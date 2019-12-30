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柯志恩造勢會白冰冰助陣！吳達偉假日揪老婆發面紙　羅致政晚會超大咖站台

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／）

▲柯志恩造勢大會有白冰冰站台。（圖／翻攝自Facebook／柯志恩）

網搜小組／鄺郁庭報導

2020大選倒數11天，國民黨柯志恩29號舉辦造勢大會，事後感性在臉書貼文，感謝相助的同伴、民眾。台民黨吳達偉28號跟老婆合體到市場發面紙，29號更新行程，從早上9點一路跑到下午5～7點，忙碌schedule讓人光看就眼花。民進黨羅致政則是連2晚造勢會，現場大咖相挺，吸引許多民眾前往。

新北市立委第7選區（板橋東區61里）候選人柯志恩29號在板橋舉辦大造勢會，有新北市長侯友宜、前任新北市長朱立倫、藝人白冰冰助陣，她30號忍不住在臉書感性貼文，「雖然細雨綿綿，所幸老天爺眷顧，在開場及後半場雨停，讓活動順利進行。」

柯志恩相當感謝侯友宜的情義相挺，「不僅看到柯志恩初來乍到板橋的艱辛，也看到我的努力與打拚的參選過程。」最後則謝謝白冰冰，「感謝她盛讚柯志恩是好女兒、好太太、好媽媽與好立委，以及對我人品、能力與做事認真的肯定。」

候選人吳達偉28號晚上則跟夫人一起到重慶黃昏市場拜票，不忘在臉書貼出合照，文中表示「感謝今天老婆出動幫忙」，並hashtag「#家人永遠是最重要的」、「#也感謝小編們加班」、「#兩小時親手發了三千包面紙」、「#面膜超熱門啦快沒了」、「#時力跟國會政黨也有來」、「#全台都在拚選戰中」。看到貼文後，吳達偉漂亮的老婆讓網友紛紛大讚「太座真的很強大」、「Z嫂好美」、「出動秘密武器了！（老～婆～大～人）。」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／）

▲吳達偉假日跟老婆一起上街發面紙。（圖／翻攝自Facebook／吳達偉Z9 板橋立委候選人）

29號下午吳達偉在臉書貼出12/30-1/3的行程，「倒數兩周，『超暴走達偉』再次變身，強制進化成為『超暴走達偉EX』啦！」因為他的掃街日課表，從一日四堂增加成一日五堂。文中小編也說道，掃街的路上會遇到其他競爭對手，「我們勢單力薄，感覺氣勢就輸了，徵求各位Z9粉、馬蝦粉（Z9老婆大人粉）、小編粉（咦?有嗎）一起加入我們暴走的行列吧！」不過儘管人馬有限，可以看到吳達偉的行程還是排得滿滿，相當實際又認真的跑地方拜票。

候選人羅致政則是過完忙碌充實的假日，28號到浮洲舉辦造勢大會，立法院長蘇嘉全、行政院長蘇貞昌、行政院副院長陳其邁通通到齊，「感謝蘇貞昌院長和陳其邁副院長，肯定我是『立法院的國防戰神』&『最專業的外交國防立委』，懇請大家繼續支持致政，讓我留在國會制衡，捍衛台灣主權和國家安全。」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／）

▲蔡英文到羅致政的造勢晚會助陣。（圖／翻攝自Facebook／羅致政粉絲團）

29號晚上的造勢晚會則在溪崑舉辦，「因為有蔡英文總統、 蘇貞昌院長（連著兩天）、 潘孟安縣長到場相挺致政，鄉親們越夜越嗨」，文中提到他的政見，「溪北公園停車場明年9月就要開始動工，預計2年內完工，這是我上次競選的政見、承諾」，希望他能繼續做完、再造溪崑。

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