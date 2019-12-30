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蔡英文發言人揭露：韓國瑜辯論會4大不堪、5大造謠

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▲▼蔡英文總統連任辦公室發言人顏若芳、廖泰翔。（圖／蔡英文競選連任辦公室提供）

▲蔡英文總統連任辦公室發言人廖泰翔。（圖／蔡英文競選連任辦公室提供）

記者陶本和／台北報導

2020總統大選唯一一場辯論會29日落幕，蔡英文競選辦公室發言人廖泰翔在臉書指出，這是總統辯論史上，下限最低的一場，並且直接點出國民黨總統候選人韓國瑜在會上的4大不堪與5大錯誤造謠，包括無端攻擊媒體、逃避問題、抹黑影射，以及違規作弊。

首先，廖泰翔指出，蘋果副總編輯向韓國瑜提問，「就任8個月就請假帶職參選，違背對高雄市民承諾、個人與『新莊王小姐』的金錢往來，參與友人也說韓國瑜家人事先並不知情，請問要如何說服選民，當選後不會欺瞞選民，也不會違背對台灣人民承諾？」

廖泰翔認為，韓國瑜的信用及誠信，一直是選民關注的議題，如果欺瞞家人為真，怎麼相信他不會欺瞞台灣人民？

廖泰翔表示，面對這樣的問題，韓國瑜不敢正面回應，反而是透過攻擊媒體，表示「這種沒有水準、造謠、重傷別人的媒體，你們要用智慧唾棄它，而且要看不起它，知識分子、這些記者，良心被狗吃掉了」、「要不要問我幾歲之前還是處男？無聊、抹黑、造謠，非常沒有水準」

接著，韓國瑜面對中央社詢問國際關注的兩岸交流與主權維護的平衡，廖泰翔表示，韓國瑜也無意面對，更稱國家通訊社「狹窄化」，甚至酸「可憐啊！」

廖泰翔認為，這樣的發言回應，反映個人的政治素養，與對媒體第四權的輕蔑，更透過仇視攻擊言論，扭曲提問內容的正當性，就是為了規避回答問題的責任。

此外，廖泰翔也指出，在媒體追問香港議題時，韓國瑜也完全沒有回答，而是攻擊不在場的電視台媒體。

另外，廖泰翔也點出韓國瑜在辯論會上5大「抹黑影射」問題，他根據台灣事實查核中心確定，韓國瑜講出來的話，經不起檢驗。包括指控林園承諾跳票，事實上交通部於前瞻基礎軌道建設第一期(106-107)特別預算編列8500萬元，其中5000萬元係辦理捷運延伸至屏東規劃作業，3500萬元則係辦理高雄黃線綜合規劃。

此外，韓國瑜指控民進黨立委到大陸喝酒唱「我們都是一家人」，廖泰翔表示，根據媒體報導，參訪過程中高唱〈我們都是一家人〉並非民進黨籍前立委，而是前國民黨籍立委劉盛良。

韓國瑜也指控2013年謝長廷到中聯辦，廖泰翔指出，謝長廷已經澄清，他去香港參加論壇舉行研討會，沒有進入中聯辦，僅在董建華（香港前特首）作東的宴會上，有中聯辦的人在場。

至於韓國瑜又抨擊「慶富案」一事，廖泰翔指出，獵雷艦採購案自2010年即開始執行，慶富船廠於2013年得標，期間為馬政府執政時期；在4萬家公司、工廠倒閉一事，高雄市經發局在2019年8月2日發布新聞稿，解釋高雄公司解散家數增加，「主要係因中央公司法修法配合洗錢防制與公司治理透明化等政策」。

至於韓國瑜指稱歐盟通過核能要視為綠能，德國都不知道他們放棄核能是正確還是錯誤一事，廖泰翔表示，歐盟執委會發布的綠色新政（European Green Deal）正式文件中並未納入核電。德國政府並重新宣示非核家園的立場，廢核將照原計畫進行。

廖泰翔表示，政見會中韓國瑜的錯誤族繁不及備載，一直用錯誤訊息持續造謠，更公開在總統政見發表會與電視辯論會中屢試不爽，若非謠言無法止於愚者，那就是明知故犯的惡意抹黑。

韓國瑜第四項不堪，是「違規作弊」。廖泰翔表示，過去協商，以白紙黑字約定候選人僅可於申論（第一階段）及結論（第四階段） 時出示手板，手板不得超過 A3 大小，不得使用手板之外的其他輔助器材 （如 IPAD、書籍）。

廖泰翔表示，最主要是因為交叉詰問時如使用手板將造成觀眾與另外兩位辯論會場中之總統候選人資訊不對稱，在回應時無法準確回應，而觀眾也因為接收資訊不同對回應的期待也有所不同。

廖泰翔說，可惜在交叉詰辯的過程中還是看到韓國瑜拿出了他寫錯字的手板，完全無視協商結論與規則，這樣視信用為無物的候選人，除了失信於全民，更對不起代替他參與協商的代表。

廖泰翔認為，今天在職場上若有一個以攻擊他人、迴避問題、造謠抹黑並違規作弊的同事，總是遲到早退找不到人，還請假去面試另外一間公司，卻巧言令色的靠著一張嘴一直往上爬，「每天想方設法面對問題解決問題的我們甘心嗎？這是我們期待留給社會的價值觀嗎？」

▲韓國瑜出席「H夾克」2020鋼鐵愛心拍賣大會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨總統候選人韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

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