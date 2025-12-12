楊蕙如轟：卓榮泰做什麼都敗光好感　賴清德再不換連基本盤都跑票

▲總統賴清德、行政院長卓榮泰。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

卡神楊蕙如今（12日）開轟，行政院長卓榮泰帶領的行政院，沒有「任何」民眾有感的政策宣傳，做什麼事都做到敗光好感度，賴清德總統再不換掉卓榮泰這個草包，不是一般社會大眾，連綠營基本盤都要跑票了。媒體人周玉蔻也表示，情勢發展到總統臨時約黨團立委便當會處理爭議，無論結果如何，這位閣揆就已經不適任了。

楊蕙如表示，自己講卓榮泰草包講很久了，事實證明，說是草包已經是非常溫和寬容的形容詞。為何股市飆破兩萬八千點、台股市值世界前十，人均GDP超越日韓，失業率屢創新低，賴清德總統卻沒有人人稱讚民調超越七成？甚至還在三成四成的低檔徘徊？

楊蕙如指出，第一大戰犯，就是曹興誠、柯建銘、沈伯洋那群大罷免大失敗集團，沒有足夠的論述能力，只會空泛的搞政治對立和仇恨，讓中間選民退避三舍，一次不夠還堅持搞兩次，造成賴清德總統民調一度大崩潰。

楊蕙如認為，第二大戰犯，就是卓榮泰帶領的行政院，沒有「任何」民眾有感的政策宣傳，做什麼事都能做到敗光好感度。甚至連普發一萬都反反覆覆，第一次看到送錢給人民，不只執政者民調沒有飆升，還搞到藍綠都在罵的。

楊蕙如強調，2026大選已經兵臨城下，請賴總統做好準備，當機立斷，早日撤換卓榮泰。

另外，媒體人周玉蔻也表示，自己不是刻意找卓榮泰院長麻煩，但情勢發展到總統臨時約黨團立委便當會處理爭議，無論結果如何，這位閣揆就已經不適任了。

周玉蔻直言，天不時地不利人不和，大環境造成的，並非卓榮泰不優秀。換一位召喚的起民意、媒體會追著跑、壓的住藍白立委，反共立場鮮明的中華民國派、穩的住兩岸現狀的人接下這個位子吧。