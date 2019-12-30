鎖定永康兵仔市場！馬英九為林燕祝贊聲助攻　「馬式春聯」索取一空

▲前總統馬英九來台南為候選人林燕祝助攻，分別前往永康兵仔市場、新化競選總部及新市保清宮等處拜票、上香，受到鄉親熱烈歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

前總統馬英九30日來台南為國民黨台南市立委第四選區候選人林燕祝助攻，分別前往永康兵仔市場、新化競選總部及新市保清宮等處，透過不同型態與選民互動，受到鄉親熱烈歡迎，農曆金鼠年將屆，應景的馬式春聯更被索取一空。

繼上週到台南永康崑山傳統市場拜票，馬英九30日起個大早首站鎖定永康兵仔市場，緩步和林燕祝一起向採買的民眾致意之餘，關心攤商生意，詢問菜販和魚雞等市價，強調物價平穩的重要性，經過阿美肉圓時，馬總統特別入內品嘗，臉上露出滿意表情。

熱情民眾爭相合影，馬英九拜票車隊遊行至新化區，沿途揮手向民眾打招呼，比出四號手勢懇請選民立委選舉第四選區要選4號。中午則安排在林燕祝新化競選總部座談，面對面聽取鄉親意見，馬英九肯定林燕祝是具智慧及戰力的民代，有實力可以為國民黨在台南市立委選舉拿下席次，盼望集中選票全力支持，讓她進入國會為鄉親發聲。

馬英九前總統下午先到新市區清保宮上香祈福，宮方主委張新賓率委員歡迎，眾多信眾聞訊紛紛前往目睹馬英九本尊，並親手接過馬前總統書寫的春聯，更是欣喜不已，熱情支持者當面預祝林燕祝能順利當選，允諾會票投4號。參拜活動後車隊繼續繞行新市區，同樣受到台南鄉親熱烈反應，令林燕祝陣營士氣大振。