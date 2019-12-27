解放軍何時介入？　大陸國防部直指「香港局勢嚴峻」…罕見回應了

▲大陸國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙。（圖／翻攝自中新網）

記者鄭思楠／綜合報導

香港因反對《逃犯條例》修訂而爆發的示威衝突已半年，局勢持續緊張，解放軍的一舉一動一直是外界關注的焦點。大陸國防部26日舉行例行記者會，有記者提問，「中央何時介入香港局勢？」對此，國防部發言人吳謙並未正面回應，只表示，「中央支持香港特首林鄭月娥，並支持港警嚴正執法。」

在記者會上，有記者提問，「香港局勢至今尚未平息，中國軍方曾說解放軍駐港部隊隨時聽從中共中央指揮，請問什麼時候中央才會介入？中方如果出動解放軍介入香港局勢，是否會擔心美方可能終止香港的特殊地位？」

對此，吳謙回應，「中方高度關注香港局勢發展，香港持續發生的激進暴力犯罪行為，嚴重踐踏法治和社會秩序，嚴重破壞香港繁榮穩定，嚴重挑戰『一國兩制』原則底線，中方堅決反對。」

吳謙指出，當前香港正面臨回歸以來最嚴峻的局面；中共中央支持香港特首林鄭月娥帶領香港特別行政區政府依法施政，支持香港警方嚴正執法，希望香港能夠儘早止暴制亂、恢復秩序、重回正軌。

他表示，中國解放軍駐香港部隊將繼續依據香港特別行政區基本法和駐軍法規定履職盡責，堅定維護國家主權、安全、發展利益，堅定維護香港長期繁榮穩定。

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