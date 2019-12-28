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華聞快遞／廣東擬投資4392萬元儲備豬肉1.2萬噸

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▲▼廣東省廣州市。（圖／CFP）

▲廣東省廣州市。（圖／CFP）

《廣東》廣東擬投資4392萬元儲備豬肉1.2萬噸

廣州市發改委在廣州市政府採購平臺發布2020年度市級豬肉儲備項目單一來源採購公示。該項目顯示，廣州擬投4392萬元，儲備1.2萬噸豬肉。公示顯示，儲備品種主要為凍豬肉及其分割產品、肉製品，凍豬肉儲備費用定額補貼最高限價為3660元（人民幣，下同）/年·噸。（南方日報）

《浙江》浙江1月至11月固定資產投資增速為2017年以來最高

1月至11月，浙江全省固定資產投資同比增長10.2%，增速為2017年以來最高，民間項目投資、交通投資、高新技術產業投資分別同比增長14.6%、17.8%、21.2%，充分發揮了有效投資對穩增長的關鍵作用。（浙江日報）

《江蘇》泰州全力打造「新時代網上供銷社」

今年以來，泰州市供銷社順應形勢需要，發揮農村流通主渠道和系統面廣點多的優勢，依托諸多農村電子商務平臺，打造「新時代網上供銷社」，從商品源頭和流通環節入手，擠壓假冒偽劣商品生存空間，凈化農村生產生活物資供應市場，保障農村商品質量安全和有效供應。（新華日報）

《新疆》今年1至11月新疆口岸對巴基斯坦貿易大幅增長

烏魯木齊海關統計顯示，2019年1-11月，新疆口岸對巴進出口總值55億元，與去年同期相比增長1.2倍。其中，對巴出口54.9億元，增長1.3倍，主要是紡織服裝、機電類產品。（中新社）

▲▼新疆烏魯木齊。（圖／CFP）

▲新疆烏魯木齊。（圖／CFP）

《廣西》武鳴水果產業助脫貧

近年來，廣西南寧市武鳴區大力發展水果種植，整個城區水果種植總面積達71.5萬畝，水果已成為助推當地農民脫貧增收的重要產業。（新華社）

《河南》明年做好七項重點經濟工作

這7項重點經濟工作分別是：突出抓好關鍵環節，合理擴大有效投資；推進產業集聚區「二次創業」；持續深化重點領域改革；積極融入共建「一帶一路」；統籌推進城鄉區域協調發展；大力發展循環經濟和綠色產業；持續保障和改善民生，加強普惠性、基礎性、兜底性民生建設。（河南日報）

《四川》四川推出新措施促進生豬生產

四川省非洲豬瘟防控與恢復生豬生產指揮部27日在成都召開新聞發布會，宣佈四川在已推出的「豬九條」的基礎上，再新出台《促進生豬恢復生產八條措施》，確保明年全省完成6000萬頭生豬出欄任務，全力促進四川明年生豬生產基本恢復往年正常水平。（新華社）

《天津》2019年天津口岸跨境電商出口突破50萬單

天津口岸輻射中國大陸東北、華北和西北地區，小微企業眾多，跨境貿易電子商務零售出口模式可以使企業直接面對大陸國外終端消費者，不僅降低企業營銷運營成本，也為對接和開拓海外市場帶來新機遇，「網際網路+外貿」的新模式，為天津外貿轉型升級提供了新動能。（中新社）

▼天津街景。（圖／讀者提供）

▲天津街景。（圖／讀者提供）

ET快訊
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