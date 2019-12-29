辯論會／陳師孟約詢法官惹議　蔡英文：獨立機關職權範圍「這個不是總統可以介入」

記者林銘翰／台北報導

2020總統大選唯一一場辯論會12月29日下午登場，在媒體提問階段，對於監察委員陳師孟日前約談法官是首次有監委因意識形態而侵犯司法審判的問題，總統蔡英文回應，監委調查司法官的事屬於兩個獨立行使職權的機關，「這個不是總統可以介入」。

2020總統辯論29日下午2時在公視舉辨，辯論會將分4階段，由公視新聞部製作人陳信聰擔任主持，第一階段為申論每人8分鐘，第二階段為媒體提問，第三階段為交互詰問，第四階段為結論。在辯論會結束後，三位候選人也會分別召開記者會說明並受訪。

▲2020總統大選電視辯論會。（圖／公視提供）



對於聯合報總編輯范凌嘉在提問時指出，陳師孟日前約談法官，是首次有監委因為意識形態侵犯司法審判的核心，也因為權力失衡導致1689位法官群體抗議，詢問蔡英文若前總統馬英九所提名的監委，若只調查「判民進黨無罪的法官」是否接受？蔡英文表示，自己之前已經說過，不論誰執政、誰提名監委，都有監委調查司法官的事情。

蔡英文強調，這是兩個獨立行使職權機關之間，對職權範圍的爭議，「這個不是總統可以介入」，獨立機關可以透過協商、協調機制去畫出那條線」，使獨立行使的權力不會相互扞格。

其他人也看了這些...

►蔡英文「國防我著力最深」：韓國瑜搞清楚！慶富案是馬政府時代

►韓國瑜嗆蔡英文「照念稿」：工讀生的表現會更好

►假想敵不在外面 宋楚瑜：是內部自己的分化

更多熱門新聞...

►「只要戰爭18-24歲大量死亡」 韓國瑜：避戰才是最高原則！

►辯論會狂嗆民進黨「4個欺騙」 韓國瑜：最大的賣台集團、詐騙集團 ！

►再修一例一休？蔡英文：需要改進處隨時檢討

►超越藍綠，就靠她了