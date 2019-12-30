張宏陸雨中拜票…里民熱情幫撐傘！林國春合體12候選人　排「新北win」字樣

▲張宏陸淋著雨走訪新民里。（圖／翻攝自Facebook／張宏陸）

網搜小組／鄺郁庭報導

2020選戰在即，民進黨張宏陸日前成立江翠後援會、新埔後援會，有蘇貞昌、陳菊、陳其邁助陣，隔日則是拜訪板橋的新民里、繼續「里內趴趴走」。國民黨林國春日前則和馬英九到夜市發送春聯，30號跟新北12位國民黨立委候選人、侯友宜市長前往板橋第一運動場，排出「新北win」字樣，「象徵新北一定要贏」。

新北市立委第6選區候選人張宏陸28號成立江翠後援會和新埔後援會，現場有行政院長蘇貞昌、總統府秘書長陳菊、行政院副院長陳其邁等人助陣。29號則是繼續「里內趴趴走」，前往新民里拜訪里民，「今天陰雨綿綿，但宏陸依舊熱情不減」、「感謝特地撐傘出門為宏陸讚聲的里民朋友，你們的熱情為這個陰雨天添加一份溫暖。」

林國春日前跟馬英九到湳雅夜市發送春聯，受到滿滿的熱情人潮歡迎，「一路上都有與搶著馬總統合照握手的民眾，可見大九的人氣依舊不減」。29號林國春則貼文，「在夜市沒有領到馬英九限量金鼠春聯 的朋友別灰心，從明天開始，也可以到國春的平安總部與後援會領取。」

▲林國春合體12位國民黨立委候選人。（圖／翻攝自Facebook／林國春）

林國春29號還和新北12位國民黨立委候選人，以及新北市長侯友宜在板橋第一運動場，「用歡樂、團結的氣氛一同協力將大型『新北win』的字樣排出」，事後貼文表示，這象徵「新北一定要贏」，「讓中央和地方連成一線，打造不同凡響的新北市。」30號他則參加新北享家Bar台的第5場展售會宜蘭週，跟侯友宜、宜蘭縣長林姿妙一起推廣在地農特產品，「讓旅居新北的宜蘭弟子，在板橋就能回味家鄉熟悉的滋味」。