地震「規模上修至6.9」！

美前情報官爆：外星地球混血藏身邊　川普已知情

千人斬女優慘了！　印尼下令驅逐、列黑名單

「千人斬女優」峇里島拍片被捕　最重判關15年

UQ羽絨外套實測　最強款式CP值爆表

更多熱門

相關新聞

中國籲勿赴日！4成日本企業：沒影響

中國籲勿赴日！4成日本企業：沒影響

北京當局多次以安全疑慮為由，喊話民眾切勿赴日，企圖藉此對日本首相高市早苗施壓，目前已有多個中日航班取消，許多中國旅客也取消赴日行程。不過根據日本帝國資料庫調查，有超過4成的日本企業直言對他們並未造成影響，另有5.6%的日企甚至認為應該會帶來「正面效果」。

光州圖書館鋼構崩塌「2死2失蹤」　搜救暫停

光州圖書館鋼構崩塌「2死2失蹤」　搜救暫停

日本6.7強震　新加坡大使館：遠離海邊

日本6.7強震　新加坡大使館：遠離海邊

日氣象廳急開記者會！第一波海嘯已抵達

日氣象廳急開記者會！第一波海嘯已抵達

三摺機Galaxy Z TriFold在韓開賣　5分鐘搶光

三摺機Galaxy Z TriFold在韓開賣　5分鐘搶光

關鍵字：

日韓要聞南韓京畿道龍仁人倫悲劇墜樓股票投資股票

讀者迴響

熱門新聞

曾紅到被封「徐若瑄接班人」卻消失多年！婷婷淚揭真相

獨／聖石董座包養卻滿街婊兄弟　她屁股刺青求糖爹原諒

大學生向炸雞店提「0成本抽成」遭拒：態度超靠X！惹怒老闆

爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛痛喊救我

陳冠希豔照門隔17年爆內幕！　名導揭「外洩關鍵」

賴佩霞洋女婿「術後肝衰竭」不治！視訊看著他離開

空軍淫中尉酒後爬上床　強擼部屬17分鐘

應召女進門秒脫光　下場全被逮

看好台積電2000元！　台股大師提「3訊號」出現快跑

陳意涵參加家長聚會「認不出愛馬仕」

李洋被塞門外　韓國瑜：奧運金牌那麼慢

李伊庚形象全毀！好色喊：沒看過E奶「露骨私小10歲嫩妹」對話外流

黃安返台開車滑手機　開箱賓士曝車牌

早餐吃饅頭飆血糖　營養師曝3改良重點

張忠謀不是最多！台積電股息最大贏家曝

更多

最夯影音

更多
金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD
烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

名校女大生開豪車上學　竟是來自詐團遊艇洗錢家族　她爸爸就叫吳柏毅

名校女大生開豪車上學　竟是來自詐團遊艇洗錢家族　她爸爸就叫吳柏毅

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面