赴馬祖為曹爾忠站台！　邱毅讚「跟我一樣清廉正直」：他是最能夠被信賴的

▲邱毅表示，曹爾忠是最能夠被信賴的。（圖／翻攝曹爾忠臉書）

記者洪珮瑄／綜合報導

距離2020大選已倒數12天，連江立委候選人曹爾忠以「無黨籍」身分參選，並在27日成立競選總部大會。據悉，當天連江前縣長楊綏生、新黨不分區立委提名人邱毅、前立委魏耀乾，以及中華馬祖鄉親協會理事長林金官都特別來馬祖為曹爾忠站台。

邱毅在大會中表示，自己對曹爾忠非常地了解，「在我所看到的十年間，曹爾忠一直在為馬祖爭預算，為馬祖的建設、對馬祖的交通，他一直在拚進全力，曹爾忠跟我一樣，其實都是一個非常清廉正直的人。」

邱毅提到，自己在2007年，為了幫曹爾忠扶權，得罪好朋友李惠光，「我當時為什麼選擇曹爾忠，因為我覺得曹爾忠是可以被信賴的，我認為曹爾忠是最好的。」他強調，從2007年到現在已過了12年，我還是認為曹爾忠是最能夠被信賴的，所以當曹爾忠跟我聯絡，我就來了。」

▲邱毅到馬祖為曹爾忠站台。（圖／翻攝自曹爾忠臉書）

邱毅透露，他過去代表過親民黨，做過兩屆立委，也是國民黨的立委，「在立法院十多年的時間，我想很多政黨很討厭我，民進黨很恨我，國民黨的高層也討厭我，因為他們很怕我知道了太多事情以後，我會不管三七二十一的，就把他們給抓起來了，所以國民黨在馬英九執政的時候，他對我是很防的，不敢讓我知道太多，可是我事實上就是知道很多。」

此外，邱毅又接著說，自己這幾年離開立法院後，在大陸竄紅，甚至是福州、平潭、三明的城市代言，「國民黨這次本來排我在不分區安全名單第8名、政治組的第1名，本來這個位置是吳敦義，但吳敦義為了我退到第10，所以我基於好朋友，我來幫曹爾忠站台。」

邱毅提到，國民黨非常地複雜，好人有，壞人也有，灰色的人也有，「這些年來，我見過太大太大的官，我見過太大太大有權力的人，所以我對於霸凌我的聲音我一點都不在意，對於對我的批評，我也一點都不在意，因為我認識的人，比批評我的人大很多很多很多。」

最後，邱毅表示，「希望馬祖來更多的觀光客，也希望馬祖能在爾忠的努力之下、在我的協助之下，讓馬祖成為真正的國際旅遊島，改善長期以來的問題，包括交通、觀光、土地，希望能夠把馬祖這2個字帶到大陸960萬平方公里的土地上，讓14億的中國人民都知道馬祖、都想來馬祖。」

曹爾忠也提到，如果自己選上了這次的立委，只會做一任，日後將終結老人政治，給年輕人機會。他也承諾，會在當選後的一年內完成兩家航空公司進駐，開通高雄航線，同時將票價降價，並且再修法恢復軍公教權益。

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