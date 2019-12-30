雲林民進黨部提告謝淑亞、李明哲違反社維法　李：浪費社會及司法資源

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣民進黨議會黨團30日前往雲林地檢署按鈴控告國民黨立委候選人謝淑亞、縣議員李明哲等人，指其對《毒品危害防制條例》修法案四處造謠「吃毒無罪」說，涉嫌違反社會秩序維護法63條第1項第五款；對此李明哲召開記者會回應，僅用部分談話內容曲解提告，是浪費社會資源、司法資源。

▲民進黨雲林縣黨部執行長林廉貴（左），指謝淑亞、李明哲對《毒品危害防制條例》修法案，四處造謠「吃毒無罪」說，黨團提出告訴，要求檢察官著手偵辦。（圖／記者蔡佩旻攝）

民進黨雲林縣黨部執行長林廉貴表示，針對《毒品危害防制條例》立法院17日三讀通過，其中第11條，將原持有20公克三、四級毒品以刑法追訴，加嚴至持有5公克以上，就用刑法追訴；謝淑亞、李明哲議員等造謠成「吃毒無罪」、「5公克以下毒品可以在校園賣」等荒謬言論，造成社會極大的動盪與不安，並有鼓勵犯罪之嫌，黨團提出告訴，要求檢察官著手偵辦。

林廉貴強調，新法追訴門檻比舊法嚴格，但韓國瑜的妻舅也是雲林縣議員李明哲卻在造勢場合上，公開說「民進黨將修法讓吃毒品無罪，大家應予唾棄...」等言論，不僅造成社會動盪不安，也影響青少年心理，誤導以為「吃毒無罪」，法務部也已鄭重澄清，絕無「吃毒無罪」之事。

謝淑亞競選總部回應，請對手先把我們的政見與上週的「校園毒品零容忍」記者會影片認真看、認真讀，不要自己心虛還胡亂抹黑、栽贓，若有不實指控，謝淑亞競選總部也將會循法律途徑要求司法制裁不法之徒。

▲針對民雲林縣民進黨團提告違反社會秩序維護法，李明哲回應，司法資源不該用在這種地方，希望民進黨不要用這種動作浪費社會資源、司法資源。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣議員李明哲亦召開記者會說明，李明哲表示，非常遺憾聽見民進黨提告，對於不管在社會或校園，對於毒品的態度都是零容忍，一絲一毫都不接受，民進黨僅用部分談話內容曲解，應該請民進黨好好思考要打什麼樣的選戰。

李明哲說，左邊這位程姓大哥今天早上才到他的辦公室反應，27日因為在臉書張貼對反滲透法的言論與針砭，隔天就立刻收到通知書，以違反社會秩序維護法傳他去做筆錄，台南的警察特地來斗六約談， 29日已經做完筆錄。

▲程先生（右）今早到李明哲的辦公室反應，27日因為在臉書張貼對反滲透法的言論與針砭，隔天即收到，以違反社會秩序維護法傳喚做筆錄。（圖／記者蔡佩旻攝）

不只這一件，另外，西螺一位王姓女里長因為針對反滲透法提出看法，結果隔天收到通知書，卻遭汐止司法單位傳喚做筆錄；他認為司法資源不該用在這種地方，司法專業人員工作很辛苦，希望民進黨不要用這種動作浪費社會資源、司法資源。

李明哲強調，政府有這麼多重大的舞弊案，應該要快速地辦理和偵查，執政黨政府不去重視，反而用社會秩序維護法向全國百姓提告，這一點才是我們最痛恨而且應該要非常反對和厭惡，全國的民眾應該要睜大眼睛，對於政府用這種箝制言論的方式來約制人民的想法，應該要予以唾棄。

▲支持國民黨總統候選人韓國瑜的貪食蛇車隊，剛巧經過記者會現場，聽聞李明哲遭告，大喊口號「毒品零容忍，下架民進黨」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲遭以違反社會秩序維護法傳喚做筆錄的程先生，出示通知書表示，台南的警察特地到斗六約談， 29日已經做完筆錄。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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