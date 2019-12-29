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香港「和你Shop集會」　灰衣男下跪求「執法別太超過」港警竟回：我受得起！

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▲▼男下跪求「執法別太超過」　港警：我受得起！。（圖／翻攝自立場新聞）

▲灰衣男子下跪求警察別繼續拘捕行動，港警一聽竟回「我受得起」。（圖／翻攝自立場新聞，下同）

記者朱世凱／綜合報導

香港民眾昨（28）日於上水廣場號召「和你Shop集會」，有多名防暴員警到場戒備並且驅散人群。大約到了晚間8點左右，一名身穿灰衣的男子突然在現場下跪，希望警察執法可以有節制，別再繼續拘捕市民。周圍的人見狀後不斷大吼「不要跪」，並且上前攙扶；但是一名警察聽見後卻高喊「我受得起呀！」瞬間引爆網友怒火。

綜合港媒報導，有民眾表示，當他們希望通過警方防線離開時，卻遭到防暴警員警告離開；選擇天橋改道的市民同樣會被制止，並且被胡椒噴劑噴射攻擊。據悉，當天晚間8點多，許多被捕人士都被員警帶上警車，防暴警察則繼續於九龍灣港鐵站A出口位置戒備，上水廣場內還出現一名被捕示威者遺留下的物品，包括血跡、衛生紙和口罩，顯見拘捕過程發生不小衝突。

▲▼男下跪求「執法別太超過」　港警：我受得起！。（圖／翻攝自立場新聞）

經過警方多次驅趕警告後，一名穿著灰衣的男子突然在集會現場下跪，希望防暴警察「不要再繼續拘捕行動」，執法應該有所節制。附近圍觀的人群看見這一幕，紛紛大喊「不要跪！」、「他們是公僕，幹嘛跪？」、「別跪啊！」，並且極力將男子扶起；但是灰衣男不久又再度下跪，有防暴員警見狀後大聲回應「我受得起呀！」影片曝光立刻湧入網友批評和討論。

報導最後指出，深夜衝突落幕後，上水廣場宛如「死城」一樣，只有大約六成的店家有開門營業，其他則閉門歇業，希望不會受到波及。商場目前也幾乎沒有人經過，現場空蕩蕩一片。

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