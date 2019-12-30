陳唐山、黃崑虎陪同王定宇　守護台灣民主拒絕一中同表

▲前總統秘書長陳唐山、國策顧問黃崑虎，陪同王定宇召開「守護台灣民主、捍衞第六選區」記者會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

前總統秘書長陳唐山、國策顧問黃崑虎，陪同王定宇召開「守護台灣民主、捍衞第六選區」記者會，呼籲壬定宇競選幹部及支持者，全力壓低對手洪秀柱選票，向對岸及國際社會，傳達出第六選區拒絕一中同表，唾棄一國兩制的堅定立場。

黃崑虎表示，400年來，台灣受到外來政權所統治，直到近年來，才有機會自己當家作主。台灣是一個民主、自由、富庶的國家，但國民黨這次的不分區立委名單，顯露出他們對台灣這片土地的輕視與不屑，配合中國派出支持統一、支持一國兩制的候選人。黃崑虎強調，台南第六選區，由王定宇對決洪秀，具指標意義，他呼籲所有選民，凝聚力量，下架吳斯懷與洪秀柱。

陳唐山強調，2019年全世界最關注的3件事，就是美中貿易戰、香港反送中與台灣的總統立委選舉。其中對台灣影響最大的，莫過於香港的反送中事件，發生迄今超過半年尚未止息。香港所發生的事情明擺在眼前，所以台灣人將要用選票堅定的選擇維持現有的生活方式。陳唐山強調，第六選區王定宇對決洪秀柱，前者是堅定的台灣派，後者是紅統代表，所以第六選區是北京最關注的一個選區，選民要用選票，清楚的告訴對岸，一中同表，一國兩制在台南沒有市場。

除了感謝兩位民主先行者的力挺外，王定宇表示，洪秀柱長期穿梭兩岸，與對岸暢談統一時程表，所以對台灣主權與民主的傷害，洪秀柱更勝吳斯懷，有人說洪秀柱是女版的吳斯懷，實則吳斯懷才是男版的洪秀柱。

王定宇強調，立法委員職權，倏關國家定位與兩岸立場，洪秀柱迄今仍藏起她一中同表的長期主張，是對選民的不尊重與欺騙。王定宇認為，今年1月份，洪秀柱在接受海峽衞視訪問時，盛讚一國兩制是美好且良善政策，這部分王定宇強烈呼籲洪秀柱，毫不模糊的向選民説明清楚，讓選民在2020作出選擇。

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