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香港便衣蒙臉被當示威者！　遭防暴警「棍打噴椒」痛苦洗眼

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▲香港便衣蒙臉巡邏，遭防暴警誤當示威者棍打噴椒。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權下同）

▲手持黑色警棍的蒙面懷疑便衣警，被防暴警用手抓住其頸部及大聲喝斥。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權下同）

本報訊

拆禮物日（Boxing Day）網民號召26日於各區商場進行「和你SHOP蒙面日」，揚言目標是要商場落閘，其中於大埔超級城下午發生衝突，有示威者闖入商場食肆翻倒物品，大批防暴警員到場制服最少兩人。防暴警到場驅散其間，有在商場執法的蒙面便衣警，疑被防暴警誤當示威者，最少兩名便衣警分別疑被防暴警箍頸及以警棍打中，至另一名同袍上前表示為自己人作「解圍」方獲放行。另外，商場內亦有蒙面便衣警疑被同袍胡椒噴劑噴中眼部，需要洗眼。

▲香港便衣蒙臉巡邏，遭防暴警誤當示威者棍打噴椒。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權下同）

▲一名疑便衣警被防暴警員誤當示威者，其間被箍頸及棍打下肢。

26日下午一時起，大埔超級城開始有黑衣人士於商場內聚集，一邊於商場內遊走及進入店舖，一邊叫口號，商場有金舖落閘。其間示威者於一間泰國菜餐廳聚集，指有職員曾拒黑衣人入內，示威者要求員工安排60人位置，其後經側門入內倒翻桌上筷子、鹽、糖等用品。於下午約2時半，大批防暴警員達超級城門外，其間制服最少兩人。

兩便衣警被防暴捉住　一人被棍打

現場有多名面上戴上黑色圍巾、身上無識別的懷疑為便衣警員在場，其中兩名男便衣警一度疑被防暴警誤當示威者，防暴警員先走向其中手持黑色警棍的一人，用手抓住其頸部及大喝，另一名同樣面戴圍巾的男子上前輕拍防暴警員，懷疑提醒對方為「自己人」，防暴警隨即放手。旁邊另一名蒙面的男子，則被一名防暴警員箍頸拉住，圍巾男再上前嘗試解圍，另一名防暴警卻以警棍打向被箍頸男的下肢。再有一名防暴警員上前分隔兩人，終令該防暴警員放手。

▲香港便衣蒙臉巡邏，遭防暴警誤當示威者棍打噴椒。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權下同）

▲兩名懷疑便衣警員眼部疑被胡椒噴劑噴中需要洗眼。（黃偉民攝）

一男一女便衣警中椒

另外於商場內，防暴警曾施放胡椒噴劑，現場多人「中椒」，於商場牆壁亦遺下大片藍色水痕跡。其間有一男一女戴上黑色圍巾的懷疑便衣警員，亦懷疑噴中需要同袍協助洗眼。記者於現場所見，在場的懷疑便衣警員，身上未有戴上明顯的識別或記認。而於今日大埔行動中防暴警員，部分人身上則出現粉紅色帶，另外有防暴警員身上又貼上「除暴安良」標語。今次是一連兩日，第二次有防暴警在商場內「誤傷」同袍，昨日聖誕節，防暴警在沙田新城市廣場內驅散示威者，當時負責帶隊的署理新界南指揮官陶輝，被警員的胡椒噴霧噴中，一臉通紅。

警曾指研究便衣人員行動呼號

26日在商場執法的便衣，沒有如日前在沙田新城市廣場的便衣人員一般，在臂上掛上顏色索帶作記號，也沒有掛上委任證。警方在今年十月底已提及會研究便衣人員的行動呼號，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華在10月28日的警方記者會上曾表示，軍裝警員有陣式，可以循其位置決定呼號，但刑偵人員則沒有同類安排。他當時說：「畀少少時間，會盡快推出統一呼號，包括刑偵同事」。

▲香港便衣蒙臉巡邏，遭防暴警誤當示威者棍打噴椒。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權下同）

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