香港廚房佬獲釋重返光榮冰室！　有警員訴苦：都蒙面怎麼確認身分？

▲香港廚房佬曾在理大內留守煮飯給示威者，成為了象徵性人物。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

本報訊

平安夜（24日）於尖沙咀涉藏有攻擊性武器等三項罪名被捕的廚房佬，26日下午獲准以5,000元保釋候查，1月下旬報到，目前已重返光榮冰室工作。他憶述，當晚離開冰室後，戴着面具經過衝突現場，遭警方截查，其間他主動告知警方腰包內有一把水果刀，「我好合作的」，其後被捕。他指自己被帶返警署扣查期間，受到辱罵，但只是部分無法自制的警員所為，未有肢體暴力，他稱接觸警方後，認為「他們超過九成的人都很專業！」

平安夜戴面具經過衝突現場遇查

廚房佬表示，平安夜當晚他戴着面具經過，警員要求他除下面具及出示身份證，他即時要求對方出示委任證，「你一句身份證，我一句委任證」，隨後警員作出兩次警告，直至警員使用手扣。根據口供紙，警員稱自己是機動部隊Y連第二部隊，要求廚房佬除下面罩確認身份，並指他在現場不斷叫囂口號，引至大量途人圍觀、聚集起哄，破壞社會安寧，擾亂秩序。





主動向警方交代腰包內有水果刀

他憶述，當時腰包內有一把水果刀，但未遭警員搜獲，警員問「有沒有特別的」，他主動稱「有把刀在這呀」、「把刀都是我跟他講，他才找到，我好合作的，他原本沒找到！」他指水果刀用來分割食物及去皮，「這裡（光榮冰室）處理食物用。」

警署內未遭警暴 指九成警員專業、克制

廚房佬在警署遭扣查時，報案室內另有數名年青人，但他不清楚對方是否示威者，「他們好聰明，沒有透露太多，只是說好冷，已經縮在一起，（該處）開到冷氣好大」。他指自己並無遭到肢體暴力對待，「不好聽的聽了不少，講粗口、嗌垃圾，聽日（25日）沒人煮飯囉！但實際的打我真是沒有，其實他們九成都很克制，但有控制不住自己的人。」

他強調，「同他們（警員）接觸過，他們超過九成的人都專業，照他們話專業、克制」，亦有警員向他表示，「現再怎麼有人可以確認到真是警察做的嗎？」由於「警察」蒙面，身份原來「連警察都確認不到」。

「老人家話看到報導好擔心」

廚房佬指，目前於光榮冰室「客串」，已合作數天，老闆稱「好多人想見下我。」會與認得他的顧客聊天、協助派發物資等。除了年青人，更多的長者到冰室探望他，「老人家說看到報導好擔心，老人家過來看看，年輕人幫忙的多，聊天的少。」被捕當日他曾在光榮冰室切菜，「大把證人，真是好！」

他認為香港人都可以做自己能力所及的事，每個人均會肚餓，他們自己選擇幫襯甚麼店舖，有人指黃色經濟圈是災難，但他呼籲大家可以看後續發展。

涉公眾地方行為不檢、阻差辦公及藏有攻擊性武器被捕

警方表示，平安夜晚上約9時，巡經尖沙咀廣東道及梳士巴利道交界時，截查一名可疑男子，他拒絕合作及出示身份證明文件，並高聲呼叫，遂將他拘捕，並於其身上檢獲一把約19厘米長的刀。該名39歲姓施男子涉嫌公眾地方行為不檢、阻礙警務人員執行職務及藏有攻擊性武器被捕，現已保釋候查，須於1月下旬向警方報到。

上月理大遭警方包圍13日，其間廚房佬於理大餐廳內為留守者準備三餐，惟於上月23日因情緒問題送院治療，直於上周五出院。廚房佬原定昨晚（25日）於尖沙咀光榮冰室煮免費聖誕大餐卻被捕，最終未能參與，冰室在Facebook上稱接獲疑似警方電話，活動改以排隊、限堂食及不叫口號形式進行。

►我該答應女友嗎？

【本文獲《香港01》授權轉載。】