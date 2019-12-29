辯論會／韓國瑜拿立院公報打臉蔡英文：她親口說「一個中國是台灣人唯一選項」

記者羅婉庭／台北報導

2020總統辯論會29日下午舉行，國民黨候選人韓國瑜翻出過去總統蔡英文過去多次在公開場合支持一國兩制的紀錄，包括赴立院答詢時說「一個中國是台灣人唯一的選擇」卻還在擠牙膏，「不停的把我往一國兩制那邊擠」。

韓國瑜拿出89年5月立法院公報紀錄，記錄著蔡英文答詢「所謂1992年共識，是只對一個中國有不同的解釋...我們現在的一個中國是中華民國」、89年8月4日立法院公報紀錄，蔡英文在答詢時說「一個中國可能是未來五年、十年，可能更久，將是兩岸共融的體系」。同年8月，蔡英文時任陸委會主委時，赴立院答詢表示「未來一個中國是台灣人唯一的選項」等言論。

韓國瑜向蔡英文說，「你是忘記了，還是害怕想起來？」裝睡的人叫不醒、裝聾的人也聽不見，一直把韓國瑜將一國兩制推，嘴巴上說台灣主權不能交換經濟，但民進黨檯面上這麼多人在賣台灣主權、交換經濟利益，身為總統的蔡英文也沒有任何作為。

他指出，蔡英文親口說出2300萬人民「一個中國」是唯一的選項，卻一直在這裡指責他，還有公理公義嗎？選擇台灣光明、健康」、量利的發展，是在場三位候選人共同的責任，不要互相扣帽子。

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