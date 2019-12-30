影／蔡英文酸韓國瑜0政見...韓辦搬出超大張「3+1」政見會總整理

記者羅婉庭／台北報導

2020總統選舉電視政見會與總統辯論會在上週末落幕。總統蔡英文指出，韓國瑜都講一樣的事情，經過澄清告訴他錯的還是照講，這樣的總統候選人令人擔憂。對此，韓國瑜辦公室30日於記者會上擺出超大張總整理，列舉韓國瑜在政見會上提出24項政策，並稱「不是韓國瑜沒說，是蔡英文聽不見」。

蔡英文在辯論會上表示，看完前三場政見會與韓國瑜的申論，「我相信不只是我，全台灣大多數人，對於要從韓市長口中聽到具體可行的政見、政策，已經不抱任何希望」酸味十足，也引起不少網友讚聲。

▲韓國瑜辦公室「辯論會重點回應」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

對此，韓辦發言人鄭照新強調，韓國瑜一共提出24項政見，包括教育、經貿、教育、經濟、國防、族群與醫療等等，國政顧問團也多次說明，所以而不是韓國瑜沒有說，只有蔡總統聽不見，因為過去四年以來，蔡總統都不知道怎麼傾聽人民的聲音，這也是她不得民心的主因。

另外，總發言人王淺秋指出，韓國瑜多次提出發展「台灣6塊肌」計畫，依照各地不同性質，發展、深化不同的產業，結合地方文化推廣觀光，希望蔡英文不要用口水打選戰，而是一起努力，讓人民有感。

王淺秋說明台灣6塊肌計畫，包括「北北基」推動政治、教育、金融中心；「桃竹苗」則發展科技、文創與農業；「中臺灣」推廣文化、教育、娛樂、運輸、製造中心；「雲嘉南」除了是台灣重要糧倉基地，搭配台南的文化底蘊；「高高屏」是宗教、製造、觀光、旅遊中心，美麗的「宜花東」是觀光、休閒、旅遊、宗教觀光與影視製作基地。

「3+1」政見會韓國瑜提出政策與方向總整理：

第一次政見發表會 ：

政風-成立特偵組，打造清廉政府，帶頭宣示反貪決心。

主權-重申中華民國國家定位。

第二次政見發表會：

教育-大學自主，不干涉校長任命，鬆綁私校發展特色。

教育-滿天星人才建設行動，出國進修一年政府出錢。

教育-45 歲以下軍公教警消，每年送 3500 位出國進修。

教育-中英語雙語教學從小學一年級推動。

經濟-自由經濟貿易區選擇高雄、台中試辦。 經濟 ECFA 明年續簽，但不會把大陸當作唯一市場。

經濟-推動工業製造4.0，促進半導體再升級。 經濟 駐外單位動起來，執行「貨出去、人進來」。

經濟-建立有效率的官僚體系，當企業界的好朋友。

經濟-大幅地修改不適合的法令，台灣一定要走開放。

第三次政見發表會：

經濟-成立千億庶民經濟希望工程，打造庶民經濟服務團。

勞工-自提退休金加碼，勞工3%，政府加碼3%。 勞工 一例一休非改不可，資方卡到、勞方餓到。 勞工 無薪假至少應該保障勞工60%的薪水。

政風-用人唯才，尊重國營事業專業分工，不塞肥貓酬庸。

農漁-30%外銷、70%內銷為基礎，滿足需要又能賺錢。

族群-客家人、原住民、新住民保有文化語言、生活型態。

能源-以核養綠，尊重公投，控制空汙。

兩岸-根據中華民國憲政體制，發展兩岸交流，以和為貴。

政見辯論會：

經濟-挖掘南部優勢，南北共同發展，帶動中台灣。

國防-堅定國防，戰爭沒有贏家，和平沒有輸家。

經濟-以勞工、農民、庶民為第一執政優先考量